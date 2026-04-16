1 tỉnh xuất hiện mưa đá to như nắm tay, dội xuống ầm ầm trong đêm

Rạng sáng ngày 16/4, một trận mưa đá kéo dài khoảng 15-30 phút đã bất ngờ trút xuống xã miền núi Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), nơi có độ cao gần 1.000 m, gây thiệt hại đáng kể cho người dân địa phương.

Theo chia sẻ của người dân, khoảng 1h30, giông gió nổi lên kèm theo mưa đá dày đặc. Những viên đá rơi với mật độ lớn, đập xuống mái nhà và mặt đường tạo ra âm thanh ầm ầm trong đêm. Nhiều người dân cho biết, có những viên đá có kích thước lớn, đường kính to như chiếc chén, đủ sức làm vỡ kính ôtô, cửa kính nhà ở, đồng thời khiến mái fibro xi măng và mái nhựa bị thủng lỗ chỗ.

Kích thước viên đá to bằng nắm tay, đường kính 6-7cm trút xuống xã Bắc Hà

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa đá với những viên đá kích thước lớn liên tục trút xuống đã được người dân chia sẻ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Dân Trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết khoảng 1h30 cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra trận dông lốc kèm mưa đá lớn.

Theo vị lãnh đạo, trận mưa đá kéo dài trong khoảng 30 phút gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. "Đặc biệt trận dông lốc còn khiến một ngôi nhà sàn bị sập, khiến 4 công nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra sự việc, có 8 người nằm ngủ trong nhà, tuy nhiên 4 người may mắn không sao, 4 người còn lại bị thương", vị lãnh đạo nói.

Hình ảnh mưa đá được người dân chia sẻ lên mạng xã hội

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bắc Hà cho biết thêm, trận mưa đá khá lớn, có những viên to bằng nửa nắm tay người lớn. Khu vực xảy ra mưa đá chủ yếu ở thôn Trung Tâm (gần thị trấn Bắc Hà cũ).

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và dịch dần xuống phía Nam, từ chiều tối và đêm 16/4 đến ngày 17/4, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai chuyển biến xấu.

Trận mưa đá đã gây thiệt hại cho hoa màu và cây trồng của người dân

Những viên đá có kích thước lớn

Nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có điểm vượt trên 60mm. Trong cơn dông, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra.

Dự báo đợt mưa này không chỉ diễn ra trong thời gian ngắn mà có thể kéo dài liên tiếp 3 - 4 ngày, trong đó xen kẽ các ngày có mưa vừa, mưa to cục bộ kèm dông mạnh. Đáng lưu ý, nguy cơ xuất hiện lốc xoáy, mưa đá và sét đánh được đánh giá ở mức cao tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trên lục địa Trung Quốc đã hình thành một khối không khí lạnh và đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 16/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống khu vực miền Bắc, tác động đến Lào Cai gây mưa rào nhẹ, dông vài nơi, đồng thời làm nền nhiệt giảm dần.

Thời tiết chuyển dịu mát, vùng núi cao có thể xuất hiện rét nhẹ về đêm và sáng, chấm dứt tình trạng nắng nóng cục bộ ở vùng thấp.

Đáng chú ý, từ chiều tối và đêm 17/4, vùng hội tụ gió trên cao hình thành và hoạt động rõ nét trên khu vực Lào Cai, khiến mưa dông mở rộng và gia tăng cường độ trên diện rộng.