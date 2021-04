1 trong 2 Giám đốc công an tỉnh trẻ nhất nước mới được bổ nhiệm là ai?

Ngày 20/4, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Quy Vương đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Duy Hưng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đại tá Bùi Duy Hưng sinh năm 1978 (43 tuổi) quê tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đại tá Hưng từng trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác từ cấp cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Công an Nhân dân.

Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh , Đại tá Bùi Duy Hưng giữ chức Phó Cục trưởng - thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

Ông Hưng được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, chuyên sâu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

Trong quá trình công tác tại Bộ Công an, Đại tá Bùi Duy Hưng có khả năng tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, xử lý các tình huống nghiệp vụ cả trên phương diện lý luận và thực tiễn.

Ông cũng có năng lực tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an, trong đó đã tham mưu, đề xuất ban hành nhiều chủ trương, biện pháp, kế hoạch phạm vi toàn lực lượng về đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Duy Hưng cam kết sẽ đoàn kết nội bộ, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Người tiền nhiệm của Đại tá Bùi Duy Hưng là Đại tá Phạm Thế Tùng (SN 1972) đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Như vậy, theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại Đại tá Bùi Duy Hưng là vị tân Giám đốc Công an tỉnh thứ 2 trẻ nhất nước được bổ nhiệm.

Trước đó, tháng 10/2019, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, cũng sinh năm 1978 cũng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản.

Thượng tá Toản được ghi nhận là Giám đốc Công an tỉnh trẻ nhất cả nước được bổ nhiệm cho đến hiện nay. Thời điểm được bổ nhiệm ông mới 41 tuổi.



Thượng tá Nguyễn Quốc Toản sinh năm 1978, quê huyện An Lão (TP. Hải Phòng).

Ông bắt đầu tham gia lực lượng Công an nhân dân năm 1996, học tại Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, là Tiến sĩ Lịch sử thế giới (Học viện Khoa học xã hội), Thạc sĩ nghiên cứu Đông Nam Á...

Tháng 1/2014, thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục An ninh. Sau hai năm làm việc tại Tổng cục An ninh, tháng 7/2016 ông được điều động giữ chức Phó Cục trưởng, lần lượt làm thư ký cho hai lãnh đạo Bộ Công an.

Tháng 10/2019, thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Cùng với Đại tá Bùi Duy Hưng và Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, nhiều Giám đốc Công an các tỉnh thuộc thế hệ 7x cũng đã được Bộ Công an bổ nhiệm trong thời gian qua như:

Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái sinh năm 1977.

Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình sinh năm 1976; Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sinh năm 1976; Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang sinh năm 1976; Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế sinh năm 1976; Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang sinh năm 1976;