Doanh nhân Hoàng Khải im lặng trước thông tin khăn lụa tơ tằm vừa có mác "Made in China", vừa có mác "Made in Vietnam"

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin bất ngờ về sản phẩm khăn cao cấp của thương hiệu Khaisilk, khi những chiếc khăn đắt tiền vừa có mác "Made in China", vừa có mác "Made in Vietnam".

Cụ thể, Công ty V. là một khách hàng quen thuộc của sản phẩm khăn lụa tơ tằm thương hiệu Khaisilk, từng mua rất nhiều các loại khăn giá từ hơn 1 triệu đến 2 triệu đồng/chiếc, lần gần nhất đã mua 6 chiếc khăn bao gồm 5 chiếc giá 1,95 triệu đồng/chiếc và 1 chiếc giá 2 triệu đồng.

Do có nhu cầu tặng khách hàng nên công ty V vừa qua đã tiếp tục đặt mua 60 chiếc khăn tay lụa tơ tằm của Khaisilk, kích thước 50cm x 50cm với giá 644.000 đồng/chiếc tại Khaisilk 113 Hàng Gai.

Chiều 17/10, nhân viên của Khaisilk giao lô hàng 60 chiếc khăn cho Công ty V. Khi kiểm tra lô hàng này ngay tại công ty, phía công ty V phát hiện 1 chiếc khăn vẫn còn nguyen 2 chiếc mác, một là "Made in China" và một là Khaisilk Made in Vietnam.

59 chiếc còn lại chỉ có mác Khaisilk Made in Vietnam, nhưng trên viền khăn lại có một miếng nhỏ màu trắng, nhìn giống như đã bị cắt mác từ trước.

Hình ảnh chiếc khăn vừa có Made in China, vừa có Made in Vietnam. Nguồn: Facebook Dang Nhu Quynh

Ngay lập tức, công ty V đã lập biên bản và gửi phản hồi tới lãnh đạo của hệ thống Khaisilk nhằm đặt vấn đề làm rõ nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng 60 chiếc khăn lần này, chất liệu thực sự là gì, và các lô hàng khăn trước đó chất lượng thế nào.

Đến ngày 19/10, Khaisilk đã có văn bản trả lời Công ty V. Theo văn bản này, phía Khaisilk khẳng định, các mẫu khăn lụa đều thuộc thương hiệu Khaisilk và được làm từ 100% lụa tơ tằm. Riêng chiếc khăn có 2 nhãn mác là do "nhân viên bộ phận kho khi soạn lô hàng, do thiếu 1 chiếc đã lấy ngay trên máy may hiện đang xản xuất cho một khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ.

Chiếc khăn này nằm trong đơn hàng 350 chiếc do Khaisilk sản xuất cho khách hàng Design GO tại Hong Kong, may riêng nhãn mác "Made in China" theo yêu cầu của khách vì lý do thủ tục nhập khẩu riêng của khách".

Tuy nhiên, câu trả lời này của Khaisilk không làm phía Công ty V. hài lòng, nhiều người dùng mạng xã hội cũng tỏ ra hoài nghi về chất lượng khăn cao cấp của Khaisilk.

Khaisilk là thương hiệu thuộc sở hữu của doanh nhân nổi tiếng Hoàng Khải, người lập nghiệp và giàu có nhờ buôn lụa, sau đó thành công rực rỡ với kinh doanh bất động sản.

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với doanh nhân Hoàng Khải nhằm làm rõ thêm thông tin, nhưng vị doanh nhân này đều không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Doanh nhân Hoàng Khải từng chia sẻ, duyên khởi nghiệp với sản phẩm lụa bắt đầu từ một câu hỏi của một người nước ngoài: "Tại sao ở VN nổi tiếng về lụa mà không có ai bán ở thị trường?". Hoàng Khải lập tức nhìn thấy cơ hội và đi tìm câu trả lời. Ông xuống Hà Đông, Nha Xá đánh thức làng nghề, khơi dậy văn hóa dệt lụa truyền thống, thước lụa đầu tiên ra đời được hưởng ứng nhiệt liệt. Từ đó, ông mở một cửa hàng bán tơ lụa, lập nên thương hiệu Khaisilk và nhanh chóng đưa thương hiệu này trở nên nổi tiếng. 6 năm sau Hoàng Khải đã sở hữu 19 cửa hàng Khaisilk tại các khách sạn 5 sao đình đám. (Theo Thanh Niên)