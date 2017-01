Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn năm 2017

Điểm sáng trong khó khăn của các kênh đầu tư

Nhận định trên được đưa ra bởi chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, trong buổi “Báo cáo tổng kết thị trường Bất động sản nhà ở TP.HCM năm 2016” vừa diễn ra.

Về vấn đề dự báo biến động lãi suất ngân hàng và những ảnh hưởng của ngân hàng tới thị trường Bất động sản trong năm 2017, ông Đinh Thế Hiển cho rằng, lãi suất có thể ở mức ngang bằng hoặc tăng lên trong thời gian sắp tới, khó có khả năng giảm xuống.

Điều này dễ nhận thấy khi vừa qua Thông tư 06/2016/TT-NHNN, thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN với mục tiêu nâng hệ số rủi ro trong kinh doanh BĐS từ 150% lên 200% và đưa ra lộ trình hạn chế dần việc sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn bắt đầu có hiệu lực theo lộ trình, giảm từ 60% xuống còn 50%, đến ngày 1/1/2018 giảm còn 40%.

Vì vậy, vấn đề đặt ra là nhu cầu về sở hữu bất động sản vẫn còn trong khi nguồn cung về dòng tiền đổ vào thị trường có hạn chế là thắt chặt tiền tệ, dẫn đến lãi suất khó có khả năng giảm xuống.

Dự báo về thị trường bất động sản năm 2017, Ông Đinh Thế Hiển nhận định, năm 2017 thị trường sẽ khó khăn hơn năm 2016. Nguyên nhân được cho là do giai đoạn 2014 – 2016, thị trường đã tăng quá mạnh so với nền kinh tế; sự tham gia mạnh của các nhà đầu cơ sử dụng vay ngân hàng rất lớn, có nhu cầu thoát hàng khi nhận căn hộ; các công ty BĐS sẽ đẩy mạnh bán hàng với sự cạnh tranh giá để trả nợ; tín dụng BĐS sẽ giảm do khó khăn về nguồn vốn trung – dài hạn; nhà ở phân khúc giá thấp thiếu vốn ưu đãi hỗ trợ của nhà nước;…

Căn hộ bình dân sẽ chiếm lĩnh thị trường 2017

Tại buổi báo cáo, bộ phận R&D của Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi Á Châu (DKRA), cho biết, thị trường căn hộ năm 2016 dồi dào nguồn cung và thanh khoản tốt. Tính chung cả năm 2016, tại TP.HCM có khoảng gần 50,000 căn hộ mới được các chủ đầu tư đưa ra thị trường và lượng tiêu thụ đạt khoảng 40,000 căn. Hầu hết các đợt mở bán dự án mới có ít nhất khoảng 50% – 60% được tiêu thụ.

Trong 3 quý đầu năm, các dự án căn hộ trung cấp và cao cấp chiếm tỷ lệ lớn. Sang đến Quý 4, một lượng lớn căn hộ bình dân (dưới 1,5 tỷ đồng) được tung ra thị trường đã mang lại nhiều cơ hội cho khách hàng có mức tài chính phù hợp. Nhà ở xã hội cũng được một số Chủ đầu tư quan tâm với số lượng đưa ra nhiều hơn.

Đối với thị trường nhà phố/biệt thự, do nhu cầu cao nên lượng tiêu thụ ở phân khúc này khá tốt. Các dự án hầu hết tập trung chủ yếu ở các quận khu Đông như Quận 2, Quận 9, Thủ Đức và khu Nam Sài Gòn như huyện Nhà Bè. Tính đến hết năm 2016 có khoảng 4,000 căn nhà phố/biệt thự mới được chủ đầu tư đưa ra thị trường lượng tiêu thụ đạt khoảng 80 - 90%. Mức giá Bất động sản nói chung tăng trung bình từ 5 – 10% trong năm, đặc biệt khu vực phía Đông với một số dự án đất nền giá tăng đến 20 – 30%.

Ông Phạm Lâm – CEO DKRA nhận định: “Ở thị trường căn hộ, năm 2017, phân khúc căn hộ bình dân (dưới 1,5 tỷ) sẽ dẫn dắt thị trường; phân khúc căn hộ cao cấp có sự cạnh tranh gay gắt. Thị trường nhà phố/biệt thự, đất nền vẫn tiếp tục là kênh hấp dẫn, có tính thanh khoản cao, thu hút cả người mua ở lẫn giới đầu tư, đặc biệt là đất nền vùng ven.”

Theo chuyên gia này, 2016 là một năm thăng hoa của Bất động sản nghỉ dưỡng. Sang năm 2017, thị trường này sẽ có sự cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải cân nhắc điều chỉnh giá cả hợp lý và đưa ra nhiều chính sách linh hoạt hơn nữa để thu hút khách hàng. Trong thời gian tới, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn tập trung phát triển tại những địa danh có thương hiệu về du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Nẵng…

“Ưu thế của bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam trong năm 2017 sẽ nghiêng về Vũng Tàu, Phan Thiết do hai địa phương này tận dụng được lợi thế thương hiệu du lịch và gần TP.HCM. Đồng thời, việc cải thiện giao thông hạ tầng, rút ngắn thời gian di chuyển giúp Vũng Tàu, Phan Thiết thu hút thêm nhiều lượng khách du lịch địa phương. Đây là thuận lợi rất lớn để phát triển và nâng cao tính thanh khoản của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở hai khu vực này” - ông Phạm Lâm dự báo.

Theo Quốc Tuấn

Vietnamnet