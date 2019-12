Các ngân hàng giảm bán ngoại tệ cho NHNN

Báo cáo thị trường tiền tệ vừa công bố của Trung tâm Phân tích & Tư vấn đầu tư của công ty chứng khoán SSI cho biết, sau nhiều thông tin trái chiều trước đó, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc cuối cùng cũng được hai bên thông qua.

Theo đó, Mỹ hủy kế hoạch áp thuế mới vào ngày 15/12, giảm thuế suất từ 15% xuống 7,5% với 120 tỷ hàng hóa thuộc danh sách áp thuế từ 9/2019. Đổi lại, Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỷ nông sản, năng lượng, hàng hóa khác từ Mỹ trong 2 năm tới và thực hiện các thỏa thuận về mở cửa thị trường tài chính, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ…

Sự thiếu vắng các thông tin chi tiết của thỏa thuận và mức thuế 25% Mỹ đánh vào 250 tỷ hàng hóa Trung Quốc vẫn được giữ nguyên cho thấy chặng đường phía trước còn rất dài. Dù vậy, SSI Research cho rằng, đây là bước tiến lớn nhất trong suốt cuộc chiến thương mại kéo dài 18 tháng qua nên tác động rất tích cực đến tâm lý thị trường. Đồng tiền trú ấn JPY giảm giá 0,76% so với tuần trước trong khi các đồng tiền khác đều tăng giá khá mạnh so với USD. Cụ thể CNY của Trung Quốc +0,62%, EUR + 0,53%, KWR của Hàn Quốc +0,85% và TWD của Đài Loan +0,68% so với tuần trước đó.

GBP tiếp tục tăng tới +1,42% và chỉ riêng 2 tuần đầu tháng 12 đã tăng +3,08% so với USD nhờ triển vọng Anh rời EU đúng hạn 31/01/2020 đang rõ ràng hơn bao giờ hết. Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/12, mở đường để thực hiện tuyên bố "Brexit bằng mọi giá" đã đưa ra trước đó.

Dưới áp lực tăng giá của các đồng tiền khác, chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD giảm mạnh về 97,17 vào cuối tuần.

Bối cảnh quốc tế thuận lợi hỗ trợ tỷ giá trong nước ổn định. Tỷ giá giao dịch USD/VND giảm 10 đ/USD trên ngân hàng, về mức 23.080/23.230; và tăng 10 đ/USD trên thị trường tự do, lên mức 23.200/23.220. Tỷ giá trung tâm cũng được điều chỉnh giảm 4 đ/USD, về mức 23.160, tăng 1,47% so với đầu năm.

Cán cân thương mại tháng 11 thặng dư 1,45 tỷ USD, lũy kế 11 tháng thặng dư 10,94 tỷ USD – là mức thặng dư cao nhất từ trước đến nay. Có 1,41 tỷ USD vốn FDI giải ngân trong tháng 11; tổng lượng vốn FDI đăng ký và giải ngân 11 tháng lần lượt là 31,8 tỷ USD và 17,6 tỷ USD, tăng tương ứng 3,1% và 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là dòng kiều hối cả năm ước tính khoảng 16,7 tỷ USD (theo World bank) nên nguồn cung USD vẫn rất khả quan. Từ đầu tháng 12 đến nay vẫn ghi nhận một số giao dịch bán ngoại tệ về NHNN, tuy nhiên quy mô và tần suất thấp hơn khá nhiều sau 4 tháng bán mạnh trước đó.

Theo SSI Research, với bối cảnh hiện tại, tỷ giá USD/VND sẽ vẫn duy trì ở vùng hiện tại và thấp hơn so với tỷ giá cuối năm 2018 là 0,16%.