9 hiểu lầm thường gặp của người bình thường về người giàu

1. Họ làm giàu trên công sức người khác

Những người làm thuê thường suy nghĩ rằng mình đang bị bóc lột sức lao động bởi ông chủ lười biếng. Họ chỉ vơ vét tiền trong khi những người lao động thì làm việc nặng nhọc.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu "Thói quen làm giàu" của Thomas Corley, một trong những lý do khiến người giàu tích lũy được rất nhiều của cải là do thời gian họ dành cho công việc nhiều hơn phần còn lại.

86% người giàu có làm việc hơn 50 giờ mỗi tuần, trong khi ở người nghèo là 57%. 50% làm thêm giờ vào thời gian nghỉ trưa.

Theo Cục điều tra dân số, những hộ gia đình giàu có (20% người có thu nhập hàng đầu ở Mỹ) trung bình làm việc gấp 5 lần so với những hộ nghèo.

Không chỉ làm việc nhiều hơn, những người này còn giải trí ít hơn phần đông người khác. 67% người giàu xem ít hơn 1 giờ TV mỗi ngày, trong khi một ngày 77% người nghèo xem nhiều hơn 1 giờ TV.

Họ sẵn sàng làm việc chăm chỉ để kiếm được nhiều tiền và chấp nhận hy sinh cân bằng cuộc sống - công việc để tăng thu nhập.

2. Người giàu được thừa kế

"Do bố mẹ của anh/chị ta truyền lại thôi", đó là những suy nghĩ thường xuất hiện trong đầu chúng ta khi nghe về một người giàu có nào đó. Nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng 82% những người giàu có không được thừa hưởng bất cứ điều gì từ gia đình họ.

31% người giàu đến từ các hộ nghèo và 45% đến từ các gia đình trung lưu. Chỉ 24% được nuôi dưỡng trong các gia đình giàu có.

3. Người giàu trả ít thuế

Người giàu trả thuế nhiều hơn chúng ta nghĩ

Một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Đơn cử như tại Mỹ: Người giàu chỉ chiếm 1%, nhưng đang mang lại gần 46% số thuế cho 99% còn lại.



4. Giàu vì gặp may mắn

Chỉ 8% triệu phú tự thân nói rằng họ giàu có nhờ may mắn ngẫu nhiên. Tuy nhiên những người giàu có đều thừa nhận rằng may mắn là một yếu tố trong sự tích lũy của cải của họ, nhưng là một loại khác, thường gọi là "Cơ hội may mắn".

Thực chất may mắn loại này được hình thành từ sự chăm chỉ, kiên trì và thói quen. 92% trong số những người từng thất bại không bỏ cuộc và có được thành công.

5. Người giàu do họ được giáo dục tốt

Nghiên cứu đã chỉ ra trong khi 68% người giàu có bằng đại học, thì 69% đã chỉ được giáo dục tại các tổ chức công cộng.

Không phải cần học ở Harvard mới thành tỷ phú

Trong số những người giàu có có bằng đại học, 46% tự trả học phí và 23% trong số họ đi học đại học sau khi đã có việc làm.



6. Người giàu không làm từ thiện

Suy nghĩ đã ăn sâu là những người giàu có thì ích kỷ, cũng như coi thường những người nghèo. Nhưng thực tế đã chứng minh rất nhiều tỷ phú yêu thích công việc tình nguyện như Warren Buffett hay Bill Gates.

Đôi bạn tỷ phú nổi tiếng yêu thích hoạt động tình nguyện

62% những người giàu nói rằng họ đóng góp 5% đến 10% thu nhập ròng của mình cho từ thiện. Không dừng lại ở đó, nhiều người còn đích thân tham gia các hoạt động từ thiện cộng đồng.



7. Những người giàu có thì sống khổ

"Tiền không mua được hạnh phúc", câu nói này được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Suy nghĩ thông thường là những người giàu có thì thường khốn khổ, nhưng thực tế không phải vậy. 82% những người giàu có nói rằng họ hạnh phúc và yêu những gì họ làm để kiếm sống.

8. Người giàu sống theo lối xa hoa và có thu nhập khủng

Người ta thường phàn nàn "Nếu lương cao như thế, tôi cũng giàu". Nhưng trong cuốn "Triệu phú mỗi ngày", tác giả Hogan cho biết 62% triệu phú trong khảo sát của ông có thu nhập hàng năm dưới 100.000 USD.

Cuộc sống xa hoa của những người giàu có thường được miêu tả là quanh những máy bay phản lực, du thuyền hay những kỳ nghỉ sang trọng, … Tuy nhiên thực tế thì: 67% cho biết họ tiết kiệm với thu nhập của mình, 30% người giàu vẫn sử dụng phiếu giảm giá và 92% không bao giờ đi nghỉ trên du thuyền.

Chỉ 23% thừa nhận chi hơn 10.000 USD cho các kỳ nghỉ trong 1 năm, hầu hết trong số đó là những người được thừa hưởng sự giàu có của bố mẹ.

Nhiều người giàu không có chuyên cơ riêng

Câu chuyện Warren Buffett đến giờ vẫn sống trong căn nhà mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD rất nổi tiếng. Tuy nhiên cần biết rằng căn nhà đó gồm 5 phòng ngủ và Buffett cũng có máy bay riêng nữa. Người giàu nhìn chung dành phần lớn thu nhập để tiết kiệm, nhưng họ cũng chi tiền cho đam mê và những thứ giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn.



9. Họ kiếm tiền nhanh nhờ mạo hiểm

Người giàu không chỉ tiết kiệm nhiều, họ còn biết cách làm cho tiền sinh sôi. Không để tiền vào những nơi quá rủi ro với kỳ vọng lợi nhuận khổng lồ, họ chọn "chơi" dài hạn.

Trong cuốn "Thói quen thành công của những triệu phú tự thân", Thomas Corley chỉ ra rằng chỉ vài người là thành công nhanh chóng. Một triệu phú tự thân điển hình mất ít nhất 32 năm để làm giàu.

Chỉ một số ít, 4%, trở nên giàu có trong vòng chưa đầy 27 năm và 1% trở nên giàu có trước tuổi 40. Đa phần họ đều phải làm việc chăm chỉ, tiết kiệm và để tiền trong ngân hàng hoặc quỹ đầu tư.

Ông chủ KFC khởi nghiệp ở tuổi 65 sau hơn 1000 lần thất bại

Lời khuyên ở đây là đừng tin vào tất cả những gì bạn nghe được. Người giàu không quá khác chúng ta đâu. Họ giàu hay rất giàu đều có lý do: sự chăm chỉ, kiên trì, thói quen tốt, ra quyết định đúng, sống thanh đạm, xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với những người có tư duy thành công khác.