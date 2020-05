12 tháng đi hết Việt Nam: Bản đồ du lịch hoàn hảo dành cho những ai "ngứa chân" lắm rồi nhưng chưa biết đi đâu!

Trong bối cảnh hậu giãn cách xã hội, dân tình tuy "cuồng chân" nhưng vẫn còn nhiều cân nhắc trước sự lựa chọn khi đi du lịch về độ an toàn, giá cả, dịch vụ... Những địa điểm trong nước lúc này càng trở nên phù hợp hơn, đáp ứng đủ các tiêu chí về cảnh đẹp, chi phí, độ an toàn. Nếu còn lăn tăn và chưa biết đi đâu, cũng không phải vội vì Việt Nam có thể du lịch cả 4 mùa, cả 12 tháng. Dọc dải đất hình chữ S, 12 tháng trong năm đều có những địa điểm với khí hậu, khung cảnh đạt độ "chín muồi". Nói cách khác, ở Việt Nam thì chúng ta có thể đi du lịch quanh năm ngày tháng, tha hồ chill và chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà chi phí lại rất hợp lý.



Cẩm nang 12 tháng đi khắp Việt Nam sau đây chính là "cứu cánh" cho chúng ta để có thể lên kế hoạch vui chơi thật lý tưởng!

Tháng 1

Sa Đéc muôn hoa đua nở: Nổi tiếng với làng hoa Sa Đéc cực lớn được mệnh danh là "thành phố hoa của miền Tây", thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp này đón lượt khách ghé thăm cực đông vào tháng 1 dương lịch hằng năm. Vì đây là thời gian các loài hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ cả môt vùng, cũng là lúc các nhà vườn thu hoạch hoa phục vụ cho mùa Tết. Nếu muốn cảm nhận không khí lễ hội nhộn nhịp, sôi động thì nhất định không thể bỏ qua nơi này.

@vietsui

Đà Lạt mai anh đào mơ mộng: Mỗi năm chỉ nở đúng 1 lần lại kéo dài trong thời gian ngắn ngủi, mai anh đào là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất. Và cũng là mục đích đi Đà Lạt của hội mê sống ảo từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1. Thành phố khi ấy bỗng được bao phủ bởi sắc hồng mộng mơ từ những cây mai anh đào mọc khắp nẻo đường, mang lại cảm giác tươi mới, tràn đầy năng lượng cho một mùa xuân rạng rỡ. Đây cũng là thời điểm vô cùng lý tưởng để cho ra những bức ảnh check-in nhìn cứ tưởng đang vi vu ở nước ngoài.



@dalatlucky, Ảnh: Bùi Huy Tưởng

Hoa mơ, hoa mận trắng xóa ở Mộc Châu: Phải tận mắt nhìn thấy, bạn mới biết Mộc Châu tháng 1 quả thật là thiên đường. Giữa bao la của bầu trời xanh ngắt mùa xuân, và màu xanh biếc của núi rừng trung du bỗng xuất hiện những mảng màu trắng xóa tinh khôi của loài mơ, loài mận. Khi đứng lại gần, bạn sẽ thấy mỗi cánh hoa tựa như đám mây rơi xuống trần gian, đậu vào cành cây làm cho khung cảnh nên thơ hơn hẳn.



@manhtienkhoi

Tháng 2

Ninh Thuận mùa nho chín mọng: Đã đi Ninh Thuận thì nhất định phải ghé ngang những vườn nho xanh mướt. Vừa đúng dịp những giàn nho đón chào màu sắc mới với những quả nho chín, suốt tháng 2 là thời điểm hợp lý nhất để "săn" nho. Xen giữa trời xanh mây trắng là màu sắc của ngọn chồi xanh, quả nho tím, đỏ và những tia nắng vàng. Thời điểm này thời tiết ở Ninh Thuận không quá nắng gắt, không có mưa, rất phù hợp để tham gia các hoạt động ngoài trời thế này.

@ch.giang.08, @hueandsuntravel

Nha Trang mùa ốc biển: Mùa ốc Nha Trang bắt đầu từ tháng 2, vì thế ghé thăm Nha Trang vào dịp này bạn sẽ không chỉ được tận hưởng bầu không khí biển tuyệt vời mà còn được ăn những loại hải sản ngon tuyệt, trong đó không thể không kể đến ốc biển như ốc bàn tay, ốc giấm, sò huyết,...



Ảnh: Cường Quốc Phạm

Tháng 3

Côn Đảo mùa lá rụng: Hàng năm, khoảng cuối tháng 3, cây bàng Côn Đảo chuyển màu lá từ xanh thành đỏ rực cả góc trời. Đến Côn Đảo mùa này, bạn sẽ còn được thưởng lãm mùa cây bàng thay lá đỏ đẹp nao lòng.

Nam Du săn cá xương xanh: Nam Du vốn nổi tiếng với đặc sản cá xương xanh có nhiều nhất vào khoảng tháng 2 đến tháng 5. Thịt cá xương xanh không chỉ ngọt mà còn dai dai, cuốn với bánh tráng, ăn kèm rau rừng tạo nên một bản sắc riêng ít nơi nào có được. Vì thế đến với Nam Du tháng 3 bạn không chỉ được đắm chìm trong khung cảnh biển mà còn được thưởng thức đặc sản mà không nơi nào có.

Ảnh: Trọng Tâm

Tháng 4

Đến Lý Sơn xuống biển "săn" nhum: Nhum thì ở đâu cũng có, chỉ cần đến với biển là không thiếu, nhưng đây lại là động vật đặc trưng của đảo Lý Sơn. Đến Lý Sơn đúng thời điểm thì bạn sẽ được tận tay đi bắt những con nhum biển lạ mắt, vừa có trải nghiệm mới mẻ chỗ khác không có, vừa được thưởng thức nhiều món ăn chế biến từ nhum. Và mùa hè chính là mùa tuyệt vời nhất để đi biển rồi có đúng không?

Ảnh: Nguyễn Lê Việt Dũng

Tháng 5

Ninh Bình lúa chín vàng ruộm: Vào tháng 5, Ninh Bình vào mùa lúa chín ngợp trời tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Lúc này, những cánh đồng ở Tam Cốc khoác lên một màu vàng rực rỡ, nổi bật bên màu xanh tươi của núi non trùng điệp, tạo nên bức tranh thiên nhiên ấm áp tuyệt đẹp.

@elviajedejuan, @muacaves)

Hoa phượng vàng rực xứ Huế: Đến hẹn lại lên, hoa phượng vàng mỗi năm lại bung nở trên khắp các con phố, gọi hè về trên xứ Huế bình yên. Hoa phượng vàng rực, cánh hoa mỏng manh, cuốn theo chiều gió tạo ra thảm hoa vàng tươi trên đường, cùng với vẻ cổ kính của nơi cố đô tạo nên bức tranh mùa hạ tuyệt đẹp.



Tháng 6

Mộc Châu mùa hái mận: Nếu lỡ bỏ qua sác trắng hoa mận vào tháng 1, thì nhất định phải "đền bù" bằng sắc đỏ của quả mận. Tháng 6 thời tiết Mộc Châu rất ôn hòa, không quá lạnh lại ít mưa, rất thích hợp đi du lịch. Lý tưởng nhất là mùa mận hậu nơi đây chín đều sai trĩu quả, trải nghiệm ghé thăm vườn mận, chụp thật nhiều bức ảnh sống ảo, hái vài quả mận chín rồi cảm nhận sự ngọt ngào có hơi chua thì còn gì bằng nữa chứ!

Ảnh: Trang Tura

Quy Nhơn mùa biển xanh: Nếu trót yêu Quy Nhơn, yêu Kỳ Co, Eo Gió thì bạn cũng đừng bỏ qua thời điểm tháng 6 này nhé. Vào thời điểm nắng nóng nhất trong năm thì điều tuyệt vơi nhất là được thả hồn vào từng đợt sóng biển, ngâm mình vào làn nước trong xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời.



@finn91

Tháng 7

Cần Thơ trái cây chín mọng: Tháng 7 là lúc nhiều loại trái cây Việt Nam vào mùa thu hoạch, mà nhắc đến trái cây thì không thể nào bỏ qua Cần Thơ của miền Tây. Được thiên nhiên ưu đãi cho đất đai màu mỡ và nguồn nước ngọt dồi dào, đây là nơi đã tạo nên những loại trái cây danh tiếng khắp cả nước. Đến với Cần Thơ vào thời điểm tháng 7 bạn sẽ được thưởng thức đủ loại trái cây, đặc biệt lúc này cũng là mùa dâu và chôm chôm rất ngon.

@foodholicvn, @lehatruc

Cao Bằng ngắm thác Bản Giốc: Thác Bản Giốc là mang vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, hấp dẫn nằm giữa bốn bề đại ngàn rừng núi xanh thẳm. Mùa mưa tháng 7 cũng là thời điểm ngọn thác tuôn nước, đổ bọt trắng xoá, rất thích hợp cho những chuyến đi thác Bản Giốc.



@thuongdinh.97

Tháng 8

Thanh long sai quả Phan Thiết: Ngoài được mến tặng cho danh hiệu thành phố biển, Phan Thiết còn được nhiều du khách từng ghé thăm đặt cho biệt danh là "vương quốc thanh long". Những khu vườn thanh long xanh mơn mởn cũng là một địa điểm check in được rất nhiều người yêu thích. Nếu đi vào tháng 8 thì còn được ngắm những quả thanh long nặng trĩu màu hồng hấp dẫn nữa đấy!

@ anhtins_

Hội An ôn hòa mát dịu: Đi du lịch miền Trung thì sợ nhất là cái nắng gay gắt ở xứ này, nhưng tháng 8 thì Hội An lại ít nắng vô cùng. Đi dạo giữa phố cổ thời điểm này đôi lúc sẽ có những làn gió dịu thổi qua, không cần phải chen lấn với dòng người đông nghịt, vừa được nhìn ngắm những chiếc đèn lồng đầy màu sắc vì cũng sắp đến trung thu rồi.



@monsimi, @lehatruc

Tháng 9

Đồng Tháp hoa sen đua nở: Sen Đồng Tháp Mười nở rộ vào mùa nước nổi, tức là khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch vì thế nếu bạn muốn ngắm sen nở khoảng thời gian tháng 9 dương lịch là rất thích hợp. Sen hiện diện khắp nơi ở Đồng Tháp. Ngay trên ruộng lúa chín vàng cũng thấp thoáng sen lẫn vào, tạo thành một điểm nhấn cho bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

An Giang mùa nước nổi: Mùa nước nổi hàng năm ở đồng bằng sông Cửu Long bắt nguồn từ khoảng tháng 9 đến tháng 11, nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về phía hạ lưu rồi ra biển lớn, trong đó An Giang ở đầu nguồn, là một trong những đón lũ về sớm nhất. Mùa nước đem tôm cá cho những bữa cơm của người dân, đem phù sa cho đồng ruộng, đem một mùa vui với chiếc áo mới về cho mảnh đất An Giang.

@son.chans

Tháng 10

Lên Tà Xùa "bắt" mây: Thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Tà Xùa mang vẻ đẹp đậm chất Tây Bắc với những dày núi trùng điệp, đường đèo dốc quanh co, sương mù giăng kín lối. Thời điểm thích hợp để săn mây vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 4 nên bạn đừng bỏ qua dịp này nhé!

@k.h.i.n, @thuongdinh.97

Lúa trổ vàng ruộng bậc thang Yên Bái: Nếu đã có kế hoạch đến Yên Bái, nhất định phải canh đúng mùa lúa chín. Khi ấy, từng ruộng bậc thang được phủ vàng hết cả, màu vàng rực rỡ một vùng trời. Đến Mù Cang Chải ngay tháng 10 thì chắc chắn bạn sẽ phải vỡ òa vì khung cảnh thiên nhiên quá đẹp, không khác gì một bức tranh vẽ.



@thuongdinh.97

Tháng 11

Đà Lạt mùa hoa dã quỳ, đồi cỏ hồng: Hoa dã quỳ và đồi cỏ hồng cũng là một trong những đặc sản của Đà Lạt và bạn hãy đừng quên ghé thành phố ngàn hoa này để ghi lại những bức ảnh đáng nhớ nhé!

@monsimi

Hà Giang mùa tam giác mạch: Tháng 11 là lúc hoa tam giác mạch nở rộ, những thảm hoa rực rỡ với sắc tím hồng trải dài khắp con đường bao phủ không gian núi rừng hùng vĩ của Hà Giang khiến ai cũng mê đắm. Bạn có thể khám phá các cánh đồng hoa tam giác mạch ở Sủng Là, bản Phó Bảng, sườn đồi Lũng Táo...



Tháng 12

Sa Pa và lễ hội mùa đông: Tháng 12 là khoảng thời gian rất lạnh ở Sa Pa nhưng đây cũng là thời điểm mà thể bạn sẽ có cơ hội được chạm vào tuyết. Bên cạnh đó bạn còn được tham gia các lễ hội mùa đông thú vị và thưởng thức ẩm thực hấp dẫn ở Sa Pa.

Phú Quốc mùa khô: Tháng 12 nằm trong khoảng thời gian mùa khô ở Phú Quốc. Thời điểm này đảo ngọc có nắng nhưng lại có gió biển dịu nhẹ rất thích hợp cho bạn tắm biển và trải nghiệm cuộc sống trên đảo.