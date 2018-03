Lần đầu xử phạt tài xế dừng xe quá 5 phút tại trạm BOT

Ngày 9.3, Công an quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Minh Hùng (38 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà) số tiền 150.000 đồng do vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 14h hôm nay, ông Hùng điều khiển ôtô biển số 79A-009.71 lưu thông theo hướng từ An Giang đi TP Cần Thơ. Khi đến Trạm BOT T2, ông Hùng đã cho phương tiện đậu tại làn thu phí số 4 khoảng gần 1 giờ đồng hồ, không chấp hành biển báo cấm cấm dừng xe quá 5 phút đặt tại trạm.

Quyết định xử phạt của công an quận Thốt Nốt (ảnh: P.V)

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 150.000đ và ông Hùng đã đồng ý đóng phạt.

Trước đó, vào ngày 28.2, Cty CP Đầu tư QL91 Cần Thơ – An Giang đã có báo cáo gửi UBND TP Cần Thơ và Bộ GTVT cho biết: Trong khoảng thời gian từ 19h58 ngày 27.2 đến 7h01 sáng ngày 28.2, một số trường hợp qua trạm BOT T2 đã cố tình gây ách tách giao thông, không chịu mua vé, dừng rất lâu không di chuyển, khi xả trạm cũng không chịu di chuyển… Một số đối tượng, tài xế sử dụng máy quay phim, chụp hình, tuyên truyền lên các phương tiện mạng xã hội để kích động, lôi kéo, xuyên tạc, hướng dẫn, kích động tài xế khác… Trong số này, có xe ôtô mang biển số 79A-009.71 mà ông Hùng đang điều khiển.

Tại buổi làm việc vào hôm nay, Công an quận Thốt Nốt đã gửi giấy mời ông Hùng đến trụ sở Công an làm việc, nội dung liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại Trạm T2 xảy ra vào đêm 27 và rạng sáng 28.2 vừa nói. Ông Hùng cho biết bận việc cá nhân và hẹn 10 ngày sau sẽ đến làm việc theo giấy mời của công an.

Theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ, vào ngày 25.1, các trạm BOT trên địa bàn Cần Thơ đã đồng loạt thực hiện việc lắp biển "Cấm dừng xe quá 5 phút". Đây là lần đầu tiên lực lượng công an Cần Thơ ra Quyết định xử phạt tài xế không chấp hành theo biển báo…