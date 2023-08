10 “thuật nhìn người” giúp nhìn thấu bản chất đối phương, nhờ đó tìm được tri kỷ, tránh xa tiểu nhân

Muốn hiểu một ai đó, bạn phải nắm vững “thuật nhìn người” thông qua tiểu tiết để nhìn thấu bản chất thật của họ. Tuy nhiên, “thuật nhìn người” không phải được thấm nhuần ngày một ngày hai, mà phải kinh qua nhiều thứ, đối mặt với nhiều người, hòa mình vào các mối quan hệ và va chạm đủ điều mới tích lũy về trí tuệ.

Cũng giống như 10 “thuật nhìn người” dưới đây, bạn đã biết được bao nhiêu:

1. Miệng liến thoắng, nói chuyện không dùng đầu óc, người như vậy thường dễ làm mất lòng đối phương, làm tan vỡ các mối quan hệ mà không hề hay biết. Cái miệng ngọt ngào, nói chuyện khiến ai cũng mát lòng mát dạ, biểu hiện EQ cao, nhưng những gì họ nghĩ trong lòng thường khác với những gì họ nói, nên bạn phải cẩn thận.

2. Nếu một người nói rất ít và khó hiểu được họ, vậy phải làm thế nào? Cách dễ nhất là dùng thời gian để nhìn thấy chân tâm. Còn một cách khác cũng rất hiệu quả, đó là gợi mở về sở thích và xem phản ứng của họ, tuy nhiên vẫn phải có sự chừng mực.

3. “Hỷ nộ ái ố” là vô hình, dù vấn đề có rắc rối đến đâu, người biết kiểm soát cảm xúc mới là mới đủ trí tuệ thật sự để sống trong xã hội này. Họ sở hữu trái tim mạnh mẽ, có thể không quyết đoán nhưng ít nhất vẫn đủ tỉnh táo để giải quyết vấn đề. Người như vậy rất đáng để kết giao, hơn nữa cũng không nên đắc tội với họ.

4. Dù những bất bình, bất công hay thất bại có lớn đến đâu, người không phàn nàn than oán hay kể khổ, mà dùng hành động để âm thầm làm việc chăm chỉ, có thể hoàn thành công việc và đạt được những điều lớn lao. Khi gặp một chút thất bại và bị đối xử bất công, nhiều người thường đổ lỗi và than thân trách phận, do đó thường không đạt được gì vẻ vang trong cuộc đời của chính họ.

5. Thích khoe khoang, nhưng không khoe về bản thân mình, mà khoe mình quen biết với người tài giỏi nào đó, giàu có ra sao… Kiểu người này hầu hết không có năng lực thực sự và bản thân họ không có thứ gì để tự hào, nên mới mượn hào quang của người khác để chiếu vào mình, giúp họ nổi bật.

6. Ai đó khen ngợi bạn trước mặt nhiều người, sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Nhưng bạn phải chú ý, những người như vậy chưa chắc đã chân thành vì bạn. Ngược lại, người chỉ thích góp ý với bạn một cách riêng tư, không bóc trần, không chỉ trích, khen ngợi chân thành, chỉ mình bạn biết, đồng thời cũng thật lòng giữ thể diện cho bạn, đó mới là người thật sự quan tâm đến bạn.

7. Khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến lợi ích, bạn phải cẩn thận với những người cố gắng tạo mối quan hệ và nói về ân nghĩa với bạn. Kiểu người này thường chỉ biết lợi cho bản thân, có thể làm đủ mọi cách mà không chừa một ai. Ngược lại, những người thẳng thắn về chuyện tiền bạc ngay từ đầu thường có thể đáng tin cậy hơn, vì khả năng lật lọng lúc này thấp đi rất nhiều.

8. Những người quá kiêu ngạo, tuy không được yêu mến nhưng lại có thể đáng tin hơn, bởi vì lòng kiêu hãnh không cho phép họ thất hứa. Trong mắt họ, danh dự của bản thân quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

9. Muốn nhanh chóng thấu hiểu một người, vậy thì hãy quan sát thật kỹ khi đôi bên phát sinh mâu thuẫn. Người thường che giấu tốt vẫn có thể bộc lộ bản chất khi cãi nhau, vì lúc này việc kiểm soát bản thân khó hơn bao giờ hết.

10. Bình thường không tiếp xúc nhiều, nhưng khi muốn nhờ vả, họ lại rất nhiệt tình và thậm chí chủ động tâng bốc bạn lên trời. Người như vậy sau khi lợi dụng bạn thường sẽ lật mặt rất nhanh, bởi vì thứ họ trân trọng là giá trị lợi dụng của bạn, không phải con người.