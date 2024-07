1 ngành học mới ở NEU thiếu gần 700.000 nhân lực: Tuyển sinh 60 chỉ tiêu, thu nhập có thể tới 200 triệu đồng/tháng

Đầu năm 2024, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức công bố phương án tuyển sinh với nhiều chuyên ngành mới thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh. Cụ thể, 6 chuyên ngành mới sẽ được giảng dạy trong năm học này bao gồm: 4 ngành/chương trình học bằng tiếng Anh (Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị giải trí và sự kiện) và 2 ngành/chương trình học bằng tiếng Việt (Hệ thống thông tin, An toàn thông tin).

Trong số 6 ngành học mới này, An toàn thông tin có lẽ là ngành được nhiều bạn trẻ chú ý tới nhất. Bởi nó không chỉ mới mẻ mà còn vô cùng thiết yếu đối với cuộc sống con người, cũng như được thị trường săn đón mạnh mẽ trong thời buổi hiện nay. Chưa hết, với chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 60, An toàn thông tin hứa hẹn sẽ là ngành học có tính cạnh tranh cao giữa các thí sinh năm nay.

Ngoài NEU, ngành An toàn thông tin cũng được nhiều trường đại học trên khắp cả nước đưa vào giảng dạy trong những năm gần đây để bắt kịp xu hướng và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường. Điều này cho thấy An toàn thông tin đang là ngành nghề được thị trường quan tâm mạnh mẽ và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Ngành nghề thiếu cả số lượng và chất lượng

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống công nghệ thông tin diễn ra ngày càng phức tạp, bất cứ doanh nghiệp lớn nhỏ nào cũng cần tuyển dụng một đội ngũ kỹ sư công nghệ có chuyên môn để duy trì, phát triển, bảo mật... cho công ty. Cũng từ đây, nhu cầu tuyển dụng nhân lực an ninh mạng (an toàn thông tin) tại Việt Nam ngày một cao, không chỉ cần số lượng mà còn đảm bảo cả chất lượng.

Theo ông Trần Đăng Khoa, Phó cục trưởng phụ trách Cục ATTT (Bộ TT-TT), nhân lực về an ninh mạng đang thiếu hụt trầm trọng. Tại hầu hết các cơ quan và tổ chức, các vấn đề liên quan đến an ninh mạng đều do nhân viên phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) đảm nhận, chưa có cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin & Truyền thông, năm 2020, Việt Nam có khoảng 50.000 nhân sự làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin và nhu cầu lên tới 700.000 người (năm 2021). Với khoảng 2.000 sinh viên ngành an toàn thông tin tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo, nguồn nhân lực này vẫn như chưa đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của thị trường. Do đó, an toàn thông tin vẫn nằm trong vào danh sách các ngành nghề khan hiếm nhân lực và có cơ hội việc làm cao.

Ngành có cơ hội việc làm rộng mở

Hiểu một cách đơn giản, An toàn thông tin (Information Security) là một thuật ngữ dùng để chỉ các công việc liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. An toàn thông tin tập trung vào việc xây dựng, triển khai và duy trì các biện pháp và công nghệ bảo mật nhằm chống lại nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy bất hợp pháp các hệ thống thông tin.

Sinh viên theo học ngành An toàn thông tin sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về CNTT, kiến thức chuyên sâu liên quan đến mạng máy tính, mã hóa, hệ thống thông tin và công nghệ an ninh mạng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành này sẽ có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro, xác định các lỗ hổng tiềm ẩn, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường an toàn, bảo mật cho các hệ thống và xây dựng được chuẩn chính sách an toàn thông tin để bảo vệ hệ thống.

Hiện nay, những vị trí việc làm liên quan đến an toàn thông tin được các doanh nghiệp và tổ chức quan tâm mạnh mẽ. Sinh viên học xong ngành này có thể trở thành chuyên viên bảo mật và hệ thống tại các ngân hàng, trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ internet; Chuyên viên phân tích và phòng chống mã độc; Chuyên viên tư vấn, phân tích, thiết kế hệ thống an toàn thông tin; Chuyên viên lập trình và phát triển phần mềm; Chuyên viên điều tra tội phạm mạng; Chuyên gia rà soát lỗ hổng, điểm yếu và xử lý sự cố an toàn thông tin,…

Không chỉ có cơ hội việc làm rộng mở, các cử nhân/ kỹ sư ngành An toàn thông tin còn có thể nhận được mức lương thuộc nhóm cao sau khi tốt nghiệp. Theo khảo sát của Trung tâm đào tạo ATTT Cyber Jutsu Academy (2022) tại các công ty bảo mật cho thấy, mức lương trung bình của nhân sự an toàn thông tin có kinh nghiệm từ 1 – 3 năm dao động trong khoảng 15 – 40 triệu đồng/người/tháng. Trong khi các sinh viên mới ra trường có lương trung bình 8 – 15 triệu đồng/người/tháng.

"Nếu bạn trẻ yêu thích làm việc trong lĩnh vực ATTT, có kiến thức và có kỹ năng sẽ được tuyển dụng với mức lương rất cao. Có thể gấp 3 - 4 lần so với kỹ sư CNTT bình thường. Lương tối thiểu không dưới 30 triệu đồng, cao nhất có thể lên đến 200 triệu đồng", ông Trần Đăng Khoa, Phó cục trưởng phụ trách Cục ATTT (Bộ TT-TT) nói.

Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2023, ngành An toàn thông tin được đánh giá là có điểm chuẩn đầu vào cao. Tại một số trường đại học, mức điểm chuẩn ngành này có thể lên đến 26 - 27 điểm.

Cụ thể năm 2023, điểm chuẩn ngành An toàn thông tin tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông là 26,04 (theo điểm tốt nghiệp THPT) và 27,43 (theo hình thức xét tuyển kết hợp). Tại Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, ngành An toàn thông tin có điểm chuẩn đầu vào năm 2023 là 26,9 (theo điểm tốt nghiệp THPT), Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM là 26,3 (theo điểm tốt nghiệp THPT), Đại Học Cần Thơ là 23,6 (theo điểm tốt nghiệp THPT).

Tổng hợp