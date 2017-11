10 cuốn sách vô cùng hữu ích dành cho những người đam mê làm giàu

Dưới đây là 10 cuốn sách hay bạn nên đọc nếu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình:

1. Người hàng xóm triệu phú

Cuốn sách The Millionaire Next Door xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996, được viết bởi Thomas J. Stanley và William D. Danko. Trong tác phẩm này, các tác giả đã chỉ ra 7 bước quan trọng mà các triệu phú ở Mỹ trở nên giàu có thường trải qua. Một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả chính là tiêu ít hơn số tiền mà bạn kiếm được. Bằng cách đó, bạn có thể tránh được việc mua sắm bốc đồng và đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình.

2. Cha giàu, cha nghèo

“Cha giàu, cha nghèo” là cuốn sách rất được yêu thích của tác giả Robert T. Kiyosaki. Nếu bạn muốn xây dựng con đường làm giàu ngay từ khi còn trẻ thì đây chính là cuốn sách mà bạn đang tìm kiếm. Trong tác phẩm này, Kiyosaki đã chỉ ra những yếu tố và thói quen khác biệt giữa cha của ông - một người có học thức cao nhưng lại nghèo khó và một người cha khác – dù đã bỏ học nhưng lại trở thành một triệu phú tự thân.

3. Người giàu nghĩ như thế nào

Tác giả Steve Siebold đã dành 30 năm để phỏng vấn 1.000 triệu phú và tỷ phú để tìm ra sự khác biệt giữa họ với những người bình thường khác. Trong cuốn sách này, Siebold đã đưa ra các bước hành động cụ thể để giúp mọi người có thể xây dựng sự giàu có cho riêng mình.

4. Nghĩ giàu và làm giàu

“Nghĩ giàu và làm giàu” được Napoleon Hill viết vào đúng thời kỳ Đại suy thoái. Ông cũng là cựu cố vấn của Tổng thống Franklin Roosevelt, đã phỏng vấn hơn 500 người thành công để tìm ra chìa khóa cho sự giàu có. Cuốn sách kinh điển này khuyên bạn nên bắt đầu lập kế hoạch bằng cách thiết lập mục tiêu và hiểu rõ rằng bạn mong muốn kiếm được bao nhiêu tiền. Tất cả xuất phát từ suy nghĩ và sau đó là hành động của bạn.

5. Sống theo kiểu giàu có, ngay cả khi bạn không được như vậy

Cuốn sách You’re So Money: Live Rich, Even When You’re Not hướng đến những người thu nhập thuộc tầng lớp trung lưu, tác giả Farnoosh Torabi đưa ra cách để bạn có thể tiết kiệm tiền trong một số khía cạnh của cuộc sống. Cuốn sách đem đến những lời khuyên rất hữu ích cho những người trẻ tuổi. Với cách tiếp cận dí dỏm, hài hước và súc tích tác giả đã giải thích cho người đọc thấy cách họ có thể kiểm soát tình hình tài chính của mình trên con đường làm giàu.

6. Người giàu nhất ở Babylon

Được viết bởi George S. Clason, cuốn sách tiết lộ các bí mật giúp bạn trở nên giàu có. Nó cũng được đánh giá là một trong những tác phẩm truyền cảm hứng nhất về chủ đề tiết kiệm, lập kế hoạch tài chính cá nhân. Những bí mật như giữ tiền, kiếm nhiều tiền hơn bằng cách đầu tư hay luôn luôn tìm cách gia tăng giá trị đã khiến “Người giàu nhất Babylon” trở thành cuốn sách bán chạy nổi tiếng.

7. Khoa học làm giàu

Tác giả Wallace Wattle cung cấp những kiến thức làm giàu thông qua tư duy tích cực. Cuốn sách nhấn mạnh bạn chỉ giàu có khi bạn trang bị cho mình những suy nghĩ tích cực. Ví dụ, nếu bạn tin rằng tiền bạc là xấu xa, bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền.

8. Triệu phú tự động

David Bach giải thích rằng bạn không nhất thiết phải làm giàu bằng một ngân sách đã có sẵn, nhưng cần phải đặt ra một kế hoạch cụ thể. Cuốn sách The Automatic Millionaire cung cấp các nguyên tắc bất hủ, bao gồm áp dụng cho số điện thoại, trang web và những yếu tố nhằm giúp bạn bắt đầu trên con đường đến với sự giàu có chỉ trong vòng một giờ.

9. Mặc kệ nó, làm tới đi: Bài học cuộc sống

Được viết bởi doanh nhân tỷ phú dày dạn kinh nghiệm - Richard Branson, cuốn sách kể lại hành trình đi tới thành công của tác giả và gợi ý cách thức giúp bạn làm được điều tương tự. “Screw It, Let’s Do It: Lessons in Life” dựa trên kinh nghiệm cá nhân, những bài học quan trọng đã ảnh hưởng đến Richard Branson và chắc chắn giúp ích cho bạn nếu bạn muốn trở nên giàu có.

10. Triệu phú thần tốc

Cuốn sách Triệu phú thần tốc (The Millionaire Fast Lane) chỉ ra sự khác biệt giữa những gì bạn không thể và có thể làm. Bỏ qua những lời khuyên phổ biến và lựa chọn con đường khác biệt cũng là một cách để đạt được sự giàu có và an ninh tài chính.