1 nam rapper nổi tiếng bị chê "nghèo" vì đi máy bay hạng phổ thông và màn đáp trả cực gắt

Trong mắt nhiều cư dân mạng, khi những người nổi tiếng đi máy bay, họ sẽ rất ít khi chọn hạng phổ thông mà thường sẽ là hạng thương gia, thậm chí với người nổi tiếng ở nước ngoài còn thường xuyên di chuyển bằng chuyên cơ riêng. Cũng chính bởi điều này mà khi bắt gặp người nổi tiếng nào đó đi máy bay hạng phổ thông thì lập tức sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Mới đây, anh chàng rapper nổi tiếng Lil Nas X đã đăng một bài post ngắn trên mạng xã hội X, chia sẻ về việc mình đang bay trên một chiếc máy bay thương mại (hạng phổ thông). Anh chàng đang ngồi rất thoải mái bên cạnh cửa sổ máy bay, cười nói vui vẻ. Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút hơn 7,2 triệu lượt xem. Tuy nhiên, trong phần bình luận lại có rất nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có những người chê nam rapper là "nghèo" hay cho rằng anh đã "hết thời" nên không có tiền đi hạng cao cấp hơn.

Việc Lil Nas X đi máy bay hạng phổ thông trở thành chủ đề bàn tán (Ảnh chụp màn hình)

Bên dưới bài đăng này, có những bình luận khá nặng lời khi phát hiện người chiến thắng giải Grammy lại đi máy bay hạng phổ thông: "Anh không được phép đi máy bay riêng sao? Anh phá sản à?", "Anh đang cố làm chúng tôi mất tập trung khỏi việc anh đi máy bay thương mại"?

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến bênh vực anh chàng, cho rằng chuyện người nổi tiếng đi máy bay hạng phổ thông là chuyện hết sức bình thường và chẳng có gì đáng bàn cãi cả.

Trước rất nhiều ý kiến trái chiều và những bình luận nặng lời, nam rapper đã có màn đáp trả cực gắt. Anh đã lên tiếng phản đối bằng một bài đăng tiếp theo trên mạng xã hội X. Lil Nas X nói: "Mấy đứa chê tôi nghèo khổ vì đi máy bay hạng phổ thông thì sau này cũng đừng có kêu ca nói tôi gây ô nhiễm môi trường vì đi chuyên cơ riêng nhé".

Màn đáp trả này của Lil Nas X đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều cư dân mạng:

- Đi hạng phổ thông thì chê nghèo, đi chuyên cơ riêng thì kêu ảnh hưởng môi trường, rồi làm sao cho vừa lòng?

- Người ta thích đi hạng nào là quyền của người ta chứ?

- Giờ kiểu gì cũng nói được, thôi cứ sống cuộc sống của mình thôi.

(Ảnh minh hoạ)

Trước đó, đã có không ít người nổi tiếng, các ca sĩ, diễn viên bị chỉ trích vì sử dụng chuyên cơ riêng gây ảnh hưởng tới môi trường. Bởi theo các chuyên gia, máy bay riêng có lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường lớn hơn nhiều so với các máy bay thương mại. Theo dữ liệu từ Tổ chức phi lợi nhuận Giao thông vận tải và Môi trường châu Âu, máy bay tư nhân có thể gây ô nhiễm gấp từ 5 đến 14 lần so với máy bay thương mại, gấp 50 lần so với tàu hỏa. Lý do là bởi chúng thường di chuyển quãng đường ngắn hơn, lượng khí thải tính trên mỗi hành khách cũng cao hơn nhiều so với máy bay thương mại.

Thế nên thời gian sau này, rất nhiều người nổi tiếng đã hạn chế việc di chuyển bằng máy bay riêng, thay vào đó là lựa chọn những chuyến bay thương mại.

(Tổng hợp)