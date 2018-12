Không phải tiền, đây là những thứ người giàu luôn trân trọng và giúp họ thành công trong khi người nghèo thì bỏ qua chúng

Những người bạn quen biết

Dạng tác dụng đòn bẩy thứ tư là sự tiếp xúc . Việc quen biết những người có uy tín và những người họ quen biết có thể mở ra các cánh cửa cho bạn không phải trải qua những năm tháng làm việc cực khổ. Tính chất và số lần tiếp xúc của bạn và mối quan hệ của bạn sẽ tạo ra nhiều khả năng thực hiện thành công hơn bất cứ yếu tố nào khác. Quen biết một người vào đúng thời điểm và ở địa bàn thích hợp có thể làm thay đổi quá trình hoạt động trong cuộc đời bạn.

Sau đây là 3 việc bạn có thể làm để mở rộng các mối quan hệ giao tiếp: liệt kê danh sách những người này, các mối quan hệ thường xuyên và mối liên quan với cộng đồng của bạn.

Lập danh sách

Trước hết, hãy lập một danh sách 25 người tốt nhất ở địa phương hoặc ở trong nước mà bạn cảm thấy là danh sách những người bạn cần quen biết này sẽ hữu ích. Khai triển một chiến lược để gặp từng người trong 12 tháng tới. Sau đó lập thêm danh sách 25 người nữa.

Liệt kê những người đứng đầu các công ty lớn mà bạn cần quen biết sẽ có ích. Liệt kê các người có quyền chức trong chính phủ. Liệt kê những nhân vật quan trọng bạn cần quen biết sẽ có ích, rồi lập kế hoạch gặp gỡ họ.

Mối quan hệ thường xuyên

Tạo mối quan hệ ở mọi cơ hội. Tham gia hiệp hội doanh nghiệp và thương mại của bạn. Tham dự các cuộc họp. Liên hệ giao tiếp. Làm tình nguyện viên phục vụ một ủy ban quan trọng. Chỉ với hoạt động này đã đỡ mất nhiều năm ra lăn lộn trên con đường sự nghiệp của nhiều người, kể cả chính tôi.

Một lần tôi đang thuyết trình cho phòng thương mại, tôi được một quan chức ở một trong các ủy ban quan trọng để mắt đến. Về sau ông ta đến chỗ tôi và mướn tôi làm với số lương cao gấp ba lần mức lương ở công ty tôi đang làm.

Nhờ vậy tôi đã nhảy vọt trong sự nghiệp của mình lên gấp 5 năm. Bạn tạo được mối quan hệ quen biết vào mọi cơ hội rất quan trọng.

Liên hệ cộng đồng của bạn

Một cách khác để mở rộng các mối giao tiếp là liên hệ với các tổ chức dịch vụ cộng đồng. Những người có máu mặt nhất thường ở trong mọi cộng đồng, người bạn cần phải quen biết và người ấy cần biết bạn, thì thường liên quan đến các dịch vụ công cộng ở phương diện nào đó. Bắt đầu ngay từ trong thành phố của bạn hoặc liên hệ với bất kỳ hội từ thiện nào bạn muốn giúp đỡ hoặc bạn quan tâm. Liên hệ với giáo hội hoặc chính đảng của bạn. Bạn sẽ phải ngạc nhiên về năng lực của người bạn sẽ gặp khi làm công việc của tình nguyện viên.

Bạn là một thiên tài

Tính sáng tạo là một dạng tác dụng đòn bẩy. Nhớ là bạn chỉ cần một ý tưởng mới để bắt đầu cơ nghiệp. Mọi người đều có khả năng theo đuổi ý tưởng sáng tạo và các giải pháp nếu họ tìm kiếm chúng.

Hoàn tất công việc

Các thói quen làm việc tốt là là một dạng tác dụng đòn bẩy có thể giúp ích cho bạn. Các thói quen làm việc tốt tạo cho bạn độ sắc bén hơn những người khác trong lĩnh vực của bạn. Chúng giúp bạn nổi bật và làm cho người có thể giúp bạn để ý tới bạn.

Trong mọi cuộc nghiên cứu, dường như các thói quen làm việc tốt sẽ mở rộng cửa cho bạn nhanh hơn hầu như mọi phẩm chất khác mà bạn có thể phát huy. Cuối cùng bạn sẽ luôn luôn được trả lương theo tỉ lệ đúng với kết quả bạn làm được cho chủ doanh nghiệp. Nếu bạn được tiếng là người hoàn thành công việc nhanh chóng, là người luôn luôn được cho rằng đạt được các kết quả theo yêu cầu, thì chỉ như thế mới có thể đưa bạn vào con đường thăng tiến sự nghiệp của mình nhanh chóng.

Thái độ tinh thần tích cực

Một dạng khác của tác dụng đòn bẩy mà bạn có thể phát huy là tính cách tích cực . Mọi cuộc nghiên cứu về những người thành công cho thấy rằng càng có nhiều người quý mến bạn, thì bạn càng có nhiều cơ hội để thăng tiến. Nếu họ thích bạn, người ta sẽ làm mọi thứ có thể để giúp bạn thành công. Khả năng kết thân với những người khác của bạn, để giao tiếp gây được ấn tượng, thành người vui tươi và lạc quan, sẽ khiến cho người ta muốn giúp bạn dù bạn đi tới bất cứ nơi đâu.

Nhà văn và là nhà nghiên cứu Daniel Goleman đã trở thành nổi tiếng nhờ vào "năng lực cảm xúc". Ông ta kết luận rằng khả năng kết thân tốt với người khác của bạn quan trọng cho sự thành công của bạn hơn chỉ số thông minh (IQ) hoặc trình độ tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng. Ông ta kết luận rằng đa số những người đạt đến đỉnh cao của sự thành công bằng cách phát huy khả năng gây ảnh hưởng, giao tiếp, thuyết phục và làm cho người ta tin tưởng vào ý kiến của họ.

Peter Drucker nói rằng ba công cụ chính của nhà quản trị là hội họp, thuyết trình và soạn thảo văn bản. Sở trường về mỗi lĩnh vực này có thể học được qua việc thực hành và ứng dụng. Ngay hôm nay phải quyết tâm trở thành một người diễn đạt xuất sắc. Nắm lấy các dịp nói chuyện trước công chúng. Nghiên cứu và thực tập nghệ thuật đàm phán. Đến 85% sự thành công của bạn sẽ được xác định bởi khả năng giao tiếp tốt của bạn với người khác, vì vậy, ngay hôm nay, hãy quyết tâm trở thành một chuyên gia về các mối quan hệ nhân sự.

Yếu tố may mắn

Một yếu tố khác của sự thành công được đề cập nhiều lần trong những câu chuyện về những người giàu có là yếu tố may mắn.

May mắn là một dạng tác dụng đòn bẩy và nó là một phần của mọi sự thành công lớn. May thay, vận may đa phần có thể đoán trước và nó xảy đến với người ta vì những lý do riêng biệt. Ở nhiều phương diện, trên thực tế bạn tạo ra vận may cho chính mình qua các việc bạn làm hoặc không làm được.

Vận may phần lớn là một vấn đề xác suất. Có xác suất hầu như bất cứ cái gì đều có thể xảy ra và các xác suất sau có thể tính toán với độ chính xác đáng kể. Trong gần như mọi trường hợp, bạn có thể tăng hoặc giảm khả năng điều gì đó có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Đây là chủ đề trọng tâm của cuốn sách có tựa Tạo vận may của bạn (của John Wiley & Con trai, 2003).

Thí dụ, có một xác suất nhất định là bạn sẽ bị chết trong một tai nạn giao thông. Nhưng bạn có thể giảm bớt xác suất này bằng cách giữ mình luôn tỉnh táo không uống rượu, lái xe cẩn thận và thắt đai an toàn. Một số người mà cả cuộc đời họ phải lái xe và không bao giờ bị tai nạn hoặc bị phạt vì chạy quá tốc độ quy định.

(*) Nội dung tham khảo cuốn sách: Làm giàu theo cách của bạn- tác giả Brian Tracy.