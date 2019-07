Đây là cách tốt nhất để xây dựng nguồn tài chính bền vững nhưng hầu hết mọi người đều không thực hiện

Tác giả bài viết này là Ramit Sethi, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất của New York Times "I Will Teach You To Be Rich". Sethi đã trở thành bậc thầy tài chính cho hàng triệu độc giả ở độ tuổi 20, 30 và 40. Anh trở thành một triệu phú tự thân từ nhỏ nhờ vào trang web phát triển từ khi còn là một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học Stanford năm 2004, sách và các khóa học về tài chính cá nhân.

Tại sao rất nhiều người trong chúng ta có quan điểm chưa đúng đắn về tiền bạc? Một vài lý do cơ bản nhất là: Không đủ trình độ học vấn, quá nhiều thông tin, thông điệp lệch lạc từ các phương tiện truyền thông hoặc đơn giản là bởi họ không thực sự quan tâm.



Dù lý do là gì đi chăng nữa, hiển nhiên là những người trẻ tuổi đều đã không thực hiện một điều đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giúp họ trở nên giàu có: đầu tư.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, chỉ có 37% thanh niên Mỹ từ 35 tuổi trở xuống cho biết họ sở hữu cổ phiếu từ năm 2017 đến 2018, so với 61% người trên 35 tuổi sở hữu cổ phiếu.

Mở một tài khoản đầu tư cho phép bạn tiếp cận vào kênh kiếm tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới - và bạn không nhất thiết phải giàu có để làm điều đó. Nhiều nhà cung cấp tài khoản sẽ miễn trừ khoản phí tối thiểu để mở tài khoản nếu bạn thiết lập chuyển khoản tự động hàng tháng.

Đầu tư ngay bây giờ - bạn không còn trẻ nữa

Điều gì sẽ xảy ra như bạn đã bắt đầu đầu tư 10 USD mỗi tuần từ 5 năm trước? Giả sử lợi nhuận trung bình là 8%, bạn đã có hàng ngàn đô la ngày hôm nay, tất cả từ việc đầu tư hơn 1 USD mỗi ngày. Hãy nghĩ về 10 USD một tuần. Nó đã đi đâu? Nếu bạn giống phần đông mọi người, thì có lẽ bạn đã dành nó cho các chuyến đi Uber và uống cà phê.

Bất chấp việc còn nhiều bỡ ngỡ khi mới bước vào thị trường chứng khoán, điều tốt nhất bạn có thể làm là suy nghĩ dài hạn và bắt đầu đầu tư sớm:

Nếu bạn đầu tư 10 USD mỗi tuần: Sau một năm, bạn sẽ có 541 USD; sau 5 năm, bạn sẽ có 3.173 USD; sau 10 năm, bạn sẽ có 7.836 USD.

Nếu bạn đầu tư 20 USD mỗi tuần: Sau một năm, bạn sẽ có 1.082 USD; sau năm năm, bạn sẽ có 6.347 USD; sau 10 năm, bạn sẽ có 15.672 USD.

Nếu bạn đầu tư 50 USD mỗi tuần: Sau một năm, bạn sẽ có 2.705 USD; sau năm năm, bạn sẽ có 15.867 USD; sau 10 năm, bạn sẽ có 39.181 USD.

Hãy dừng việc tự bào chữa

Mặc dù hầu hết mọi người bị giới hạn bởi hoàn cảnh cụ thể, nhưng hầu hết sẽ không bao giờ trở nên giàu có đơn giản chỉ vì họ không luyện tập cách kiếm tiền.

Nếu bạn đang ở độ tuổi 20 hoặc đầu 30, vẫn còn rất nhiều thời gian để đặt mục tiêu đầu tư mạnh mẽ. Bước đầu tiên là hiểu những lý do bào chữa của bạn (hoặc những gì được gọi là kịch bản vô hình như dưới đây) thực sự có ý nghĩa gì.

1. Kịch bản vô hình: "Có rất nhiều cổ phiếu ngoài kia, rất nhiều phương pháp để mua và bán cổ phiếu, và rất nhiều người đưa ra những lời khuyên khác nhau. Điều đó làm tôi cảm thấy choáng ngợp."

Điều đó có nghĩa là: "Tôi muốn trốn tránh sự phức tạp đó. Tất cả các lĩnh vực mới đều khiến tôi choáng ngợp (ví dụ: chế độ ăn uống, chế độ tập luyện hoặc nuôi dạy con cái). Câu trả lời trên không phải nhằm lẩn tránh - đó là cách để chọn lựa nguồn thông tin và bắt đầu học hỏi.

2. Kịch bản vô hình: "Tôi không muốn là người mua vào khi thị trường đang đạt đỉnh."

Điều đó có nghĩa là: Bạn biết rằng bản thân không thể tính được chu kỳ của thị trường, nhưng chỉ vì bởi bạn không thật sự hiểu thị trường. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng đầu tư mỗi tháng.

3. Kịch bản vô hình: "Tôi chưa từng đầu tư vào lĩnh vực gì bởi có quá nhiều lựa chọn khác nhau để tôi đầu tư dài hạn (ví dụ như bất động sản, chứng khoán, tiền điện tử và hàng hóa). Tôi biết tôi nên đầu tư, nhưng cổ phiếu không phải là một lựa chọn dễ chịu."

Điều đó có nghĩa là: Điều trớ trêu nếu bạn tin rằng kiểm soát thường xuyên sẽ giúp khoản đầu tư của bạn sinh lời. Trên thực tế, bạn thật sự nhận được lợi nhuận tốt hơn bằng cách "hoạt động" ít hơn. Các nhà đầu tư ở mức trung bình thường mua cao, bán thấp và giao dịch thường xuyên. Tất cả điều này đã khiến lợi nhuận của bạn bị hao hụt vô cùng lớn.

4. Kịch bản vô hình: "Vì chưa đủ kiến ​​thức và kinh nghiệm trong thị trường chứng khoán, tôi không muốn bị mất khoản tiền khó khăn lắm mới kiếm được."

Điều đó có nghĩa là: Trớ trêu thay, mỗi ngày bạn không đầu tư, bạn vẫn sẽ mất tiền bởi hệ quả của lạm phát. Bạn sẽ không bao giờ nhận ra điều này cho đến năm 70 tuổi, lúc đó đã quá muộn rồi.

5. Kịch bản vô hình: "Lệ phí là một vấn đề lớn. Tôi chỉ có một khoản tiền nhỏ để đầu tư, vì vậy phí giao dịch có thể tạo ra một khoản hao hụt trong lợi nhuận của tôi."

Điều đó có nghĩa là: Mọi người hoàn toàn bị mặc định rằng đầu tư = đầu tư vào cổ phiếu, trong khi có rất nhiều loại hình đầu tư.

6. Kịch bản vô hình: "Tôi gọi một tách cà phê nhỏ thay vì lớn, vì vậy tôi thực sự tiết kiệm được X đô la một ngày. Như thế đã được coi là trưởng thành chưa?"

Nó có nghĩa là gì: Không hề.