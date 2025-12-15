TPHCM: Đề xuất miễn trừ trách nhiệm cho cán bộ khi xử lý hồ sơ bằng dữ liệu chưa chuẩn

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-12-2025 - 07:31 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trước thực tế dữ liệu còn thiếu và hệ thống chưa ổn định, UBND TPHCM đề xuất miễn trừ trách nhiệm cho cán bộ trong một số trường hợp

UBND TPHCM vừa báo cáo Bộ Tư pháp kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Nhiều nguyên nhân khách quan

Theo UBND TPHCM, vẫn còn trường hợp sử dụng tài khoản đăng nhập và thông tin định danh của người không phải là chủ hồ sơ để nộp hồ sơ, yêu cầu giải quyết thủ tục cho người khác trên môi trường điện tử, gây khó khăn trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác xác minh, đối chứng.

Mặt khác, cổng dịch vụ công Quốc gia vận hành chưa ổn định, đường truyền bị chậm hoặc không truy cập được trong các khung giờ cao điểm từ 7 giờ 30 phút tới 10 giờ và từ 15-17 giờ.

Đồng thời thường xuyên bị lỗi chữ ký số; chậm chuyển đổi trạng thái thanh toán phí dẫn đến người dân gặp khó khăn trong quá trình nộp hồ sơ, thanh toán phí trực tuyến và ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của cán bộ, công chức.

Do đó, UBND TPHCM đề xuất Chính phủ quy định về việc miễn trừ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý hồ sơ bằng dữ liệu đối với trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ, chưa chuẩn xác.

TPHCM cũng kiến nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo về việc triển khai thực thi phương án cắt giảm, thay thế ngay các thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đề nghị các bộ ngành kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định để cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu.

Đề xuất bỏ hồ sơ giấy với 390 thủ tục

Một nội dung khác được UBND TPHCM đề cập trong báo cáo là đề xuất nhiều thủ tục dùng dữ liệu thay hồ sơ giấy.

Theo UBND TPHCM, hiện địa phương đang áp dụng 2.235 thủ tục, gồm 1.860 thủ tục cấp tỉnh, 370 thủ tục cấp xã và 56 thủ tục của cơ quan khác.

Sau khi Thủ tướng chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản thủ tục dựa trên dữ liệu, UBND TPHCM đã triển khai, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện rà soát danh mục. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đề xuất thay thế thành phần hồ sơ đã có trên cơ sở dữ liệu đối với 390 thủ tục.

Đối với thành phần hồ sơ là căn cước công dân, căn cước, chứng minh nhân dân, UBND TPHCM cho biết các cơ quan, đơn vị đã khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hầu như không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp hồ sơ giấy.

Theo Phan Anh

Người Lao động

dữ liệu

