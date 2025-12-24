10 đường bay bận rộn nhất thế giới: Tuyến bay 'vàng' của Việt Nam xếp thứ tư

Mới đây, OAG - đơn vị thống kê dữ liệu về du lịch, hàng không có trụ sở tại Anh - công bố báo cáo về xếp hạng các đường bay bận rộn nhất thế giới 2025.

Theo đó, 9 trong số 10 đường bay bận rộn nhất đều nằm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đường bay duy nhất không thuộc khu vực này là tuyến Jeddah-Riyadh ở Ả Rập Xê Út, xếp thứ năm, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số 10 tuyến bay hàng đầu.

Đường bay ngắn từ Jeju đến Seoul Gimpo của Hàn Quốc là đường bay nhộn nhịp nhất thế giới với 14,4 triệu chỗ ngồi theo lịch trình vào năm 2025, tăng 1% so với năm ngoái. Chặng bay này rất phổ biến với du khách Hàn Quốc, với gần 40.000 chỗ ngồi mỗi ngày trên hành trình dài 243 hải lý (450 km). Có 7 hãng hàng không đang khai thác đường bay có tính cạnh tranh khốc liệt này.

Mặc dù tuyến đường này đã trở lại vị trí số một, nhưng theo OAG, lượng khách vẫn giảm 17% so với mức trước đại dịch năm 2019.

Asiana là một trong 7 hãng hàng không khai thác tuyến Seoul-Jeju. (Ảnh: 123rf)

Hai đường bay xếp thứ hai và thứ ba đều nằm ở Nhật Bản gồm: Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda và Fukuoka - Tokyo Haneda. Theo đó, đường bay Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda có hơn 12 triệu chỗ ngồi, còn đường bay Fukuoka - Tokyo Haneda có hơn 11,4 triệu chỗ ngồi.

Hà Nội - TP.HCM, đường bay "vàng" tại Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 (tương tự năm 2024) với hơn 11 triệu ghế cung ứng. Con số này tăng 4% so với năm ngoái và 8% mức trước đại dịch năm 2019. Tuyến Hà Nội - TP.HCM cung cấp 30.000 chỗ mỗi ngày.

Ở vị trí thứ 5 là đường bay kết nối hai thành phố lớn nhất của Ả Rập Xê Út: Thủ đô Riyadh và cảng Jeddah trên Biển Đỏ, với hơn 9,8 triệu chỗ ngồi, tương đương 27.000 chỗ ngồi mỗi ngày. Riêng ngày 25/12, có tới 14 chuyến khởi hành mỗi chiều trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 6h sáng. Giá vé trên tuyến đường dài 530 dặm này được bán rộng rãi với giá 38 bảng Anh/người.

Đại diện duy nhất của Úc đứng ở vị trí thứ sáu là đường bay Melbourne đến Sydney, với gần 9 triệu ghế, tương đương khoảng 25.000 chỗ ngồi mỗi ngày. Hai thành phố này cách nhau chưa đến 450 dặm, thích hợp cho đường sắt cao tốc.

Ở vị trí thứ 7 là đường bay kết nối Tokyo Haneda với Okinawa Naha (Nhật Bản) với hơn 8 triệu chỗ ngồi.

Đứng thứ 8 là đường bay giữa Delhi và Mumbai (Ấn Độ) với 7,6 triệu chỗ ngồi, tương đương 21.000 chỗ ngồi mỗi ngày. Hai thành phố này cách nhau 700 dặm.

Đường bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải Hongqiao, (Trung Quốc) ở vị trí thứ 9 với 7,45 triệu chỗ ngồi, tương đương 20.000 chỗ ngồi mỗi ngày.

Ở vị trí thứ 10 là tuyến bay từ Thượng Hải Hồng Kiều đến Thâm Quyến (Trung Quốc) với 7,13 triệu chỗ ngồi.