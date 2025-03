1 trường quốc tế tại Hà Nội đang thu học phí tương đương 10 cây vàng/năm: Khuôn viên rộng 40.000m2 nằm trong khu đô thị nghìn tỷ của Bitexco

Mới đây, các trường ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội đã đưa ra thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026, bao gồm cả thông tin học phí. Điểm đáng chú ý là trường quốc tế Dwight School Hanoi, vừa đi vào hoạt động năm 2024, đang thu mức học phí lên đến 891,5 triệu đồng/năm đối với học sinh lớp 10. Hiện mức học phí này đang cao hơn một số trường đã công bố học phí như Trường Phổ thông liên cấp Olympia (220 triệu đồng/năm), Song ngữ quốc tế Horizon (596,6 triệu đồng/năm)...

Đối với học sinh lớp 11, mức học phí Dwight School Hanoi đưa ra là 954,8 triệu đồng. So sánh với với giá vàng SJC ngày 17/3 là 96,1 triệu đồng/lượng, mức học phí này tương đương với gần 10 cây vàng.

Không chỉ có khối trung học phổ thông, Dwight School Hanoi còn giảng dạy các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với mức học phí dao động 342-891 triệu đồng/năm, tùy từng khối lớp.

Học phí của trường Dwight School Hanoi. Ảnh chụp màn hình

Dwight School Hanoi có gì đặc biệt?

Hiện Dwight School Hanoi tọa lạc tại khu đô thị nghìn tỷ The Manor Central Park (Hoàng Mai, Hà Nội) do Tập đoàn Bitexco xây dựng. Ngôi trường này một phần của mạng lưới toàn cầu các trường Dwight tại New York, London, Seoul, Thượng Hải, Dubai và trên nền tảng điện toán đám mây — Trường trực tuyến toàn cầu Dwight.

Khuôn viên trường Dwight School Hanoi rộng đến 40.000m2

Trường có tổng diện tích 40.000m2 được thiết kế bởi Carlos Zapata Studio, một công ty đã đoạt rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc. Cơ sở giáo dục được thiết kế theo kiến trúc mở và cơ sở vật chất tuyệt đẹp, bao gồm các không gian linh hoạt, sáng tạo như:

- Các studio học tập, không gian học tập chung cho tất cả các khối lớp, thư viện

- Khu vực dành riêng cho các hoạt động thiết kế, công nghệ và kỹ thuật.

- Spark Labs (Không gian sáng chế).

- Không gian nghệ thuật chuyên nghiệp: Xưởng thiết kế thời trang, studio chụp ảnh, xưởng làm gốm, sân khấu, nhạc viện, phòng thu âm, và nhiều phòng diễn tập.

- Các khu thể thao tích hợp: 2 nhà thi đấu thể thao đa năng trong nhà, trung tâm thể thao dưới nước hiện đại, trung tâm thể dục và khu vực dành riêng cho các bộ môn thể thao chuyên biệt như võ thuật, đấu kiếm, khiêu vũ và yoga.

- Không gian ngoài trời phù hợp: Sân cỏ thể thao đa năng ngoài trời, sân bóng rổ ngoài trời, vườn học tập bậc thang, nhà kính…

Dwight School Hanoi dạy gì?

Hiện Dwight School Ha Noi giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế (IB) ở tất cả các cấp. Với khối mầm non, phương pháp tiếp cận của Dwight School Hanoi là giúp học sinh mạnh dạn tiếp xúc với những điều mới mẻ, hướng dẫn các em đặt câu hỏi hiệu quả và có kỹ năng để cân nhắc giữa các lựa chọn…

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) chú trọng phương pháp học tập truy vấn, học dựa vào việc nghiên cứu khái niệm và học tích hợp xuyên suốt các môn học. Ngoài ra, chương trình còn giúp nâng cao năng lực ở nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau và góp phần phát triển nhân cách của học sinh.

Ở khối trung học cơ sở (lớp 6-8), học sinh được hỗ trợ, sáng tạo và truyền cảm hứng giúp kích thích sự tò mò, tư duy phản biện. Ngoài giờ học, học sinh còn có cơ hội tham gia đội thể thao, nhận vai trong tác phẩm sân khấu, đóng góp ý tưởng cho vườn ươm Spark Tank của Dwight, hay tham gia câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa…

Trong chương trình MYP ở giai đoạn lớp 9-10, học sinh sẽ tham gia vào một chương trình giảng dạy khuyến khích tư duy phản biện, sáng tạo và hiểu biết toàn diện. Chương trình MYP không chỉ thúc đẩy học tập xuất sắc mà còn phát triển các kỹ năng và tố chất thiết yếu khi học lên DP.

Nếu chuyển sang chương trình DP từ Lớp 11-12, học sinh sẽ có cơ hội nghiên cứu sâu hơn về các chủ đề mà mình quan tâm, đồng thời trau dồi nền tảng vững chắc cho bậc đại học và nghề nghiệp tương lai. Chương trình DP được thiết kế để thử thách và truyền cảm hứng, cũng như khuyến khích học sinh trở thành những người học độc lập, có tư duy phản biện và những công dân toàn cầu có trách nhiệm.

