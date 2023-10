150.000 tên lửa và rocket có thể đã vào vị trí: Nhân vật bí ẩn nhất Hezbollah đang khiến Israel 'nín thở'

Lãnh đạo Hezbollah biến mất bí ẩn

Gần như vào một khung giờ cố định mỗi tuần, các gia đình ở Lebanon đều tụ tập trước ti vi. Đây là lúc người đứng đầu Hezbollah Hassan Nasrallah xuất hiện với bài phát biểu hàng tuần.

Chủ đề trong các bài phát biểu của ông Nasrallah rất đa dạng, từ hành động gây hấn của Israel đối với Lebanon, cho tới việc khai thác khí đốt tự nhiên ngoài khơi. Tất cả đều được thể hiện với giọng điệu hùng hồn, bất kể là chủ đề nào.

Thế nhưng, trong 3 tuần qua, nhà lãnh đạo này bỗng dưng "biến mất". Những người ủng hộ Hezbollah đang thấy cực kỳ khó hiểu trước sự vắng mặt này, họ hồi hộp chờ đợi dấu hiệu từ người lãnh đạo. Một bên cũng đang "nín thở" và hồi hộp không kém là Israel, khi mối đe dọa về việc Hezbollah can dự vào cuộc xung đột ở Gaza vẫn đang cận kề.

"Chúng tôi nghĩ một cuộc chiến tranh sẽ bắt đầu, nhưng ông Nasrallah sẽ không để mình bị lôi vào cuộc chiến cho tới khi ông ấy nhận thấy thời điểm thích hợp" – Một phụ nữ nói với tờ The New Arab tại tang lễ của một chiến binh Hezbollah ở thị trấn Hanawi, miền nam Lebanon.

Tang lễ của một chiến binh Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Israel hôm 23/10. Ảnh: New Arab

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Hezbollah trong lần xuất hiện tiếp theo rất có thể sẽ là lời tuyên chiến đối với Israel, nhưng cũng có thể là tín hiệu cho thấy căng thẳng giảm dần, cho phép phe đối lập của ông Nasrallah ở Beirut thở phào nhẹ nhõm.

Cho tới thời điểm hiện tại, các quan chức Hezbollah lên tiếng trước truyền thông đều đưa ra lời đe dọa về hành động quân sự can thiệp vào Gaza. Người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah Hashem Safieddine nhấn mạnh, lực lượng Hezbollah giờ đây "đã mạnh hơn hàng nghìn lần" so với trước.

Tuyên bố gần đây nhất được Hezbollah đưa ra hôm 7/10, trong đó Hezbollah cho biết họ đang phối hợp với các nhóm vũ trang Palestine để "đánh giá tình hình" trước khi quyết định xem sẽ tham gia vào cuộc chiến của Hamas nhằm chống lại Israel như thế nào.

Kassem Kassir – nhà phân tích chính trị thân cận Hezbollah – nói với The New Arab: "Sự tái xuất của ông Nasrallah sẽ liên quan tới một diễn biến chính trị hoặc quân sự quan trọng. Ông ấy vẫn chưa xuất hiện vì tính chất của trận chiến chưa đòi hỏi ông phải ra mặt".

Các cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel cho tới nay mới đang giới hạn ở việc bắn rocket qua lại để "ăn miếng trả miếng" trong phạm vi vài km ở biên giới hai nước Israel-Lebanon. Mặc dù thương vong ngày càng gia tăng nhưng cuộc giao tranh vẫn chưa kéo cả hai phía vào một cuộc chiến toàn diện.

Các cuộc xung đột cường độ thấp hiện nay có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Do đó, câu hỏi đang được quan tâm nhất lúc này là: Khi nào ông Nasrallah sẽ xuất hiện và ông ấy sẽ nói gì?

Hezbollah và Israel hiện tại mới đang ở mức “trao đổi hỏa lực” qua biên giới. Ảnh: New Arab

Lằn ranh đỏ của Hezbollah

Hezbollah và các lực lượng ủng hộ Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng, mức độ tham gia của họ vào cuộc xung đột sẽ phụ thuộc vào mức độ tăng tiến trong hành động của Israel nhằm vào Gaza. Phát biểu từ Beirut, Ngoại trưởng Iran từng cảnh báo: "Tất cả các lực lượng kháng chiến trong khu vực có thể được huy động để chống lại Israel trong tương lai".

Kể từ sau đó, chúng ta đã thấy tên lửa được phóng từ Lebanon và Syria về phía Israel, thậm chí nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Lực lượng Houthi ở Yemen cũng đe dọa sẽ tham gia cuộc xung đột.

Hôm 26/10, xe tăng và bộ binh Israel đã tiến hành cuộc đột kích chớp nhoáng nhằm vào các vị trí đóng quân và cơ sở hạ tầng ở Gaza, tuy nhiên, kế hoạch tấn công tổng lực trên bộ vẫn đang trì hoãn.

Các quan chức Mỹ và Israel cho biết, Tel Aviv đồng ý trì hoãn kế hoạch tấn công trên bộ ở Gaza để Mỹ có thời gian triển khai hệ thống phòng không nhằm bảo vệ lực lượng của Washington trong khu vực.

Trong trường hợp Israel chính thức tấn công trên bộ vào Gaza, liệu Hezbollah có can dự vào cuộc xung đột với toàn lực lượng? Các nhà phân tích không chắc về điều này.

"Lằn ranh đỏ của Hezbollah là Hamas bị tiệt trừ và không còn khả năng phục hồi ở Gaza. Hiện chưa rõ mục tiêu này của Israel có thể đạt được hay không" – Bà Randa Slim, giám đốc Chương trình Giải quyết xung đột tại Viện Trung Đông cho hay.

Nếu Hamas có đủ khả năng chống lại cuộc tấn công Gaza của Israel thì Hezbollah có thể hạn chế mức độ can dự vào cuộc chiến.

Bà Slim giải thích: "Chừng nào Hezbollah còn đánh giá rằng Hamas có thể sống sót trước cuộc tấn công dữ dội của Israel, họ sẽ không mở mặt trân thứ hai".

Hiện chưa rõ năng lực quân sự toàn diện của Hamas tới đâu, nhưng một cựu tướng quân đội Israel ngày 19/10 đã dự đoán rằng, cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Gaza phải mất 6-8 tháng mới "loại bỏ được Hamas".

Trong khi đó, Phó phòng chính trị của Hamas Saleh al-Arouri cảnh báo, cuộc tấn công trên bộ sẽ đánh dấu "thất bại chưa từng có" đối với Israel.

Hezbollah có 150.000 tên lửa và rocket trong kho vũ khí. Ảnh: AFP

3 kịch bản Hezbollah can thiệp vào xung đột Gaza

Theo The New Arab, hiện có 3 kịch bản Hezbollah can thiệp vào xung đột của Israel. Như đã đề cập ở trên, mức độ can thiệp của Hezbollah sẽ phụ thuộc vào mức độ tăng tiến trong hành động của Israel nhằm vào Gaza, và khả năng chống chọi của Hamas trước cuộc tấn công trên bộ của người Do Thái.

Ở kịch bản số 1, Israel phát động tấn công trên bộ vào Gaza nhưng Hamas có đủ khả năng chống chọi cho tới khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn.

Trong trường hợp này, Hezbollah sẽ duy trì mô hình leo thang hạn chế như hiện tại bởi họ tin rằng điều đó sẽ buộc Israel phải chuyển hướng một số đơn vị quân đội của mình ra khỏi cuộc chiến ở Gaza.

Ở kịch bản số 2, Hamas không chống chọi được cuộc tấn công trên bộ của Israel. Khi đó, Hezbollah có thể quyết định can dự với toàn lực lượng vào cuộc chiến ở Gaza.

Trong kế hoạch này, Hezbollah có thể sẽ triển khai 150.000 tên lửa và rocket mà họ đang dự trữ. Nhiều tên lửa trong số này có khả năng vươn tới trung tâm Israel.

Ở kịch bản số 3, Israel phát động tấn công trên bộ và Hamas sắp thua trận, nhưng Hezbollah quyết định không can thiệp.

Trong trường hợp đó, Iran – quốc gia hậu thuẫn cho Hezbollah – có lẽ không muốn mạo hiểm để thiệt hại cả Hamas lẫn Hezbollah trong cuộc chiến với Israel.