1 người tử vong trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà

Chiều cùng ngày, Công an TP Hà Nội cho biết có 1 người tử vong trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên.

Trước đó, khoảng hơn 12h, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát CC&CNCH đã có mặt tại hiện trường. Qua công tác trinh sát, xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Công an TP Hà Nội cho biết, cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng cũng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn và bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đến 13h đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.