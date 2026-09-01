1 tuần sau khi rời PV GAS, cựu CEO Phạm Văn Phong xuất hiện

Ông Phạm Văn Phong.

CTCP Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 vào ngày 23/9 theo hình thức trực tuyến, với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến nhân sự cấp cao và định hướng kinh doanh.



Theo tài liệu đại hội, HĐQT Phân bón Cà Mau dự kiến trình cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ, nâng số lượng thành viên HĐQT từ 5-7 người lên 6-8 người nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị trong bối cảnh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng.



Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Ứng viên được công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đề cử là ông Phạm Văn Phong, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).



Ông Phong từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại PV GAS, trong đó có Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT. Mới đây, tại ĐHĐCĐ bất thường của PV GAS tổ chức ngày 14/9/2026, ông Phong đã được miễn nhiệm khỏi HĐQT doanh nghiệp.



Như vậy, chỉ hơn một tuần sau khi rời HĐQT PV GAS, ông Phạm Văn Phong tiếp tục được đề cử tham gia cơ quan quản trị của Phân bón Cà Mau. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được cổ đông DCM xem xét, quyết định tại đại hội ngày 23/9 tới.

Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc gắn bó hơn 9 năm



Bên cạnh kế hoạch bổ sung nhân sự HĐQT, Phân bón Cà Mau vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, có hiệu lực từ ngày 17/9/2026.



Cùng thời điểm, ông Tuấn Anh cũng thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đứng đầu Chi nhánh PVCFC - Thương mại & Dịch vụ để chuyển sang công tác khác. Sau khi được miễn nhiệm, ông không còn là người nội bộ của doanh nghiệp.



Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1976, có trình độ Thạc sĩ Thương mại, Cử nhân Kế toán và Quản trị Kinh doanh. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Phân bón Cà Mau từ tháng 6/2017 và đã đảm nhiệm vị trí này trong hơn 9 năm.



Đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 11%/năm, mở rộng sang khí công nghiệp và logistics



Một trong những nội dung trọng tâm tại đại hội bất thường sắp tới là chiến lược phát triển Phân bón Cà Mau đến năm 2050. Theo tài liệu đại hội, doanh nghiệp đặt mục tiêu chuyển đổi từ mô hình sản xuất phân bón đơn thuần sang phát triển hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.



Chiến lược được triển khai theo hai hướng chính. Ở chiều sâu, Phân bón Cà Mau sẽ chuyển từ cung cấp sản phẩm riêng lẻ sang phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực khí công nghiệp và hóa chất.



Ở chiều ngang, doanh nghiệp dự kiến tham gia các lĩnh vực có liên quan nhằm xây dựng hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp toàn diện, bao gồm công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch.



Về mục tiêu tài chính, Phân bón Cà Mau kỳ vọng doanh thu tăng trưởng bình quân 11%/năm trong giai đoạn 2031-2035, sau đó duy trì tốc độ tăng trưởng 2-4%/năm trong giai đoạn 2036-2050.



Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoạt động kinh doanh quốc tế đóng góp 31-40% tổng doanh thu, trong khi các sản phẩm mới dự kiến chiếm 42-68% doanh thu trong giai đoạn 2031-2050.



Đồng thời, Phân bón Cà Mau hướng tới duy trì tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) bình quân hằng năm tối thiểu 5% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 10%.



Để chuẩn bị cho chiến lược phát triển mới, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, trong đó có lĩnh vực khí công nghiệp thuộc nhóm bán buôn hóa chất và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải, logistics.



Việc bổ sung ngành nghề nhằm phục vụ Dự án Sản xuất, kinh doanh Khí công nghiệp, bao gồm sản phẩm Argon lỏng, đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai. Đồng thời, doanh nghiệp có kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng logistics phục vụ các vùng nguyên liệu trong thời gian tới.

Dự kiến nhận nguồn khí mới từ mỏ Nam Du - U Minh trước quý IV/2028



Bên cạnh định hướng mở rộng kinh doanh, Phân bón Cà Mau cũng chuẩn bị trình cổ đông thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán khí với PV GAS nhằm bổ sung nguồn nguyên liệu cho Nhà máy Đạm Cà Mau.



Theo phương án được HĐQT đề xuất, doanh nghiệp sẽ mua bổ sung khí từ mỏ Nam Du - U Minh. Đây là nguồn cung mới, nằm ngoài phạm vi các nguồn khí đã được quy định trong hợp đồng mua bán trước đó giữa hai bên.



Phân bón Cà Mau cho biết nguồn khí từ mỏ Nam Du - U Minh có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguyên liệu đầu vào, góp phần duy trì hoạt động sản xuất urê ổn định trong dài hạn.



Theo kế hoạch, thời điểm giao khí đầu tiên từ mỏ Nam Du - U Minh dự kiến không muộn hơn quý IV/2028.



Việc bổ sung nguồn khí nguyên liệu diễn ra trong bối cảnh Phân bón Cà Mau đang chuẩn bị mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khí công nghiệp, đồng thời từng bước triển khai chiến lược phát triển hệ sinh thái nông nghiệp đến năm 2050.