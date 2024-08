1 người đẹp Vbiz bị chỉ trích vì "nịnh" giám khảo Miss Universe Vietnam một cách thái quá

Chỉ mới lên sóng 2 tập nhưng chương trình Miss Universe Vietnam 2024 đã thu hút khán giả vì những tình huống thử thách khó nhằn, yêu cầu thí sinh tập trung cao độ để ứng biến và xử lý nhanh nhạy. Tuy nhiên mới đây, người đẹp Trà My đã trở thành cái tên bị đem ra bàn luận trên các trang mạng, hội nhóm với lí do không ngờ tới.

Nguyên do vì người đẹp sinh năm 1992 liên tục tung hô, dùng những từ ngữ ca ngợi bị cho rằng thái quá tới dàn ban giám khảo của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Cụ thể, ở trong tập 1, khi được Thanh Hằng hỏi lý do tham gia chương trình, Trà My đã đứng trên sân khấu chia sẻ: "Đầu tiên cho em xin chào ban giám khảo. Ai xui ai khiến đến đây thì đầu tiên đó chính là chị. Chị Thanh Hằng là người đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều.

Trước kia em có tư duy cố định đã là người mẫu thì chỉ có thể là người mẫu mà thôi nhưng chị vừa là siêu mẫu vừa là Hoa hậu và là super mentor. Một người đàm nhận rất nhiều vị trí và nhiều trọng trách có thể cống hiến cho xã hội. Đấy là lý do tại sao em đã cởi bỏ tư duy cố định đấy để cho mình có tư duy mở hơn và đứng đây ngày hôm nay".

Trà My dành lời ngợi ca cho dàn ban giám khảo khi xuất hiện trong tập 1 cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024

Bên cạnh đó, cô còn cho biết Hương Giang và Dược sĩ Tiến chính là người tạo động lực thúc đẩy để cô tham gia chương trình Miss Universe Vietnam 2024. "Ngoài ra tất nhiên là chị Hương Giang của em và anh Dược sĩ Tiến tại vì em được truyền cảm hứng bởi 1 câu nói: 'Tôi rất cố gắng để tạo ra những điều tốt đẹp cho thế giới của mình'.

Anh Dược sĩ Tiến và Hương Giang đang cố gắng để tạo ra những điều tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng. Đấy là lý do tại sao em đang rất run, thật sự rất run nhưng vẫn cố gắng được bước tiếp vào cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024", cô chia sẻ.

Cô cho biết Hương Giang, Thanh Hằng, Dược sĩ Tiến đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho bản thân để quyết định tham gia cuộc thi

Ở trong tập 2, Trà My cũng ngợi ca ban giám khảo Dược sĩ Tiến. Cụ thể, trong quá trình luyện tập đưa ra những câu hỏi ứng xử để xem phản ứng của các thí sinh, giám khảo Dược sĩ Tiến đã chia sẻ những góc nhìn của bản thân về vấn đề này. Ở phần phỏng vấn riêng, Trà My cho hay: "Wow đó là lý do vì sao bao nhiêu năm nay anh Tiến nói chuyện mà nghe hay như vậy, cuốn như vậy...".

Liên tiếp trong 2 tập vừa qua, Trà My đã dành những lời có cánh dành cho các giám khảo. Nhiều người cho rằng những câu nói này của người đẹp sinh năm 1992 đang tung hô "giả trân", quá đà. Cư dân mạng nghĩ rằng Trà My đang cố lấy lòng những giám khảo trong cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Thậm chí, nhiều người còn gán cho cô danh xưng "nịnh thần".

Trà My dành lời khen cho phần hướng dẫn, đào tạo của Dược sĩ Tiến các thí sinh ở trong tập 2 Miss Universe Vietnam

Cư dân mạng cho rằng cô liên tiếp lấy lòng ban giám khảo qua các tập

Thậm chí, nhiều người còn gán cho Trà My danh xưng "nịnh thần" sau 2 tập phát sóng của Miss Universe Vietnam

Trong tập đầu tiên, Trà My đã vướng tranh cãi vì màn hô tên có 1-0-2 tại chương trình Miss Universe Vietnam. Người đẹp sinh năm 1992 đứng trên sân khấu nói: "Nguyễn Thị Trà My, Nam Định". Tuy nhiên, khoảnh khắc này của người đẹp sinh năm 1992 đã nhận về những phản ứng ngược.



Đông đảo netizen cho rằng cô để lộ khuyết điểm phần giọng mỏng, run. Thậm chí, cư dân mạng nhận xét cô như đang lồng tiếng cho... phim ma. Có thể thấy để tự tin vững bước và cạnh tranh với các người đẹp khác trong cuộc thi thì Trà My cần phải cố gắng, nỗ lực hơn rất nhiều. Trong phần trò chuyện với ban giám khảo, cô cũng thừa nhận bản thân đang rất run, mất bình tĩnh khi xuất hiện tại chương trình.

Trà My có màn hô tên lạ lùng như lồng tiếng cho phim kinh dị

Cô thừa nhận bản thân thời điểm đó đang rất run

Nói về lý do tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam, Trà My từng chia sẻ: "Có lẽ mình là một người lần đầu tiên tham gia 1 cuộc đua về nhan sắc. Ai đến với bất kỳ cuộc đua nào cũng mong mình trở thành người chiến thắng. Tuy nhiên trước khi để giành chiến thắng lấy ngôi vị cao nhất thì tôi nghĩ rằng đặt chân đến cuộc thi là đã mở rộng tư duy của mình. Mình có thể vừa làm người mẫu, vừa có thể trở thành Hoa hậu".

Trà My cho biết mong muốn khi tham gia chương trình là muốn mở rộng tư duy của mình

Nguyễn Thị Trà My là người mẫu chuyên nghiệp hoạt động chủ yếu tại TPHCM. Tên tuổi của cô được khán giả biết đến khi giành giải Á quân tại chương trình Vietnam's Next Top Model 2011.

Sau cuộc thi, Trà My trở nên khá im ắng và không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Năm 2018, người mẫu sinh năm 1992 bất ngờ xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan Thu - Đông 2018 (Ý) với vai trò người mẫu quốc tế.