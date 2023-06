10 ngày nữa tổ chức đám cưới, cô gái bị liệt dây thần kinh số 7 do thói quen tắm đêm, nằm điều hòa

Cô gái trẻ bị liệt dây thần kinh số 7 vì tắm đêm rồi nằm điều hòa

Mới đây, câu chuyện của một cô gái trẻ tên T. chia sẻ bản thân đã bị liệt dây thần kinh số 7 chỉ sau một lần tắm đêm thu hút được sự chú ý của nhiều người.

T. nói trước đây bản thân đã đọc được rất nhiều bài viết cảnh báo về mức độ nguy hiểm của việc tắm đêm. Tuy nhiên, cô lại nghĩ "chắc nó không bao giờ xảy ra với mình đâu" nên đã chủ quan.

Hình minh họa.

Tối hôm đó, sau khi tắm bằng nước ấm, T. ngủ trong phòng có điều hòa. Sáng hôm sau, cô bàng hoàng nhận ra nửa khuôn mặt của mình không thể cử động được. T. đã phải đến bệnh viện để châm cứu mỗi ngày. Bác sĩ nói rằng tình trạng của cô cần 3-4 tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên chỉ còn 10 ngày nữa T. sẽ chính thức lên xe hoa.

Câu chuyện của cô gái này chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều bạn trẻ đang có thói quen tắm đêm. Việc tắm gội tưởng chừng chỉ là một cách vệ sinh cá nhân hết sức bình thường, tuy nhiên nó hoàn toàn có thể gây ra nhiều mối họa đáng sợ nếu chúng ta thực hiện kém khoa học.

Vì sao tắm đêm lại có thể gây liệt dây thần kinh số 7?

Trả lời trên Vietnamnet, TS.BS Mai Đức Thảo (Khoa Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội) chia sẻ rằng: Thói quen tắm muộn có thể gây hại sức khỏe. Chủ yếu vì vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp, tạo nên sự chênh lệch về nhiệt độ cơ thể. Đó là lý do vì sao các chuyên gia khuyên không nên đi tắm sau 23h.

TS.BS Đức Thảo cũng cho hay, khi nhiệt độ nước tắm không phù hợp với nhiệt độ cơ thể, cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách co hoặc giãn mạch để thích nghi. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành co thắt đột ngột xảy ra nhanh hơn.

Nhẹ thì liệt dây thần kinh số 7, đau vai gáy hay chóng mặt té ngã. Nặng thì có thể gây đột quỵ, tử vong khi đang tắm.

Đáng nói sau khi tắm, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống rồi, nếu tiếp tục ở dưới quạt hay điều hòa sẽ tác động xấu tới khả năng lưu thông máu của cơ thể. Kéo theo hệ lụy là máu lên não chậm, ảnh hưởng đến nhịp đập của tim, huyết áp.

Những người có sức khỏe và sức đề kháng yếu nếu nằm điều hòa sau khi tắm rất dễ bị tai biến, đột quỵ.

Theo các bác sĩ, mọi người nên tạo thói quen tắm sớm, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, khi cơ thể dễ mệt mỏi và giảm sức chống chịu. Thời điểm tốt nhất để tắm là buổi sáng hoặc buổi tối trước 20h, và tuyệt đối không nên tắm sau 23h.

Từ 19h trở đi, nếu phải gội đầu, hãy sử dụng nước ấm và sấy khô tóc thật khô trước khi đi ngủ. Tránh dội nước lên cơ thể hoặc đầu một cách đột ngột, vì điều này có thể làm cơ thể bị hạ nhiệt đột ngột, gây nguy cơ đột quỵ.

Ngoài quá khuya, đây cũng là những thời điểm không nên đi tắm

- Khi cơ thể đang bị sốt: Lúc này, việc tắm có thể gây cảm lạnh, khiến tình trạng sức khỏe và cơn sốt trở nên trầm trọng hơn do sức đề kháng yếu.

- Sau khi ăn no: Sau khi dùng bữa, bạn không nên đi tắm ngay vì như vậy da và mạch máu sẽ bị kích thích và mở rộng hơn. Điều đó gây cản trở quá trình lưu thông máu đến các cơ quan tiêu hóa, vừa hại dạ dày, đường ruột, vừa gây hại đường huyết…

- Tắm sau khi uống rượu, lượng đường trong máu không thể được bổ sung kịp thời nên sẽ gây chóng mặt, hoa mắt, thậm chí hôn mê.

- Khi bị huyết áp thấp, nhiều người nghĩ ngay đến việc tắm nước nóng để giúp cơ thể thoải mái hơn nhưng điều này vô cùng nguy hiểm. Nước nóng có thể khiến các mạch máu giãn ra, dễ gây thiếu máu lên não khiến cơ thể càng mệt mỏi, chóng mặt hơn.