Nếu trả lời “Có” cho bất kì câu hỏi nào dưới đây thì bạn đang thành công hơn bạn nghĩ rất nhiều

Trong cuộc sống, ai cũng đã từng có đôi lần đặt mình lên bàn cân để làm phép toán so sánh bản thân với một ai đó. Đôi khi sự so sánh là cần thiết, nhưng khi điều đó liên quan đến cảm xúc hay sự hài lòng của bạn thì rõ ràng sự so sánh đó lại không còn quá quan trọng nữa.

Nếu như bạn cứ liên tục so sánh bản thân mình với những người khác thì những gì bạn nhận được sẽ chỉ là cảm giác thất bại mà thôi. Nếu bạn là một doanh nhân và bạn so sánh bản thân mình với Richard Branson, bạn sẽ không thể có được chiến thắng. Nếu bạn là một nhạc sĩ và bạn so sánh bản thân với Taylor Swift (đặc biệt khi khi so sánh về khoản thu nhập) thì tất nhiên người thua là bạn. Nếu mục tiêu của bạn là thay đổi thế giới và bạn so sánh bản thân với Steve Jobs, chắc hẳn bạn cũng đã biết được kết quả. Đó chính là vấn đề của việc so sánh. Dù bạn cảm thấy mình thành công như thế nào đi chăng nữa thì dường như ngoài kia sẽ còn có người khác thành công hơn bạn. Dường như luôn có ai đó tốt hơn, thông minh hơn, giàu có hơn, và hạnh phúc hơn bạn.

Vì vậy, hãy ngừng so sánh. Chỉ cần tập trung vào bản thân mình thôi. Sau đó, hãy nhìn vào những câu hỏi dưới đây, tự hỏi bản thân và tìm câu trả lời để thấy rằng bạn thành công hơn bạn nghĩ và khi đó chắc chắn bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

1. Bạn có hội bạn thân không?

Những tình bạn thân thiết ngày càng trở nên hiếm hoi. Một cuộc khảo sát chỉ ra rằng trong 20 năm qua, số lượng bạn bè mà mọi người cảm thấy có thể chia sẻ các vần đề quan trọng trung bình giảm từ 2,94 xuống còn 2,08. Nếu bạn có nhiều hơn hai hoặc ba người bạn thân, hãy cảm thấy hạnh phúc vì điều này, không chỉ vì có thêm các mối quan hệ xã hội mà còn vì những ảnh hưởng tích cực của các mối quan hệ đó mang lại hiểu quả gấp đôi so với những gì bạn có được từ việc tập thể dục và hay việc bỏ thuốc lá.

2. Bạn có thể lựa chọn những người ở xung quanh không?

Một vài người thường có những nhân viên luôn khiến họ nổi điên. Vài người khác lại có những khách hàng thật khó ưa. Vài người lại quen biết những người thật ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Tuy nhiên, chính họ đã lựa chọn những con người đó. Những cá nhân đó xuất hiện trong cuộc sống công việc và cá nhân của họ vì họ cho phép điều đó xảy ra.

Những người thành công thu hút những người thành công. Những người chăm chỉ thu hút những người chăm chỉ. Những người tốt chơi cùng những người tốt. Những nhân viên giỏi muốn làm việc với người lãnh đạo giỏi. Nếu những người xung quanh bạn là những người mà bạn muốn, bạn đang thành công. Còn nếu không, hãy bắt đầu thay đổi.

3. Bạn có đủ tiền để đưa ra những lựa chọn sáng suốt?

Rất nhiều người chỉ sống dựa vào tiền lương hàng tháng. Tồi tệ hơn là họ phải lựa chọn giữa những thứ thiết yếu. Nếu bạn kiếm đủ tiền và không phải chi tiêu quá nhiều, thì bạn có thể đưa ra quyết định xem nên làm gì với số tiền dư đó: có thể đầu tư hoặc đi du lịch, hoặc là đi học thêm gì đó… Bất kì điều gì bạn muốn làm thay vì là điều bạn phải làm - đó chính là thành công. Bởi vì bạn đã thoát khỏi cuộc sống dựa vào tiền lương và bạn đã tận dụng số tiền dư đó để trở nên thành công hơn.

4. Bạn có rút ra được những bài học từ sự thất bại?

Thất bại thật đáng thất vọng, nhưng nó là cách tốt nhất để học hỏi và phát triển. Sẽ luôn có những khó khăn, thử thách và chướng ngại vật, nhưng cuối cùng sự kiên trì luôn chiến thắng. Bất kì người thành công nào cũng đã từng thất bại, thậm chí họ còn thất bại hơn chúng ta gấp nhiều lần. Đó là lý do họ thành công như ngày hôm nay. Nếu bạn gặp thất bại, hãy xem đó như là những bài học, và cam kết với bản thân sẽ làm tốt hơn vào lần sau - thì bạn đã thành công.

Và từ đó, bạn sẽ càng thành công hơn vì bạn không bao giờ ngừng cố gắng để tốt hơn chính bạn của ngày hôm nay.

5. Bạn có phải là người thích cho đi?

Tất cả chúng ta đều đã từng trải qua điều này: Chúng ta đang có một mối quan hệ tốt, chúng ta tìm thấy ở người kia rất nhiều điểm chung… nhưng rồi, bùm, người kia nói rằng “Tôi đang cần điều gì đó”. Và mọi thứ thay đổi. Những điều đã từng rất thân thiết thì bây giờ lại cảm thấy như rất thiếu thốn, và bạn cảm thấy có lỗi khi không thể giúp đỡ (đặc biệt khi bạn quyết định rằng bạn không muốn giúp đỡ).

Con người được chia thành ba nhóm chính: những người thích nhận, những người dung hòa, và những người thích cho đi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mà những người cảm thấy mình thành công, thường có xu hướng không phải là những người thích nhận. Họ nhận sự giúp đỡ nếu ai đó đề nghị, nhưng họ không cảm thấy cần thiết để nhờ vả. Thực ra thì họ lại tập trung vào những gì họ có thể làm giúp cho người khác.

6. Bạn có hạnh phúc khi giúp người khác thành công?

Có thể bạn đã làm mọi việc. Có thể bạn đã làm những điều cực kì khó khăn. Có thể bạn đã kiên cường chiến đấu và đánh bại kẻ thù. Sau tất cả, nếu bạn không phải đang tìm kiếm những lời khen ngợi, thì bạn đang thành công. Điều đó có nghĩa là bạn thấy tự hào từ trong thâm tâm. Nó cũng có nghĩa là niềm hạnh phúc của bạn đến từ thành công của những người khác. Bạn không cần được tôn vinh, bạn biết bạn đã đạt được những gì.

Nếu bạn thích có sự công nhận từ những người khác nhưng mà bạn không nhất thiết phải cần sự công nhận đó thì bạn đã thành công.

7. Bạn thực sự có một mục tiêu rõ ràng?

Những người thành công luôn có một mục tiêu rõ ràng. Vì vậy, họ vui vẻ, cống hiến, đam mê, và không sợ hãi. Và họ chia sẻ đam mê với những người khác. Nếu bạn tìm thấy mục tiêu, nếu bạn tìm thấy điều gì đó truyền cảm hứng cho bạn, thúc đẩy bạn, khiến bạn cảm thấy hứng thú và mong muốn đạt được - điều đó có nghĩa là bạn đang thành công, cho dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền hay là người khác đang nghĩ gì về bạn.

Tại sao ư? Bởi vì bạn đang sống theo cách của bạn và đó mới chính là biểu hiện rõ ràng nhất của sự thành công.