1 chiếc "iPhone trong két" lại vừa được bán, liệu có phá kỷ lục 100 lần giá trị ban đầu?

Chiếc Apple iPhone thế hệ thứ nhất vẫn còn nguyên seal, Model A1203, Mã MA712LL/A (8GB).

Hộp của nó có hình ảnh kích cỡ thực của iPhone cùng với 12 biểu tượng trên màn hình, điều này cho thấy nó nằm trong các lô sản xuất sớm nhất của năm 2007 - vì biểu tượng thứ 13 là iTunes chỉ xuất hiện vào cuối năm đó.

Kèm theo nó là theo một túi đựng của hãng viễn thông AT&T và tờ rơi về các gói cước và cách kích hoạt iPhone.

Điểm thú vị là người gửi bán đấu giá cho biết rằng anh đã mua chiếc iPhone này vào năm 2007, nhưng cũng đã được Apple cấp phát cho một chiếc khi làm việc với tư cách của gã khổng lồ - và đây là lý do chiếc điện thoại chưa từng được mở ra.

Được biết chiếc iPhone đã được đấu giá trong cuộc đấu giá có tên "Steve Jobs và Cuộc cách mạng máy tính Apple" với nhiều sản phẩm quý hiếm khác.

Và mặc dù nhiều người đã kỳ vọng rằng chiếc iPhone này sẽ phá kỷ lục 63.000 USD (khoảng 1,48 tỷ đồng) trước đó, phiên đấu giá ngày 16/3 đã kết thúc với mức giá rất xa so với kỷ lục nói trên.

Cụ thể người mua đã chiến thắng cuộc đấu giá với 43.923 USD - thấp hơn khoảng 30% (tương đương 20.000 USD) so với kỷ lục.

Theo trang tin công nghệ 9to5mac, mức giá này khá phù hợp nếu so với khoảng 30.000 USD được chi cho những chiếc iPhone loại này vào mùa thu năm 2022 và khiến mức giá kỷ lục 63.000 USD có vẻ bất thường.

Cần lưu ý rằng cuộc đấu giá nói trên cũng bao gồm một số sản phẩm khác bao gồm một máy tính Apple-1 vẫn có thể hoạt động được có chữ ký của Steve Wozniak, chip ROM có chữ ký của Steve Jobs, một bức thư do Steve Jobs đánh máy và ký tên hay áp phích Think Different...

Chiếc Apple-1 có chữ ký của người đồng sáng lập Apple có giá thấp hơn nhiều so với dự kiến là 500.000 USD. Nó đã được bán với chỉ 273.202 USD, tức là chỉ hơn phân nửa so với giá dự kiến.