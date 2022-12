10 bức ảnh được yêu thích nhất Instagram năm 2022: Messi được gọi tên nhưng 'trùm cuối' mới quyền lực nhất!

9. Bức ảnh do nam diễn viên Tom Holland đăng tải sau khi bộ phim "Spider-Man: No Way Home" công chiếu đã thu hút hơn 24,8 triệu lượt like vì tính hài hước của bức ảnh. Hiện ảnh này hiện xếp thứ 9 trong danh sách những bức ảnh nhiều lượt thích nhất Instagram năm 2022