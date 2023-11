17 năm khởi nghiệp, VNDIRECT ghi danh TOP 60 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Việt Nam

Hiện VNDIRECT có vốn chủ sở hữu 15.683 tỷ đồng và tổng tài sản hơn 41.575 tỷ đồng, ghi danh trong nhóm công ty chứng khoán có quy mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.



Dấu ấn tuổi 17

Cùng với VNDIRECT, trong TOP 60 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2022 được Tổng cục Thuế công bố mới đây, ngành chứng khoán có công ty Chứng khoán SSI, công ty Chứng khoán Kỹ thương và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch VNDIRECT cho biết, việc có tên trong TOP 60 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam là một dấu mốc tự hào với trên 1.600 nhân sự công ty nhất là khi tính đến thời điểm này, VNDIRECT vừa tròn 17 năm khởi nghiệp trên thị trường vốn. Nhưng quan trọng hơn tất cả, VNDIRECT đã bắt đầu khẳng định sứ mệnh phụng sự cho tất cả nhà đầu tư cá nhân, dù quy mô lớn hay nhỏ, với con số hơn 880 nghìn tài khoản đầu tư tại VNDIRECT và gần 200.000 tỷ đồng quy mô tài sản khách hàng đang được quản lý tại công ty.

VNDIRECT được thành lập ngày 07/11/2006 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. Năm 2007, công ty tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng và là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam cung cấp giải pháp giao dịch chứng khoán trực tuyến toàn diện, cho phép nhà đầu tư nhỏ có quyền đặt lệnh giao dịch bình đẳng và minh bạch như mọi nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam. Năm 2014, VNDIRECT tăng vốn điều lệ lên 1.550 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.900 tỷ đồng, trở thành 1 trong 3 công ty chứng khoán có vốn lớn nhất trên sàn thời điểm đó. Năm 2016, VNDIRECT dẫn đầu thị trường về số tài khoản cá nhân trên TTCK. Sau thành công trong xây dựng nền tảng công nghệ giúp các nhà đầu tư giao dịch công bằng, minh bạch, VNDIRECT tập trung xây dựng hệ thống môi giới giàu tri thức và kinh nghiệm, đồng thời xây dựng nền tảng đầu tư và quản lý tài sản DGO, hướng đến mục tiêu hỗ trợ các nhà đầu tư quản lý tài sản tài chính hiệu quả. Chủ tịch Phạm Minh Hương chia sẻ, 17 năm hoạt động trên thị trường vốn, VNDIRECT chọn định vị thương hiệu, tầm nhìn gắn với các mục tiêu phát triển trong từng thời kỳ, xoay quanh giá trị cốt lõi "Hội tụ trí tuệ - lan tỏa thành công".

Năm 2006, VNDIRECT khởi nghiệp với định vị đầu tiên "Your investment Home - Ngôi nhà đầu tư của mọi người". Từ đây, VNDIRECT đã chuyển dịch thông điệp thương hiệu sang công ty chứng khoán công nghệ, lấy nền tảng công nghệ làm sức bật cho khách hàng đầu tư và giao dịch chứng khoán "Go online - Go Direct". Tiếp sau đó, VNDIRECT chọn thông điệp "Wisdom to success - Hội tụ trí tuệ - Lan tỏa thành công", xây dựng công ty thành nơi nuôi dưỡng môi trường làm nghề cho đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư có kinh nghiệm. Năm 2023, VNDIRECT tiếp tục chuyển dịch nền tảng để khách hàng có thể lựa chọn và kiến tạo nếp sống thịnh vượng qua la bàn đầu tư, giúp khách hàng xây dựng "sức khỏe tài chính - bảo an thịnh vượng và tăng trưởng bền vững".

Lựa chọn mô hình kinh tế giá trị hướng tới khách hàng, VNDIRECT liên tục kiện toàn đội ngũ chuyên gia có trình độ và phẩm chất đạo đức làm nghề, nền tảng số hóa tri thức đầu tư và công cụ giao dịch cùng chuỗi giải pháp sản phẩm đầu tư với đầy đủ sự lựa chọn của tháp nhu cầu "Tài chính an sinh - Tích sản dài hạn - Đầu tư tăng trưởng". Nền tảng sản phẩm dịch vụ của VNDIRECT cho phép khách hàng lựa chọn trải nghiệm giao dịch chứng khoán hay trải nghiệm tích sản đầu tư và quản lý đầu tư tài chính đakênh với nhiều sự lựa chọn và đơn giản cho mọi đối tượng nhà đầu tư. Ai cũng có thể tiếp cận cơ hội đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp mà không cần phải là chuyên gia tài chính.

Những giá trị được gìn giữ

Tuy thông điệp của thương hiệu thay đổi trong từng thời kỳ phát triển, nhưng tinh thần và giá trị cốt lõi quan trọng nhất của VNDIRECT vẫn được gìn giữ và duy trì xuyên suốt trong 17 năm qua với phương châm: "Hội tụ trí tuệ - Lan tỏa thành công (Wisdom to Success)". Tri thức là tài sản quý báu nhất của mỗi người, là chìa khóa để chúng ta mở cánh cửa ra thế giới bên ngoài, hội nhập và phát triển, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, mỗi đòi hỏi của khách hàng, mỗi yêu cầu của khách hàng chính là cơ hội để VNDIRECTOR được học hỏi, tìm tòi để có giải pháp đáp ứng và dần trưởng thành. Dù có những bước chuyển mới, VNDIRECT vẫn không ngừng chia sẻ sứ mệnh phụng sự và kết nối lan tỏa các cộng đồng đang thực tập chuyển đổi nếp sống hướng tới bảo vệ giá trị và điều kiện sống của chính mình và muôn loài, bảo vệ điều kiện an sinh, điều kiện tài chính và điều kiện bảo an thịnh vượng. Sự đồng hành và triết lý cốt lõi của VNDIRECT luôn là mong muốn giúp cho mỗi khách hàng có đủ phương tiện để kiện toàn tháp nhu cầu "Sức khỏe Tài chính - Bảo an thịnh vượng - Tăng trưởng bền vững (HEALTH - WEALTH - GROWTH)".

Thông điệp năm 2024 - Gieo mầm tương lai - Giấc mơ đại đồng

Trong suốt 17 năm hoạt động, VNDIRECT luôn phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp phụng sự thịnh vượng của mọi nhà đầu tư và đã trở thành công ty chứng khoán công nghệ có khả năng cung cấp mọi công cụ để giúp các nhà đầu tư cá nhân tiếp cận giao dịch chứng khoán như dân nhà nghề (Dstock - Trade like Pro).

"Gieo mầm tương lai - Building your wealth" trở thành sứ mệnh trong những chặng đường tiếp theo của VNDIRECT - giúp cho mỗi khách hàng có cơ hội tiếp cận đầu tư tài chính, thiết lập la bàn đầu tư phù hợp với điều kiện tài chính của mỗi người và làm chủ được hành trình đầu tư tích sản của mình. Cùng với đó, công ty có đội ngũ chuyên gia tin cậy thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ với mọi khách hàng để không ai bỏ lỡ cơ hội đầu tư tăng trưởng. VNDIRECT đồng hành trên con đường hướng tới tự do tài chính của mỗi khách hàng, với khát vọng tạo nên sự thịnh vượng cho mỗi người và cùng góp sức tạo nên sự thịnh vượng cho đất nước.