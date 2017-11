7 cuốn sách phải đọc khi cảm thấy lạc lối

1. Bàn về hạnh phúc (Happiness) - Matthieu Ricard

Cuốn sách được viết bởi 1 nhà sư người Pháp, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu tế bào di truyền, thầy Ricard miêu tả 1 cách vô cùng đẹp đẽ những cách mà hạnh phúc có thể được hiển lộ. Thầy lập luận rằng hạnh phúc không chỉ đơn giản xảy đến do tình cờ hay may mắn. Muốn hạnh phúc lâu dài thì cần phải rèn luyện rất nhiều. Giống như bất kì kĩ năng nào, hạnh phúc đòi hỏi rất nhiều sự tận tâm và bền bỉ.

“Người có nội tâm bình yên không bị đau khổ vì thất bại, cũng không bốc đồng lúc thành công. Người đó biết sống trọn vẹn những kinh nghiệm trên với nội tâm sâu xa và trải rộng, ý thức rằng những kinh nghiệm đó sẽ trôi qua và chẳng có lý do gì để bám chấp vào đó. Người đó không thể “choáng” khi mọi sự biến chuyển theo chiều hướng xấu đi và khi phải đương đầu với khó khăn. Người đó không bị rơi vào trạng thái trầm uất bởi hạnh phúc của anh ta được đặt trên những cơ sở vững chắc.”

2. Điều kì diệu (The Magic) – Rhonda Bryne

“Những người không tin vào điều kỳ diệu sẽ chẳng bao giờ thấy được điều kỳ diệu.”

Đây là cuốn sách mà bạn cần trong những thời kỳ khủng hoảng thật sự. Chúng ta thường quên biết ơn khi mọi thứ đi đúng hướng, nhưng chúng ta lạc lối khi mọi chuyện đi sai hướng. Và ý mà tác giả nhắc nhở chúng ta là cần biết ơn những gì chúng ta có. Những người biết cảm ơn sẽ có nhiều hơn, còn ngược lại, những người không biết ơn sẽ mất đi cả những thứ mà họ đã từng có.

3. Sạc pin: Kích hoạt 10 động lực giúp bạn cảm thấy tràn đầy sức sống (The Charge) - Brendon Burchard

Đây là một cuốn sách dễ đọc mô tả những bước hành động đơn giản để bạn sống có cảm hứng hơn. Chúng ta rất dễ cảm thấy như 1 con robot, chán nản khi cứ phải làm những cuộc việc lặp đi lặp lại buồn tẻ. Tin tốt lành là: cuộc đời bạn không cần phải như thế. Cuốn sách này sẽ tạo ra một động lực lớn để bạn định hướng lại con đường trong cuộc đời mình. (Ở Việt Nam, có 1 cuốn sách của tác giả này đã được xuất bản mang tên Nghề chia sẻ).

4. Tôi biết vì sao chim trong lồng vẫn hót (I Know Why The Caged Bird Sings) - Maya Angelou

I Know Why The Caged Bird Sings (tạm dịch: Tôi biết vì sao chim trong lồng vẫn hót) là cuốn tự truyện nổi tiếng nhất của bà. Tác phẩm làm thổn thức mọi trái tim của người đọc này là câu chuyện kể về thời ấu thơ cho đến năm bà 13, quãng thời gian bà phải vật lộn với những vấn nạn như phân biệt chủng tộc, chấn thương, cưỡng bức, và bị ruồng bỏ.

Tuy nhiên, cũng giống như chất thơ nằm trong tiêu đề tác phẩm, I Know Why The Caged Bird Sings thể hiện sức mạnh, niềm tin, và lòng dũng cảm để vùng lên chiến đấu với những đau khổ và khó khăn thử thách trong tuổi trẻ của Marguerite (tên khai sinh của Angelou). Cuốn sách này sẽ dạy cho bạn rất nhiều bài học về sự kiên trì và vượt qua nghịch cảnh.

5. Embrace: My Story from Body Loather to Body Lover (Chấp nhận: Câu chuyện đời tôi từ một người căm ghét đến yêu thương cơ thể) - Taryn Brumfitt

Embrace: My Story from Body Loather to Body Lover là tự truyện của chính Taryn Brumfitt. Bắt đầu từ các tấm ảnh chia sẻ đều đặn trên mạng xã hội từ năm 2013 về sự đổi thay trước và sau, Taryn đã nhận được sự chú ý và cổ vũ từ nhiều người trong đó có không ít ngôi sao.

Trong Embrace, người phụ nữ trẻ hồi tưởng lại tất cả giai đoạn đau đớn mình từng trải qua: suy sụp khi mất anh trai, chứng nghiện heroin, hồi ức bị trêu chọc và ngược đãi tại trường học… Để từ đó, một cuộc hành trình tìm kiếm lối thoát đã mang Taryn thoát khỏi ranh giới của sự tăm tối và tuyệt vọng, khiến cô trở nên trân trọng và yêu quý bản thân mình.

6. Bài giảng cuối cùng (The Last Lecture) - Randy Pausch

Randy Pausch là giáo sư trường Carnegie Mellon bị chuẩn đoán bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước khi mất, ông chia sẻ bài giảng cuối cùng của mình với công chúng. Trong cuốn sách này, ông truyền đạt những bài học ông đã thu nhận được trong suốt cuộc đời vì ông biết đây là cơ hội cuối cùng cho mình để làm được điều đó. Bài giảng của ông tập trung vào sự nỗ lực để đạt được ước mơ thuở nhỏ của ông và cách ước mơ dẫn lối ông trong đường đời này như thế nào.

7. The 7 Habits of Highly Effective People (7 thói quen để thành đạt) – Stephen R. Covey

“Bắt đầu từ mục tiêu đã định trước.”

Câu trích dẫn trên chỉ là một trong 7 thói quen được đề cập trong cuốn sách. Tuy nhiên, chỉ một thói quen này thôi cũng đủ để đưa bạn từ vị trí hiện tại đến vị trí mà bạn mong muốn. Trong cuộc sống, với mỗi giai đoạn, bạn sẽ bị lạc lối, thất bại và bị nhạo báng. Nhưng khi bạn có mục tiêu sẵn, bạn sẽ biết những giai đoạn này chỉ là tạm thời. Đó chỉ khoảng thời gian khó khăn mà cần vượt qua để đạt được cột mốc tiếp theo.