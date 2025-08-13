Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 cây này hơn 10 chậu hoa trạng nguyên, rực rỡ như pháo hoa đêm xuân, nở hơn 100 ngày mỗi năm

13-08-2025 - 07:35 AM | Sống

Loài cây này có khả năng hô biến không gian sống của gia đình bạn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Trong thế giới cây cảnh, có một loại hoa sở hữu sắc đỏ rực rỡ nổi bật, hình dáng độc đáo và sức sống mãnh liệt khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó chính là hoa mào gà, loài hoa được ví như pháo hoa đêm xuân bởi vẻ đẹp bùng nổ và thời gian nở hoa kéo dài suốt mùa. Chỉ với một chậu hoa mào gà, bạn có thể biến không gian sống của mình trở nên rực rỡ và tràn đầy sức sống lên đến 120 ngày (tương đương 4 tháng) mỗi năm.

1 cây này hơn 10 chậu hoa trạng nguyên, rực rỡ như pháo hoa đêm xuân, nở hơn 100 ngày mỗi năm- Ảnh 1.

Hoa mào gà (Celosia) gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc rực rỡ, đặc biệt là sắc đỏ thắm. Ngoài ra, cây còn có các biến thể màu vàng, cam, hồng rất sinh động, giúp bạn dễ dàng chọn lựa phù hợp với không gian và sở thích. Hoa có hình dạng mào gà độc đáo, vừa lạ mắt vừa bắt mắt, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải dừng chân ngắm nghía.

Khả năng nở hoa kéo dài từ 3 đến 4 tháng là điểm mạnh vượt trội của hoa mào gà so với nhiều loại hoa cảnh khác. Trong khi nhiều loài hoa khác chỉ rực rỡ trong vài tuần thì mào gà có thể đồng hành cùng bạn qua nhiều mùa, từ mùa hè tới đầu thu. Đây cũng là lý do vì sao người chơi cây cảnh đặc biệt ưa chuộng loại hoa này.

1 cây này hơn 10 chậu hoa trạng nguyên, rực rỡ như pháo hoa đêm xuân, nở hơn 100 ngày mỗi năm- Ảnh 2.

Không chỉ đẹp về hình thức, hoa mào gà còn được tin là mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Sắc đỏ rực của hoa tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và năng lượng dồi dào. Trồng hoa mào gà trong nhà hay sân vườn, nhiều gia đình hy vọng thu hút tài lộc, xua đuổi vận hạn, tạo nên bầu không khí ấm cúng, sung túc.

Ngoài ra, hoa mào gà còn mang biểu tượng của sức sống kiên cường và lòng dũng cảm, phù hợp với những người muốn xây dựng cuộc sống mạnh mẽ, bền bỉ trước mọi thử thách.

Cách trồng và chăm sóc hoa mào gà hiệu quả

Để hoa mào gà luôn tươi tốt và rực rỡ trong nhiều tháng, bạn cần chú ý đến một số yếu tố cơ bản trong việc chăm sóc. Dưới đây là bảng tóm tắt các yêu cầu chính:

Yếu tốHướng dẫn cụ thểLưu ý thêm
Ánh sángƯa sáng, đặt chậu ở nơi có ánh nắng tự nhiênTránh để nơi quá râm mát
Đất trồngĐất tơi xốp, thoát nước tốt, có thể trộn phân hữu cơTránh đất bị ngập úng
Tưới nướcTưới đều đặn giữ đất ẩm vừa phảiTránh tưới quá nhiều gây thối rễ
Bón phânBón phân hữu cơ hoặc NPK cân đối, 2-3 tuần/lầnSử dụng phân dạng nước cho cây phát triển nhanh hơn
Cắt tỉaLoại bỏ hoa già, lá úa để kích thích ra hoa mớiGiữ dáng cây gọn gàng, khỏe mạnh
Ngoài ra, bạn nên lưu ý giữ chậu hoa ở nơi thoáng khí, tránh gió mạnh hoặc nhiệt độ quá thấp. Nếu chăm sóc đúng cách, hoa mào gà có thể duy trì sức sống, màu sắc tươi tắn và nở hoa liên tục trong khoảng 100-120 ngày mỗi năm. Bạn có thể trồng chậu đặt trên ban công, sân vườn, hoặc trong nhà nếu nơi đó đủ ánh sáng. Ngoài ra, hoa còn rất phù hợp để cắm bình trang trí phòng khách, bàn làm việc hay các sự kiện quan trọng như lễ tết, sinh nhật.


Sắc đỏ nổi bật của hoa tạo nên điểm nhấn ấm áp, sinh động, giúp không gian sống trở nên tươi mới và đầy sức sống. Đặc biệt, trong văn hóa truyền thống, hoa mào gà còn được xem như biểu tượng của sự may mắn và thành công, nên rất được ưa chuộng trong các dịp lễ hội. Hiện nay, hoa mào gà có giá khá hợp lý, chỉ từ 100.000 – 300.000 đồng/chậu tùy kích thước và loại giống. Đây là khoản đầu tư xứng đáng cho một loại hoa cảnh vừa đẹp mắt, vừa dễ trồng lại có thể đồng hành cùng gia đình bạn nhiều tháng trong năm.

Việt Nam có loại cây mọc dại, người Trung Quốc coi là ‘cỏ tài lộc’: Hóa ra là vị thuốc quý


Theo Kim Trí Tú

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Hoa mào gà

