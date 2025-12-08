Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an ra cảnh báo liên quan đến việc làm sổ đỏ của người dân

08-12-2025 - 14:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các nhóm đối tượng lạ mặt xuất hiện tại một số thôn để chào mời làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt tự ý đến một số thôn để vận động, chào mời người dân làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với giá hàng triệu đồng/hồ sơ, yêu cầu đặt cọc khoảng 30 đến 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh của Công an xã Vĩnh Thạnh, thì nhóm đối tượng đó không được bất kỳ cơ quan nào của xã hoặc của nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để bảo đảm an toàn cho nhân dân và tránh thiệt hại tài sản, UBND xã Vĩnh Thạnh thông báo và đề nghị nhân dân:

Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, mời nhân dân báo ngay cho Công an xã qua số điện thoại: 05263886136 hoặc đến trụ sở để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

UBND xã Vĩnh Thạnh đề nghị nhân dân trên địa bàn cần nâng cao tinh thần cảnh giác; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin để lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

