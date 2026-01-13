1 vết loét nhỏ ở lưỡi là dấu hiệu ung thư nhưng bệnh nhân chủ quan bỏ qua: Bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Người bệnh phát hiện vết loét ở lưỡi kích thước khoảng 0,5 cm từ khoảng một năm trước. Người bệnh đã đi khám tại cơ sở y tế địa phương, được sinh thiết cho kết quả lành tính và điều trị theo đơn. Tuy nhiên, tổn thương không liền, ngày càng đau nhiều hơn và lan rộng, gây cản trở ăn uống và giao tiếp. Do tâm lý chủ quan và tin tưởng vào kết quả chẩn đoán ban đầu, người bệnh không tái khám định kỳ. Chỉ khi các triệu chứng ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày, người bệnh mới quyết định lên Hà Nội thăm khám chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, sau khi thăm khám lâm sàng và đánh giá tổn thương, các bác sĩ Khoa Ung bướu nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi ngờ ác tính và chỉ định sinh thiết lần thứ hai. Kết quả cho thấy người bệnh mắc ung thư biểu mô vảy lưỡi - loại ung thư thường gặp nhất trong ung thư khoang miệng. Các xét nghiệm đánh giá giai đoạn, bao gồm siêu âm và MRI, chưa ghi nhận tổn thương nghi ngờ di căn hạch cổ hoặc di căn xa, giúp mở ra cơ hội điều trị triệt căn cho người bệnh.

Sau khi được tư vấn đầy đủ về kế hoạch điều trị, người bệnh và gia đình đã yên tâm tiến hành phẫu thuật. Điểm đáng chú ý là trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã thực hiện vét hạch cổ hệ thống, lấy được 36 hạch, trong đó phát hiện 01 hạch đã có tế bào ung thư di căn, mặc dù trước mổ các phương tiện chẩn đoán hình ảnh chưa phát hiện hạch nghi ngờ.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân

Ths.Bs Mai Văn Chinh – Khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn, bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết: “Ung thư lưỡi có đặc điểm dễ di căn hạch cổ sớm, nhiều trường hợp là di căn vi thể nên chưa thể phát hiện trên siêu âm hay MRI. Việc phẫu thuật vét hạch cổ, kể cả khi chưa thấy hạch nghi ngờ trên hình ảnh học, có vai trò rất quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện thời gian sống thêm cho người bệnh”.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, đảm bảo diện cắt âm tính, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng của lưỡi. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, xuất viện sau khoảng một tuần, có thể ăn uống, nói chuyện gần như bình thường, sớm trở lại sinh hoạt hằng ngày.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn khuyến cáo mọi người không chủ quan với các tổn thương như loét, sùi, mảng trắng, mảng đỏ ở lưỡi và niêm mạc miệng, đặc biệt khi kéo dài trên 2 tuần. Ngay cả khi đã từng sinh thiết cho kết quả lành tính, nếu tổn thương không khỏi hoặc tiến triển nặng hơn, người bệnh cần tái khám sớm. Bác sĩ nhấn mạnh việc phát hiện sớm ung thư lưỡi giúp tăng khả năng điều trị triệt căn và bảo tồn chức năng.

“Ung thư lưỡi hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Việc trì hoãn thăm khám vì tâm lý chủ quan là nguyên nhân khiến nhiều ca bệnh đến muộn”, BS Mai Văn Chinh nói.