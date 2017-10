Liên tục mở nhanh, PNJ đã có 250 cửa hàng đẩy doanh thu và lợi nhuận 9 tháng tăng vọt

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ( PNJ ) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 với tổng doanh thu đạt 7.910 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 77% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận gộp đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và đạt 79% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 629 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ và đạt 84% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh không phải là điểm nhấn đáng chú ý nhất của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ. Nhiều nhà đầu tư dành sự quan tâm lớn đến con số 250 cửa hàng trên toàn quốc mà PNJ đã mở được kể từ khi đầu tư phát triển mạnh hệ thống mạng lưới bán lẻ.

Chỉ riêng trong quý 3, PNJ đã khai trương 11 cửa hàng và sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ mạng lưới nhằm khẳng định chiến lược tập trung vào mảng hoạt động cốt lõi là kinh doanh trang sức và nhanh chóng gia tăng thị phần, khẳng định vị thế doanh nghiệp kim hoàn có hệ thống bán lẻ trang sức lớn nhất cả nước.

Theo báo cáo mới đây nhất của Chứng khoán Bảo Việt về PNJ, chiến lược phát triển nhanh hệ thống bán lẻ, bên cạnh những cải tiến trong chuỗi cung ứng hàng, đã mang lại cho PNJ những kết quả rất tích cực trong thời gian qua và tiếp tục trong dài hạn. Ngoài ra, Công ty vừa huy động thành công 990 tỷ vừa là áp lực và cũng là động lực giúp HDQT tham vọng hơn trong những chiến lược phát triển trong dài hạn. Mục tiêu đạt số lượng 300 cửa hàng bán lẻ vào H1.2018.

Thực tế, mô hình mở chuỗi bán lẻ và đạt được tăng trưởng cao, bền vững đã được nhiều doanh nghiệp minh chứng. Điển hình như trường hợp của Thế giới di động hay như trường hợp của Apax English. Chính bởi việc PNJ đã nhanh chóng mở chuỗi bán lẻ nên Chứng khoán Bảo Việt mới đây đã khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PNJ với mục tiêu đạt 135.000 đồng/cổ phiếu.