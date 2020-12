12 quan điểm dạy con "theo kiểu" Do Thái

1. Cha mẹ Do Thái không chỉ trích những khuyết điểm của con trước mặt người ngoài. Thay vì gán ghép những từ mang nghĩa tiêu cực cho con cái như "Con là người xấu/Con là đồ lười", cha mẹ sẽ nói "Một đứa trẻ ngoan ngoãn như con tại sao lại gây ra hành vi đáng tiếc như vậy?".

2. Con được thoải mái bày bừa đồ chơi vì những bậc cha mẹ Do Thái họ hiểu rằng trẻ em luôn tò mò về thế giới. Không dùng sự la mắng để ép buộc con phải gọn gàng, giữ nhà sạch sẽ, để con được tự do bày biện và sáng tạo chính là cách các bậc phụ huỳnh để con phát triển tư duy.

3. Những bà mẹ Do Thái không tiếc lời khen ngợi con, đặc biệt khi được khen ngợi ở chốn đông người, trẻ em sẽ cảm nhận sự hiện diện và vị trí của mình trong xã hội. Việc được khen ngợi sẽ thúc đẩy tinh thần và cung cách làm việc của trẻ.

4. Sự tin tưởng tuyệt đối chính là phần thưởng mà cha mẹ Do Thái dành cho con mình. Bởi một đứa trẻ khi nhận được sự tín nhiệm như thế tức là chúng đã trưởng thành và luôn biết cách khiến cha mẹ yên tâm.

5. Vẻ ngoài không quan trọng bằng sự tiếp thu kiến thức của con, vì thế khi các con ra ngoài chơi, quần áo bị lấm bẩn, chân tay dính đầy bùn đất hoặc thức ăn... cũng không khiến những bà mẹ Do Thái quá bận tâm. Họ tin rằng không cần thiết phải giữ gìn sạch sẽ cho con khi ra ngoài, thay vào đó nên để con tự do trong quá trình vui chơi, học hỏi từ cuộc sống.

6. Làm gương cho con chính là cách cha mẹ Do Thái dạy con chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Trước mặt trẻ, người lớn luôn hành động thận trọng và nghiêm túc với mọi quyết định của bản thân.

7. Cha mẹ Do Thái luôn tạo điều kiện để trẻ em có thể làm bất cứ điều gì khi thể trạng của chúng cho phép. Bài học tự lập ngay từ khi còn nhỏ là để giúp con trưởng thành, vì thế hình ảnh trẻ em Do Thái tự ngồi ăn bít tết một mình dù mới chỉ khoảng 1 tuổi ở bất kỳ quán cafe nào ở Isarel là điều không khó để gặp.

8. Được dạy phải quan sát và chú ý đến thái độ, hành vi cha mẹ đối xử với nhau, trẻ em Do Thái khi thấy được tình yêu của cha mẹ dành cho nhau sẽ biết được giá trị của sự tôn trọng, yêu thương và chăm sóc người thân. Từ đó, trẻ sẽ biết cách đối xử với mọi người xung quanh.

9. Muốn làm cha mẹ, người Do Thái phải học cách làm cha mẹ trước khi có con. Thậm chí, đã có hệ thống giáo dục dành riêng cho cha mẹ và gia đình và bất kỳ người Do Thái nào do các nhà hiền triết người Do Thái trong lịch sử phát triển.

10. Trẻ em Do Thái được tự do làm rất nhiều thứ nhưng con luôn luôn phải coi trọng gia đình và không một đứa trẻ Do Thái nào được phép xúc phạm hay tỏ ra bất kính với ba mẹ. Nếu con phạm lỗi, con sẽ phải chịu phạt rất nặng.

11. Ngay từ nhỏ, cha mẹ Do Thái đã chú trọng dạy con cần làm việc chăm và biết quản lý thời gian. Vì thế, con có thể học rất nhiều môn cùng lúc với khối lượng thời gian lớn như đàn violin, tiếng Anh, Toán học...

12. Khi được dạy về sự tự tin, thất bại và chiến thắng, cha mẹ Do Thái luôn tin rằng con mình sẽ biết bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá thế giới và tự xoay sở với vấn đề riêng. Thay vì chỉ giậm chân tại chỗ và đợi thành quả, trẻ em nên được cha mẹ dạy về cách chấp nhận rủi ro.