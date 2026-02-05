0 điểm cho Đình Bắc

Sức hút của Đình Bắc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên các nền tảng mạng xã hội, hầu hết khoảnh khắc đời thường lẫn khi thi đấu của nam tiền đạo quê Nghệ An đều thu hút lượng lớn lượt chia sẻ và quan tâm. Trước hết là bởi tài năng chuyên môn trên sân cỏ, sau đó là bởi tính cách và cách ứng xử khiến nhiều người từ hâm mộ dần chuyển sang yêu mến chàng cầu thủ trẻ.

Gần đây, một khoảnh khắc trong buổi lễ vinh danh của UBND tỉnh Nghệ An dành cho Đình Bắc bất ngờ được lan truyền rộng rãi. Trong lúc nhận bằng khen và phần thưởng, khi cầm tấm biển ghi số tiền thưởng, nam cầu thủ đã nhanh trí xoay phần biển này ra phía sau và đặt phía sau bằng khen.

Đình Bắc nhận về nhiều lời khen ngợi khi có hành động khéo léo thế này lúc lên nhận bằng khen. Nguồn: phanhien2324

Hành động tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại được đánh giá là “đúng lúc, đúng chỗ”, giúp khoảnh khắc vinh danh giữ được sự trang trọng, tránh cảm giác phô trương.

"Phải tinh ý lắm mới nhận ra rồi có hành động ngay và luôn như vậy nha", một netizen để lại bình luận.

Nguồn: phanhien2324

Nhiều ý kiến cho rằng, chỉ qua một chi tiết thoáng qua và phải quan sát kỹ mới nhận ra, có thể thấy được sự tinh tế trong cách ứng xử của Đình Bắc - từ việc ý thức được bối cảnh, cảm xúc chung của buổi lễ cho đến thái độ chừng mực khi đứng trước sự ghi nhận của địa phương và công chúng. Đây cũng được xem là biểu hiện cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của tiền đạo trẻ ở thời điểm hiện tại.

"Ê khúc đó tui cũng để ý đoạn này. Tính ra bạn này EQ cao nha", "Em ấy đã trưởng thành thật rồi, rất tinh tế", "Cách trả lời câu hỏi cũng như khi nhận phần thưởng là biết con đã trưởng thành rất nhiều", "Điềm đạm tinh tế, khiêm tốn, đạo đức... là nền tảng của phúc lành, sẽ còn phát triển và tiến xa", "Ngoan, giỏi, lễ phép", "Chứng tỏ EQ cao, nhanh gọn mà khéo",… là hàng loạt bình luận từ cư dân mạng.

Có thể thấy, kể từ khi gây chú ý mạnh mẽ sau VCK U23 châu Á, Đình Bắc vẫn luôn được chấm điểm cao trong mắt người hâm mộ. Không chỉ ở khoảnh khắc nhận thưởng, mà trong nhiều sự kiện khác hay khi chụp hình cùng fan, không phân biệt độ tuổi, nam cầu thủ đều chủ động cúi người, cảm ơn.

Ảnh: FBNV.

Đình Bắc cúi thấp người chào rồi rời đi sau khi chụp ảnh với Chu Thanh Huyền. (Nguồn: @bongdavadoisong)

Đặc biệt, trong các lần trả lời phỏng vấn của Đình Bắc cũng thường xuyên nhận được phản hồi tích cực. Cư dân mạng cho biết họ ấn tượng với sự khiêm tốn, chừng mực trong lời nói của tiền đạo sinh năm 2004, khi anh luôn mở đầu bằng lời cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ, sau đó nhấn mạnh tinh thần nỗ lực và cố gắng của bản thân cũng như toàn đội.

Sau chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE để giành vé vào bán kết VCK U23 châu Á 2026. Trong buổi họp báo sau trận, Đình Bắc liên tục nhắc đến đồng đội và người hâm mộ: "Lời đầu tiên cho em xin được gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần cũng như anh em cầu thủ đã có một trấn đấu tuyệt vời để mang một chiến thắng để tiến vào bán kết. Và cho em và toàn đội dành tặng chiến thắng này cho tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn đồng hành và cổ vũ cho bọn em. Bọn em sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng...".

Ảnh chụp màn hình.

Trở lại đấu trường quốc nội, tại V-League 2025/26, khi được hỏi về việc "Một chiến thắng có thể tạo động lực cho CLB Công An Hà Nội giành chức vô địch", Đình Bắc trả lời một cách thận trọng: "Còn quá sớm để nói về chức vô định, CLB Công An Hà Nội hướng đến từng trận đấu và quyết tâm thi đấu từng trận thôi".

Ở một lần khác, khi bị đặt lên bàn cân so sánh với Nguyễn Quang Hải, trả lời Tri Thức - Znews, Đình Bắc tiếp tục cho thấy sự khiêm tốn: "Sự so sánh giữa tôi với anh Quang Hải là khập khiễng. Anh Hải là hình mẫu lý tưởng để tôi học hỏi và bản thân tôi luôn dành cho anh sự tôn trọng rất lớn. Lứa U23 này cũng vậy, tôi không thể đưa ra so sánh giữa lứa này với các đàn anh đâu. Chúng tôi hay các anh thì cũng đều đặt mục tiêu chung là mang về vinh quang cho tổ quốc thôi".

Sau khi trở về quê nhà Hưng Nguyên (Nghệ An), gia đình Đình Bắc dự kiến tổ chức một buổi tiệc tri ân ấm cúng với quy mô khoảng 180 mâm cỗ nhằm gửi lời cảm ơn tới bà con, người thân và những người đã luôn ủng hộ anh. Tại buổi tiệc, tiền đạo này chia sẻ: "Hôm nay, ngay sau khi kết thúc VCK U23 Châu Á về thì Bắc có buổi tiệc để gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã luôn đồng hành, cổ vũ cho Bắc ở những giải đấu vừa qua. Bắc xin chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc".

Nam cầu thủ phát biểu, gửi lời cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Nguồn: blvdaoduong

Trước đó, trên mạng xã hội cũng từng lan truyền hình ảnh tin nhắn Đình Bắc gửi lời mời mọi người đến dự tiệc với giọng điệu gần gũi, lễ phép, tiếp tục ghi điểm trong mắt công chúng.

Tin nhắn của Đình Bắc đến một số người thân (Ảnh: Giáp Nghệ An)

Nhiều ý kiến cho rằng, những hành động này không chỉ cho thấy EQ và sự khiêm nhường của Đình Bắc, mà còn là minh chứng rõ rệt cho quá trình trưởng thành của tiền đạo trẻ. Anh nhận được sự yêu mến không chỉ nhờ kỹ thuật cá nhân hay khả năng phối hợp trên sân, mà còn bởi sự điềm tĩnh khi thi đấu và chín chắn trong từng phát ngôn.

Ít ai quên rằng, khoảng hai năm trước, đầu năm 2024, Đình Bắc từng trải qua giai đoạn khủng hoảng khi vướng vào hàng loạt lùm xùm liên quan đến thái độ tập luyện và thi đấu, thậm chí bị nhận xét là “ảo tưởng giá trị”. Theo VnExpress, HLV Văn Sỹ Sơn - người thầy của anh thời điểm đó từng chia sẻ: "Đình Bắc là cầu thủ tiềm năng, tôi hạnh phúc khi cậu ấy đến Hà Nội FC chứ ở Quảng Nam thì được gì? Nhưng cầu thủ này bị người khác xúi giục, tâm lý không vững vàng, ảo tưởng về giá trị của bản thân nên mới xảy ra những chuyện như thế".

Cũng trong phát biểu này, HLV Văn Sỹ Sơn thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc: "Tôi luôn nhắc cầu thủ phải chơi tập thể. Nếu tình huống là 49-51, cầu thủ cần kiến tạo cho đồng đội. Nếu thành bàn, đó là thành tích chung. Đình Bắc là cầu thủ trẻ, thích thể hiện nên không làm theo những gì tôi yêu cầu... Muốn phát triển, cầu thủ này cần được uốn nắn nhiều, phải biết lắng nghe và học hỏi".

Hình ảnh Đình Bắc ở thời điểm hiện tại cho thấy một sự chuyển biến rõ nét trong cách anh thể hiện bản thân - từ trên sân cỏ cho đến ngoài đời thường. Sự điềm tĩnh trong từng pha xử lý, cũng như cách ứng xử trước truyền thông và người hâm mộ, dường như phản ánh một phiên bản chín chắn hơn của tiền đạo trẻ sau những trải nghiệm đầu đời trong sự nghiệp.

Đình Bắc hiện đang khoác áo CLB Công an Hà Nội. Sau khi hoàn tất buổi tiệc tri ân cùng gia đình, người thân và người hâm mộ, Đình Bắc đã trở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện và thi đấu theo kế hoạch của đội bóng.

Đình Bắc hiện cũng đang là một trong những đề cử ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 với chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Đáng chú ý hơn, nam cầu thủ đang đứng ở vị trí thứ 2 với 141,214 lượt bình chọn từ độc giả (số liệu ghi nhận đến 21h45 ngày 5/2).

