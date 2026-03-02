1 ĐH tuyển dụng giảng viên với mức lương lên đến 100 triệu đồng/tháng: Bằng Tiến sĩ, IELTS 7.0 mới chỉ là điều kiện cần

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí giảng viên dưới đây cần đáp ứng nhiều yêu cầu cao.

Mới đây, trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức thông báo về việc tuyển dụng giảng viên đợt 1 năm 2026.

Thực hiện Chiến lược phát triển Trường Quốc tế và các nhiệm vụ do Đại học Quốc gia Hà Nội giao, Nhà trường hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Quốc tế trở thành “Education Hub” quốc tế của ĐHQGHN trong khu vực, nơi hội tụ đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên và chuyên gia có trình độ cao, uy tín học thuật và năng lực hội nhập quốc tế.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế, Trường Quốc tế có nhu cầu thu hút, tuyển dụng và hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên trong nước và quốc tế có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, tinh thần đổi mới sáng tạo và cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của Nhà trường.

Theo đó, nhà trường cần tuyển dụng 19 giảng viên làm việc ở các khoa: Khoa Kinh tế và Quản lý; Khoa Tài chính và Kế toán; Khoa Các khoa học ứng dụng; Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa Quốc tế Pháp ngữ; Khoa Ngôn ngữ ứng dụng.

Trong thông báo tuyển dụng của nhà trường, các ứng viên muốn ứng tuyển các vị trí này đa số cần phải có học vị Tiến sĩ hoặc là nghiên cứu sinh ở các ngành liên quan . Với vị trí giảng viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và Logistics, nhà trường yêu cầu ứng viên phải có công bố khoa học ; ưu tiên ứng viên có đề tài, giải pháp liên quan đến chuyên ngành.

Vị trí, số lượng giảng viên cần tuyển dụng. Ảnh chụp màn hình

Ngoài những yêu cầu trên, ứng viên còn phải đạt các tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng NCKH, kinh nghiệm công tác, phẩm chất, ngoại hình/sức khỏe.

Về trình độ ngoại ngữ, ứng viên cần sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc, giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật; có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu bậc B2 theo khung tham chiếu châu Âu.

Một số ngành/khoa còn có yêu cầu riêng về trình độ tiếng Anh. Ví dụ: giảng viên ngành công nghệ thông tin thuộc khoa Quốc tế Pháp ngữ cần có trình độ tiếng Pháp tối thiểu bậc B2 hoặc tương đương. Giảng viên ngành Kế toán cần có trình độ tiếng Anh IELTS 7.0 hoặc tương đương…

Giảng viên khoa Các khoa học Ứng dụng cần phải có IELTS tối thiểu 6.5 và tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Đối với ứng viên tốt nghiệp trong nước, nhà trường yêu cầu giảng viên phải có kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh.

Trường Quốc tế - ĐH QGHN cũng công bố chế độ tài chính đối với các vị trị tuyển dụng trên. Theo đó, mức lương và thu nhập bình quân từ 30-100 triệu đồng/tháng, có thể cao hơn căn cứ kết quả đánh giá công tác, khả năng giảng dạy, nghiên cứu hằng năm. Giảng viên được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính dành cho cán bộ khoa học trẻ của ĐHQGHN và của Trường Quốc tế. Bên cạnh đó, cán bộ giảng viên của nhà trường còn được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước và các phúc lợi, chính sách thưởng, đãi ngộ theo quy định của Trường Quốc tế.

Ngoài ra, giảng viên của trường Quốc tế - ĐHQGHN còn được đáp ứng các điều kiện về môi trường làm việc, chế độ làm việc và các hình thức hỗ trợ khác đối với vị trí giảng viên.

Theo Trường Quốc tế - ĐHQGHN

