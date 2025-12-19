Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10 siêu dự án với tổng vốn 2,75 triệu tỷ đồng được kích hoạt trong ngày trọng đại của đất nước

19-12-2025 - 06:44 AM | Bất động sản

10 siêu dự án với tổng vốn 2,75 triệu tỷ đồng được kích hoạt trong ngày trọng đại của đất nước

Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh... là những dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất sẽ được khởi công trong hôm nay (19/12).

Ngày 19/12, cả nước sẽ tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Xây dựng cho biết có 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án. Có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức).

10 siêu dự án với tổng vốn 2,75 triệu tỷ đồng được kích hoạt trong ngày trọng đại của đất nước- Ảnh 1.

Trong đó có 10 dự án quy mô khủng, gồm: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh 287.220 tỷ đồng; Tổ hợp dự án tại Hà Tĩnh: Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, Khu đô thị mới Kỳ Trinh, Nhà máy sản xuất thép Vinmetal 128.484 tỷ đồng...

Theo kế hoạch, lễ khởi công, khánh thành sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu trên cả nước, gồm 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến, tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Điểm cầu trung tâm đặt tại lễ khởi công khu đô thị thể thao Olympic, xã Thượng Phúc, Hà Nội, và được truyền hình trực tiếp.

Tâm Nguyên

Theo Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

