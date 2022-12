12 tuổi mới được cai sữa, 15 tuổi vẫn đòi ngủ chung giường với mẹ, chàng trai nhận cái kết đau đớn khi trưởng thành

Cha mẹ nào cũng yêu thương và muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Tuy nhiên, tình yêu cũng cần đi kèm với phương pháp giáo dục đúng đắn. Ngoài đời, có vô số bậc cha mẹ sẵn sàng nuông chiều con quá mức, làm đứa trẻ không thể tự lập, tệ hơn là mất đi khả năng phân biệt đúng sai.



Sự chở che bao bọc không đúng cách có thể là chất độc mãn tính từ từ đẩy trẻ vào bi kịch. Câu chuyện của gia đình nữ diễn viên Địch Oanh là trường hợp đáng tiếc như thế.

Con trai lên 12 tuổi mới được cai sữa, 15 tuổi vẫn đòi ngủ chung với mẹ

Địch Oanh (1962) từng là nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc), có nhiều tác phẩm tạo được tiếng vang lớn. Dù là ngôi sao có sự nghiệp tương đối thành công, song phương pháp giáo dục con của Địch Oanh nhận lại nhiều chỉ trích tới mức gây tranh cãi.

Được biết, năm 33 tuổi, gia đình nữ diễn viên mới có người con trai đầu tiên sau 3 lần thụ tinh nhân tạo. Cũng vì thế, con trai cô - Tôn An Tá được cha mẹ bao bọc hết mực.

Ngay từ khi còn nhỏ, Tôn An Tá được bố mẹ cưng chiều hết mực

Dưới sự nuông chiều của mẹ, mãi đến năm 12 tuổi, cậu bé Tôn An Tá mới được cai sữa. 15 tuổi, cậu vẫn còn đòi ngủ chung với mẹ và có những thói quen giống như hồi còn bé. Hành vi này đối với một thiếu niên đang độ tuổi dậy thì như Tôn An Tá được đánh giá là hoàn toàn không nên, thậm chí đã gây ra tranh cãi không nhỏ.

Dẫu nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cách dạy con của Địch Oanh, song nữ diễn viên vẫn cho rằng mọi việc chỉ đơn giản là sự gần gũi giữa hai mẹ con. Sau này, mãi đến khi chồng phàn nàn, cô mới cho con trai ngủ riêng khi Tôn An Tá bắt đầu có những phản ứng sinh lý trên cơ thể.

Từ nhỏ đến lớn, mọi hành động của Tôn An Tá đều được cha mẹ bao bọc từng ly từng tí. Cậu được ăn những món hảo hạng, học tại những ngôi trường có học phí hàng chục ngàn đô. Trước năm 15 tuổi, cậu không bao giờ được ra ngoài một mình mà không có sự giám sát của cha mẹ.

Địch Oanh từng chia sẻ, con trai mình sau này sẽ làm nên chuyện lớn nên mỗi ngày đều cần ăn thật nhiều cơm. Do đó, cô sẵn sàng bỏ ra 7 tiếng đồng hồ/ngày chỉ để giám sát Tôn An Tá ăn hết lượng cơm dành cho 1 người trưởng thành.

Nhiều phương pháp dạy con của Địch Oanh khiến dân tình tranh cãi như cho con uống sữa mẹ đến 12 tuổi, cho con ngủ chung dù con đã 15 tuổi

Cái kết "đắng" cho sự bao bọc con thái quá

Trong mắt gia đình Địch Oanh, mọi hành động của con trai đều đúng đắn. Cũng bởi lẽ này mà bản thân Tôn An Tá cũng mất dần khả năng phân biệt đúng sai và sau cùng là vấp phải cái kết đắng. Theo đó, vì được cha mẹ nuông chiều nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tôn An Tá đã có hàng loạt hành động phản cảm như bắt nạt bạn học nữ, dùng súng nhựa để đánh lén người khác...

Năm 18 tuổi, Tôn An Tá lần đầu xa cha mẹ và sang Mỹ du học. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Tôn An Tá bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép và bị kết án 10 năm tù. Vị cảnh sát Mỹ chịu trách nhiệm vụ án của Tôn An Tá chia sẻ, suốt 54 năm trong sự nghiệp, ông chưa bao giờ gặp 1 thanh niên được trang bị vũ khí nguy hiểm và có lối suy nghĩ phản xã hội đến vậy.

Đáng nói ở đây là thái độ của vợ chồng diễn viên Địch Oanh. Khi biết con bị bắt giam, họ oán trách người bạn học tố giác hành vi của Tôn An Tá là "kẻ nhiều chuyện". Không chỉ vậy họ còn liên tục thanh minh cho hành động con trai, gọi con là "đứa trẻ vô cùng lương thiện".

Tháng 12/2018, Tôn An Tá được tại ngoại và trở về Đài Loan (Trung Quốc). Lần trở về này, con trai nữ diễn viên Địch Oanh khiến nhiều người phẫn nộ khi liên tục nhếch mép, tỏ vẻ khinh khỉnh trước ống kính truyền thông.

Sau đó, Tôn An Tá tuyên bố muốn vào làng giải trí, Địch Oanh và chồng không ngại ngần dốc sức giúp con hoàn thành mục tiêu. Chồng Địch Oanh giúp con trai tìm đạo diễn, trong khi Địch Oanh tuyên bố đầy kiêu ngạo: "Một ngày nào đó, Tôn An Tá sẽ còn nổi tiếng hơn cả Thành Long".

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của vợ chồng nữ diễn viên, tên tuổi Tôn An Tá chẳng thể bật lên ở làng giải trí đầy cạnh tranh. Ngược lại, nhắc đến cái tên Tôn An Tá, người ta chỉ nhớ đến những sai lầm Tôn An Tá từng phạm phải chứ không phải bất kỳ thành tựu đáng kể nào trên con đường sự nghiệp.

Cách đây 2 năm, Tôn An Tá còn khiến dân tình xôn xao khi bị 1 hot girl mạng "tố" khiến cô mang thai nhưng không chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Hệ quả là cô gái này đã bị tổn hại sức khỏe và phải phá thai. Ở thời điểm sự việc chưa được xác thực, nữ diễn viên Địch Oanh vẫn thản nhiên cho biết: "Chẳng qua con tôi quá đẹp trai nên dễ bị chú ý mà thôi".

Tôn An Tá từng phạm phải hàng loạt sai lầm khó tha thứ

Quay trở lại với câu chuyện của Tôn An Tá, phần đông mọi người đều phản đối kịch liệt cách nuôi dạy con kỳ quặc của gia đình Địch Oanh và cho rằng chính điều này đã khiến Tôn An Tá lạc lối. Trường hợp của Tôn An Tá chính là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh rằng sự đùm bọc con quá mức có thể hại con như thế nào.

Nếu nuông chiều con mù quáng, cha mẹ không chỉ tước mất cơ hội cho con được trưởng thành mà còn tạo nên những đứa trẻ ích kỷ, chỉ biết sống hưởng thụ. Cha mẹ càng dễ dàng trong việc nuôi dạy sẽ khiến trẻ càng dễ mắc sai lầm, dần dần không có cách nào vực dậy được.

Vậy làm thế nào để nhận biết phụ huynh có đang nuông chiều con mù quáng?

Nhà trị liệu hành vi Jessica Leichtweisz chia sẻ, muốn biết trẻ có đang được bố mẹ bảo vệ quá mức thì hãy xem cách chúng hành xử trong những trường hợp sau:

- Khi con tự chăm sóc bản thân:

Ở nhiều gia đình, phụ huynh vẫn quan niệm "con còn nhỏ thì biết cái gì" nên không cho đứa trẻ động tay làm bất kỳ việc gì. Điều này sẽ khiến con trở nên lười biếng, không biết giá trị của lao động và khó tự lập sau khi trưởng thành.

Với những công việc chăm sóc bản thân đơn giản như thay quần áo, tắm rửa, dọn dẹp phòng học... bạn hãy thử ngừng làm giúp con trong một ngày. Hãy để ý xem chúng có thể ứng phó mọi việc nếu không có sự giúp đỡ từ người lớn là biết con có đang được nuông chiều quá mức hay không.

- Khi con được nhận quà:

Học cách biết ơn là bài học vỡ lòng mà gia đình nên dạy con khi còn nhỏ. Thông thường, khi được nhận quà, đứa trẻ sẽ tỏ ra vui mừng, bày tỏ lòng cảm kích với người tặng quà. Tuy nhiên, trong trường hợp đứa trẻ tỏ thái độ không vui, thậm chí chê bai món quà không như mong đợi thì đó có thể là dấu hiệu bị nuông chiều quá mức.

"Những đứa trẻ được nuông chiều có xu hướng tức giận khi không có được thứ mình muốn", nhà trị liệu hôn nhân và gia đình Nicole Arzt từng chia sẻ về trường hợp này.

- Khi con được yêu cầu giúp người khác:

Những đứa trẻ được nuông chiều quá mức hiếm khi biết thông cảm với người khác. Thay vào đó, chúng chỉ biết đòi hỏi ở mọi người và không quan tâm đến hoàn cảnh, khó khăn họ gặp phải. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều đứa trẻ có xu hướng từ chối, thậm chí "chơi khăm" lại người khác khi được họ yêu cầu giúp đỡ. Nếu tâm lý này không được cha mẹ chấn chỉnh khi còn nhỏ, sau này lớn lên, trẻ có xu hướng trở nên ngang ngược, coi bản thân là trung tâm và mất dần khả năng điều tiết cảm xúc.

Nguồn: Sohu