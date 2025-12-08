Chính phủ đề xuất cơ chế để đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2

Ngày 8-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Chính phủ đã trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung nghị quyết 94/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết theo Luật Đầu tư công năm 2014, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà không cần thông qua Quốc hội trước khi quyết định đầu tư.

Tuy nhiên, do dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, tính chất phức tạp, lần đầu tiên thực hiện, chưa định hình được phương án đầu tư, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.

Theo Chính phủ, trong quá trình triển khai giai đoạn 1, trên cơ sở kiến nghị của Chính phủ về việc điều chỉnh phân kỳ đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh thứ 2 của dự án từ giai đoạn 3 sang giai đoạn 1, Quốc hội đã cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh giai đoạn 1 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án đã dự kiến thời điểm nghiên cứu, đầu tư giai đoạn 2 (gồm đường cất hạ cánh thứ 3 và nhà ga hành khách thứ 2) là từ năm 2028 - 2032.

Với kịch bản tăng trưởng GDP được đề ra từ năm 2026 đạt hai con số, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không nói chung, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Long Thành nói riêng sẽ tăng nhanh hơn dự báo trước đây.

Do đó Chính phủ cho rằng cần tổ chức nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn so với dự kiến. Chính phủ cũng nhìn nhận, việc nghiên cứu đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ 3 thuộc giai đoạn 2 sẽ tận dụng được nhân công, máy móc thiết bị sẵn có của các nhà thầu đang thi công, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.

Tờ trình nêu rõ theo chủ trương đầu tư và quy hoạch được duyệt, giai đoạn 2 của dự án sẽ dự kiến đầu tư 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm và các công trình đồng bộ đáp ứng nhu cầu khai thác.

Trên cơ sở cách thức tổ chức và hình thức đầu tư các dự án thành phần của giai đoạn 1, Chính phủ dự kiến sẽ giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư các công trình thiết yếu và các công trình khác của giai đoạn 2. Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư các công trình bảo đảm hoạt động bay của giai đoạn 2.

Vì vậy, việc Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua sẽ giúp Chính phủ chủ động tổ chức nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án. Đồng thời, phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền và quy định của Luật Đầu tư công.

Trình bày báo cáo thẩm tra, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nhấn mạnh kiến nghị của Chính phủ là có cơ sở và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kiến nghị của Chính phủ phù hợp với quy định về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia. Do đó, cơ quan thẩm tra thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc thể hiện nội dung kiến nghị tại nghị quyết kỳ họp thứ 10.