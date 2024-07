1 tỉnh của Việt Nam vừa lọt top 10 địa danh có trải nghiệm cuốn hút nhất thế giới: Cảnh sắc thơ mộng, trữ tình, còn có 1 ngôi chùa nắm giữ 8 loại kỷ lục

Đầu tháng 7 vừa rồi, nền tảng hướng dẫn du lịch nổi tiếng TripAdvisor của Mỹ đã công bố danh sách những địa danh giành chiến thắng ở hạng mục "Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024". Trong số 10 cái tên được vinh danh có xuất hiện một tỉnh thành của Việt Nam, đó chính là Ninh Bình.

Thông tin này ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý của đông đảo du khách nước ngoài, cũng như người dân trong nước, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng đến bạn bè quốc tế.

Điểm du lịch nức tiếng của miền Bắc

Không hiện đại và sôi động như Nha Trang hay Đà Nẵng, Ninh Bình sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, hữu tình với nhiều trải nghiệm gắn liền với các dấu ấn văn hóa của dân tộc. Có lẽ đây chính là điều đã để lại những dấu ấn sâu đậm cho đông đảo du khách nước ngoài, mang đến nhiều trải nghiệm khó có được ở những nơi khác.

Nằm cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 100km, Ninh Bình được đánh giá là điểm du lịch dễ đi, dễ trải nghiệm và phù hợp với những chuyến đi ngắn, ít ngày.

Để di chuyển đến Ninh Bình, du khách có thể lựa chọn các phương tiện như xe máy, xe khách, xe cá nhân, tàu hỏa hoặc máy bay. Nếu di chuyển từ Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, bạn hãy lựa chọn xe máy hoặc ô tô, rồi đi dọc quốc lộ 1A là tới nơi. Nếu xuất phát từ TP. HCM, bạn có thể di chuyển bằng tàu hỏa hoặc máy bay ra Hà Nội, sau đó đi xe khách về Ninh Bình với quãng đường đẹp, dài khoảng 100km, tương đương 2 giờ đi xe mà thôi.

Việc di chuyển ở Ninh Bình tương đối thuận tiện vì có đầy đủ các phương tiện cho bạn lựa chọn như: Xe ôm, taxi, xe khách, xe điện,... Nếu muốn tiết kiệm chi phí đi lại, bạn nên thuê xe máy tại các homestay trên địa bàn tỉnh với mức giá khoảng 100.000 -150.000 VNĐ/ ngày.

Thiên đường cảnh đẹp

Tỉnh Ninh Bình là nơi lưu giữ những công trình lịch sử của thời nhà Đinh, Lý, Tiền Lê. Do đó, nơi đây không chỉ được thiên nhiên ban tặng cảnh sát tuyệt vời với núi non hùng vĩ, mà còn là địa điểm khám phá văn hóa, lịch sử đầy lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Dưới đây là những danh lam bạn không nên bỏ qua khi đặt chân đến Ninh Bình:

1. Tràng An

Đến Ninh Bình mà không ghé qua quần thể du lịch Tràng An Tràng An thì quả thực là một thiếu sót. Nơi đây Nơi này có diện tích hơn 2.168 ha, nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 7km về phía Tây. Tràng An thu hút du khách nhờ khung cảnh núi non trùng điệp, cùng với đó là những dòng sông phẳng lặng êm đềm càng các thung lũng hoang sơ, đẹp tự nhiên.

Khi khám phá Tràng An, du khách sẽ được trải nghiệm tour đi thuyền qua nhiều hang động và di tích lịch sử nổi tiếng như: Đền Trình - đền Trần - phủ Khống,... Giá vé tham quan Tràng An là 250.000 VNĐ/ người lớn, 100.000 VNĐ/ trẻ em dưới 1m4.

2. Tam Cốc – Bích Động

Tại Ninh Bình có rất nhiều địa danh được ví là ''Vịnh Hạ Long trên cạn'', bởi nơi đây vừa có nước, vừa có những dãy núi đá vôi sừng sững tạo nên cảnh đẹp động lòng người. Một trong số đó phải kể đến Tam Cốc - Bích Động.

Theo đó, đây là danh lam thắng cảnh trọng điểm của quốc gia, là một phần trong Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản thế giới kép đã được UNESCO công nhận về các giá trị văn hóa và tự nhiên. Giá vé tham quan Tam Cốc - Bích Động là 120.000đ/ người, phí đi thuyền tuyến Tam Cốc 150.000/ chuyến.

3. Tuyệt tình cốc

Tuyệt Tình Cốc Ninh Bình hay còn có tên là động Am Tiên là một thắng cảnh thuộc di tích cố đô Hoa Lư. Gọi là Tuyệt Tình Cốc vì cảnh đẹp ở đây thơ mộng và lãng mạn như chốn bồng lai tiên cảnh. Du khách đến với Tuyệt Tình Cốc tha hồ chụp hình ''sống ảo'' vì góc nào cũng đẹp, cũng thơ. Trong đó, có 3 địa điểm nổi bật nhất là Ao Giải, Động và Chùa Am Tiên.

4. Hang Múa

Hang Múa nằm trong Núi Múa, nổi tiếng là điểm ''sống ảo'' đắt khách nhất nhì Ninh Bình. Đứng từ Hang Múa, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Tràng An, Tam Cốc. Ngoài ra, cung đường dẫn lên đỉnh núi Múa được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc Vạn Lý Trường Thành với gần 500 bậc thang đá. Tuy đường đi hơi dài nhưng cảnh đẹp trên đỉnh hang sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ đó.

5. Chùa Bái Đính

Chùa Bái Đính là ngôi chùa lớn và nổi tiếng nhất tại Ninh Bình. Chùa được xây dựng vào năm 2003, có diện tích hơn 500ha, nằm giữa con sông quanh co và những núi đã vô kỳ vĩ. Chùa Bái Đính được chia thành 2 khu là Tân tự và Cổ tự, có kiến trúc tinh xảo và mang đậm nét đẹp văn hóa của Việt Nam.

Không những rộng, chùa Bái Đính còn đang nắm nhiều kỷ lục nhất châu Á và Việt Nam. Một số kỷ lục ấn tượng của ngôi chùa này như: Chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á,...

6. Đầm Vân Long

Đầm Vân Long được khai thác du lịch từ năm 1998 và đang giữ 2 kỷ lục quốc gia là Nơi có số lượng cá thể voọc mông trắng nhiều nhất và Nơi có bức tranh tự nhiên lớn nhất. Khu sinh thái này còn được mệnh danh là ''vịnh không sóng'' vì mặt nước ở đây luôn phẳng lặng, êm đềm. Không chỉ có cảnh đẹp, đầm Vân Long còn là nơi sinh sống của loài voọc mông trắng cùng nhiều loài chim, cò, cá quý hiếm.

Bên cạnh những địa điểm nổi tiếng trên, bạn cũng nên ghé qua những địa danh nổi tiếng khác như: Vườn Chim Thung Nham, Nhà thờ đá Phát Diệm, Vườn quốc gia Cúc Phương, Đồi dứa Tam Điệp, Cố đô Hoa Lư,... để làm phong phú trải nghiệm du lịch của bản thân.

