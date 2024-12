VPBank là một trong những ngân hàng sở hữu đa dạng dòng thẻ tín dụng nhất hiện nay, với 22 loại thẻ khác nhau. Mọi phân khúc khách hàng theo độ tuổi, thu nhập, phong cách chi tiêu đều được chú trọng và sở hữu những quyền lợi hàng đầu thị trường khi sử dụng thẻ tín dụng VPBank. Không chỉ dừng lại ở những tính năng cơ bản, VPBank còn chú trọng xây dựng sản phẩm thẻ tín dụng như người bạn đồng hành trong cuộc sống, được "may đo" theo từng nhu cầu, phản ánh phong cách sống và cá tính riêng của khách hàng.

Đây cũng là ngân hàng chịu chi cho công nghệ nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng. Với công nghệ hiện đại, khách hàng có thể mở thẻ tín dụng VPBank hoàn toàn online, với thời gian phê duyệt rất ngắn và có thể sử dụng thẻ phi vật lý để thanh toán. Ứng dụng công nghệ cũng giúp người dùng thực hiện giao dịch nhanh chóng, bảo mật và tiện lợi. Từ việc tích hợp tính năng thanh toán không tiếp xúc cho đến các công nghệ quản lý thông minh, ngân hàng đã tạo nên một chuẩn mực mới trong trải nghiệm thẻ tín dụng tại Việt Nam.

Thêm vào đó, thẻ tín dụng VPBank có sức hút lớn bởi những ưu đãi và quyền lợi dẫn đầu thị trường với các chương trình hoàn tiền (cashback) đến 20% trên hàng loạt lĩnh vực chi tiêu, tích lũy điểm thưởng để đổi quà.

Báo cáo số liệu thẻ 2024 do Chi hội Thẻ (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) công bố cho thấy, tổng hợp 6 tháng đầu năm 2024, VPBank giữ vững vị trí dẫn đầu với Tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng (bao gồm có doanh số thanh toán và doanh số rút tiền) đạt trên 86 nghìn tỷ, chiếm 18% trong tổng các ngân hàng thành viên thuộc Chi hội Thẻ; tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường với số lượng thẻ đang lưu hành cao nhất đạt trên 1,7 triệu thẻ tín dụng. Trước đó, năm 2023 VPBank cũng giành vị trí này.

Để có vị thế dẫn đầu thị trường hiện nay, thẻ tín dụng VPBank đã trải qua một hành trình "cải cách", thay đổi toàn diện trên mọi khía cạnh. Trong đó, trung tâm của chiến lược phát triển mảng thẻ tín dụng của VPBank là "cá nhân hóa", "lấy khách hàng làm trọng tâm".

VPBank đã thành công trong việc xây dựng danh mục thẻ tín dụng đa dạng, đáp ứng nhu cầu toàn diện của từng phân khúc khách hàng từ cao cấp, trung lưu cho đến giới trẻ. Ngân hàng không chỉ chia phân khúc dựa trên khả năng tài chính mà còn tính đến các đặc điểm lối sống, sở thích và thói quen chi tiêu của từng nhóm khách hàng.

Với phân khúc khách hàng ưu tiên (Affluent), VPBank giới thiệu các dòng thẻ Diamond World và Diamond World Lady. Đây là những sản phẩm cao cấp mang lại các đặc quyền vượt trội như hoàn tiền lên đến 10% khi chi tiêu cho thời trang, golf, ăn uống và siêu thị. Chiếc thẻ là một phần quan trọng nằm trong các gói dịch vụ mà VPBank dành riêng cho khách hàng ưu tiên. Nhóm khách hàng này sẽ có những trải nghiệm 5 sao ở Việt Nam và quốc tế, được cung cấp giải pháp tài chính cá nhân hoá phù hợp với khối tài sản của từng người. Đặc biệt, khách hàng ưu tiên cũng sẽ được sử dụng phòng chờ VPBank Diamond Elite Lounge tại sân bay Nội Bài, tiếp tục khẳng định sự vượt trội của ngân hàng ở phân khúc này.

Phân khúc Millennials (thế hệ Y) nhận được sự quan tâm lớn với sản phẩm thẻ StepUp, đi kèm 12 mẫu thiết kế đa dạng. Thẻ không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn tích hợp tính năng hoàn tiền lên đến 15% cho các giao dịch trực tuyến – một điểm nổi bật đặc biệt phù hợp với thói quen mua sắm online của thế hệ trẻ.

Z Card được thiết kế riêng cho thế hệ Gen Z, tập trung vào các lĩnh vực mà giới trẻ yêu thích như ăn uống, giải trí, fitness và các dịch vụ gọi xe, đặt đồ ăn với mức hoàn tiền tới 10%.

Dòng thẻ VPBank Lady, tập trung vào các ưu đãi thiết thực cho phái đẹp. Các giao dịch liên quan đến bảo hiểm, làm đẹp, y tế và giáo dục được hoàn tiền lên đến 15%, giúp khách hàng nữ tối ưu hóa chi tiêu mà vẫn đáp ứng được các nhu cầu chăm sóc bản thân và gia đình.

Ông Phùng Duy Khương – Phó Tổng giám đốc Thường trực phía Nam kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân của VPBank chia sẻ: "Khẳng định vị thế và theo đuổi mục tiêu "Thẻ VPBank – sự lựa chọn cho mọi thế hệ", trong suốt thời gian qua, VPBank không ngừng nỗ lực để mang đến cho khách hàng những sản phẩm thẻ không chỉ đa dạng về tính năng, mà còn được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế nhằm phục vụ một cách hoàn hảo cho nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng của người dùng. Những dòng thẻ theo xu hướng hiện đại, phù hợp với từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng cũng đã được ra mắt, đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong việc phát triển sản phẩm thẻ."

Sự đa dạng hóa trong từng dòng thẻ là chiến lược hiệu quả giúp VPBank không chỉ mở rộng thị phần về số lượng thẻ mà còn doanh số chi tiêu trên thẻ, ngày càng được khách hàng đánh giá cao và sử dụng thường xuyên trong cuộc sống.

Sự khác biệt trong vị thế của thẻ tín dụng VPBank cũng có dấu ấn sâu sắc của công nghệ. Không chỉ bản thân sản phẩm thẻ có hàm lượng công nghệ cao mà VPBank còn xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ số, nơi người dùng có những trải nghiệm liền mạch và thuận tiện nhất.

Hành trình ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào sản phẩm thẻ tín dụng của VPBank bắt đầu từ năm 2018, khi ngân hàng triển khai Samsung Pay, một trong những giải pháp thanh toán không tiếp xúc đầu tiên tại Việt Nam. Với Samsung Pay, khách hàng chỉ cần chạm điện thoại Android vào thiết bị POS để thực hiện giao dịch, không cần sử dụng tiền mặt hay thẻ vật lý. Tương tự với Google Pay (ứng dụng từ năm 2022), Apple Pay (năm 2023), Garmin Pay (2023) VPBank đều là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.

Không chỉ hợp tác với các "ông lớn" công nghệ thanh toán trên thế giới, VPBank còn chủ động và tự lực phát triển các giải pháp thanh toán độc quyền. Điển hình như năm 2023, VPBank ra mắt tính năng VP Pay trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO dành cho người dùng Android. Khách hàng có thể "chạm" và thanh toán trực tiếp thông qua ứng dụng mà không cần đến bên thứ ba.

"VPBank tự hào trở thành ngân hàng tiên phong triển khai thành công toàn bộ các giải pháp thanh toán không chạm như VP Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay và Garmin Pay, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc thanh toán tiện lợi và bảo mật cao. Bên cạnh đó, VPBank cũng đã thực hiện thành công dự án phê duyệt thẻ tín dụng trong vòng 90 giây, giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu thẻ tín dụng mà không gặp phải bất kỳ rào cản nào về thời gian", ông Khương cho biết thêm.

Năm 2023, việc ra mắt Card Zone ngay trên ứng dụng VPBank NEO là một bước tiến lớn, khẳng định vị thế dẫn đầu của ngân hàng. Khách hàng có một khu vực riêng để mở thẻ, quản lý thẻ, quản lý trả góp và theo dõi danh mục Deal Box – những ưu đãi được thiết kế dành riêng cho chính chủ thẻ tín dụng. Từ đây, khách hàng có thể dễ dàng quản lý tài chính, đồng thời không bỏ lỡ bất cứ ưu đãi hấp dẫn nào mà ngân hàng đang dành riêng cho mình.

Đặc biệt, VPBank NEO cũng giúp chủ thẻ tín dụng trải nghiệm dịch vụ trả góp thuận tiện và ưu đãi hơn so với trước đây. Thông qua dịch vụ tự động trả góp, chỉ cần một lần đăng ký trên ứng dụng, khách hàng có thể tự động chuyển đổi các giao dịch thẻ tín dụng đủ điều kiện thành trả góp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,5%/tháng. Kỳ hạn trả góp linh hoạt từ 3-12 tháng, hoặc tối đa lên đến 36 tháng.

Song song với tính thuận tiện và nhanh chóng, VPBank cũng đặc biệt quan tâm tới công nghệ bảo mật. Đó là lý do phương thức Out of Band (OOB) được ngân hàng triển khai từ sớm để khắc phục các nhược điểm của OTP truyền thống. OOB giúp khách hàng xác thực giao dịch trực tiếp qua ứng dụng VPBank NEO, không cần phụ thuộc vào SMS hay email, và bảo vệ tốt hơn khỏi các rủi ro gian lận trực tuyến.

Một trong những điểm nổi bật làm nên khác biệt cho thẻ tín dụng VPBank là sự phong phú và đa dạng của các chương trình ưu đãi chi tiêu. Hiện ngân hàng đã xây dựng một mạng lưới đối tác đa dạng với hơn 600 thương hiệu trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực như ăn uống, mua sắm, du lịch, làm đẹp và thường xuyên được ngân hàng cập nhật, tăng cường thêm.

"VPBank liên tục triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn độc quyền trong và ngoài nước nhằm khuyến khích khách hàng gia tăng mức độ chi tiêu, qua đó góp phần nâng cao trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng, giúp họ cảm nhận rõ hơn những giá trị mà thẻ VPBank mang lại", ông Khương chia sẻ.

Chương trình ưu đãi tặng voucher giảm giá tại các cửa hàng miễn thuế Duty free là một ví dụ. Đây là chương trình độc quyền lần đầu tiên được xây dựng cho thẻ VPBank Mastercard đam mê du lịch tại 5 đất nước: Trung Quốc - Thái Lan - Hàn Quốc - Nhật Bản – Singapore. Ngoài ra, VPBank còn giảm phí giao dịch ngoại tệ từ 3% xuống còn 1-1,5%, thuộc nhóm thấp nhất trên thị trường.

Chủ tín dụng VPBank sẽ được giảm giá đến 50% (tối đa 1.000.000đ) cho mỗi hóa đơn từ 2.000.000đ, áp dụng tại 28 nhà hàng Michelin danh tiếng như Sol Kitchen & Bar, Hoa Túc, Azabu, French Grill, Voyage, Izakaya by Koki, Etēsia..., mang đến cơ hội trải nghiệm các món ăn đẳng cấp thế giới với mức giá hấp dẫn. Chương trình diễn ra xuyên suốt cả tuần, bao gồm các dịp lễ và Tết, mang đến sự linh hoạt và thuận tiện tối đa cho khách hàng.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của VPBank trong việc cải tiến và phát triển sản phẩm thẻ tín dụng đã được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng danh giá. Năm 2024, VPBank nhận được tổng cộng 10 giải thưởng từ Visa và Mastercard, bao gồm các hạng mục như "Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thẻ tín dụng", "Ngân hàng tiên phong triển khai Apple Pay cho thẻ Mastercard", "Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thương mại điện tử"…Và hơn hết, việc số lượng thẻ và doanh số chi tiêu thẻ VPBank vẫn đang liên tục tăng trưởng là minh chứng rõ ràng nhất tính hiệu quả trong chiến lược cá nhân hoá, ứng dụng công nghệ đối với sản phẩm thẻ tín dụng của VPBank.

Bài: BTV Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Tổ Quốc