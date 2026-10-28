12 dự án có vi phạm liên quan ông Lê Thanh Thản được xử lý thế nào?

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Theo Nguyễn Sơn |
28-10-2026 - 15:27 PM |
Bất động sản
UBND thành phố Hà Nội rà soát 12 dự án vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm liên quan ông Lê Thanh Thản, phân chia thành hai nhóm, nhóm 1 được tồn tại có điều kiện, nhóm 2 phải phá dỡ, cư dân được bồi thường và ưu đãi thỏa thuận mua căn hộ, nhà ở.
Theo Nguyễn Sơn
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