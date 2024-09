1 nghệ sĩ piano lừng danh thế giới bất ngờ đến Hà Nội: Đem đến không gian thưởng thức âm nhạc hiếm có

Đêm 27/9, Hà Nội đã trở thành tâm điểm của giới mộ điệu âm nhạc khi nghệ sĩ piano lừng danh thế giới Steve Barakatt mang đến sự kiện đặc biệt "A Harmony Across Cultures" tại khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE.

Không chỉ là đêm nhạc đơn thuần mà đây còn là một hành trình khám phá nét giao thoa tinh tế giữa các nền văn hóa qua những bản nhạc piano đầy cảm xúc. Đây cũng là dịp kỷ niệm 1 năm khai trương khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, mang đến một không gian lý tưởng cho trải nghiệm âm nhạc và nghệ thuật.

Nghệ sĩ piano lừng danh thế giới Steve Barakatt.

"A Harmony Across Cultures" đã mang đến cho khán giả Hà Nội một đêm nhạc khó quên. Với những giai điệu đầy cảm xúc và tinh tế, nghệ sĩ người Canada Steve Barakatt đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chương trình không chỉ là buổi biểu diễn âm nhạc mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần đưa âm nhạc thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Sự kiện được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Canada và Rainbow Bridge Story, cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ như Steinway & Sons Việt Nam và Red Apron.

Trong không gian sang trọng của L7 West Lake Hanoi by LOTTE, khán giả đã được đắm mình vào những giai điệu ngân vang của nghệ sĩ piano Steve Barakatt. Âm nhạc của ông với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đã mang đến những trải nghiệm sâu lắng, khó quên.

Hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Steve Barakatt - nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, nhà sản xuất âm nhạc, giám đốc sáng tạo người Canada gốc Liban đã có 500 buổi biểu diễn trên 5 châu lục, bán ra hơn 5 triệu album và đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube. Những điều này khẳng định vị thế của Steve Barakatt là một trong những nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới, tạo sức hút không nhỏ đối với khán giả.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024, ông đã có hai đêm trình diễn ấn tượng tại vườn Thiệu Phương, Đại nội Huế, giới thiệu những tác phẩm tinh hoa của nền piano thính phòng Canada. Đây là buổi công diễn đầu tiên tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Néoréalité". Tiếp nối thành công đó, đêm diễn tại Hà Nội là cơ hội để khán giả Việt Nam tiếp tục thưởng thức những tác phẩm piano tinh tế, giàu cảm xúc của ông.

Steve Barakatt đã hợp tác với nhiều nghệ sĩ, hãng thu âm và tổ chức hàng đầu trong hàng trăm dự án trên toàn cầu. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như: "Lullaby, The UNICEF Anthem", quốc ca Saemangeum MegaCity "One More Heart, One More Dream… Âm nhạc của Steve Barakatt được đánh giá cao bởi sự đa dạng và chiều sâu.