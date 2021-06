18 sở thích tốn kém chỉ dành cho người giàu: Golf hay siêu xe chỉ là một phần rất nhỏ!

Trong khi những người bình thường như chúng ta chỉ có thể lướt ca nô vào cuối tuần, thì những người giàu có lại rời cảng bằng những chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất. Và trong khi một số người trong chúng ta dành thời gian ôm chú chó Husky của mình, người giàu lại thu thập những vật nuôi kỳ lạ hơn như sư tử và hổ. Thật ngạc nhiên phải không? Đúng vậy, những người giàu luôn có xu hướng sống khác biệt với phần còn lại của chúng ta.



1. Du thuyền

Bạn không cần phải đi thuyền chung với những người lạ khi có đủ khả năng tự thuê hoặc mua đứt một du thuyền cho riêng mình để tận hưởng. Và bởi vì hầu hết các thuyền lớn đều được trang bị thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, bạn không cần biết cách điều khiển chúng để có thể ra khơi. Nhưng thật không may, bạn cần phải có một khoản tiền khá lớn trong ngân hàng để có thể tận hưởng thú vui này.

Theo TheRichest, việc thuê một chiếc du thuyền sẽ tiêu tốn của bạn 5.000 đô một ngày. Và theo Forbes, một chiếc du thuyền dài hơn 51 mét có thể lên tới giá 50 triệu đô. Và một số du thuyền sang trọng còn có giá cao hơn rất nhiều con số này.

2. Polo

Polo - Bộ môn thể thao được hoàng gia ưa chuộng

Polo - môn thể thao đồng đội chơi trên lưng ngựa, luôn là hoạt động được hoàng gia ưa chuộng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nó cũng là một thú vui tốn kém.

Ví dụ, một thành viên chính thức trong Câu lạc bộ Polo Detroit phải chi trả 3.000 đô la một năm. Và đó không bao gồm giá mua một con ngựa, có thể lên tới 250.000 đô la cho một con ngựa polo, theo Boston Globe.

3. Lái xe đua

Nếu bạn là người ưa mạo hiểm và yêu thích ô tô thể thao, lái xe đua hiệu suất cao có thể mang lại cảm giác sảng khoái tột độ khi bạn nhấn ga tăng tốc quanh đường đua. Nhưng đừng vội vàng phấn khích, theo Nascar Racing Experience, bạn sẽ phải chi trả tới 950 đô la cho 3 lượt lái xe đua chỉ vỏn vẹn 8 phút.

4. Săn bắn

Săn bắn không hẳn là một thú vui quá đắt đỏ. Nhưng nếu bạn muốn săn một mẻ lớn, hãy chuẩn bị tinh thần cạn túi. Thú vui này có thể tiêu tốn hàng chục nghìn đô la nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác hồi hộp khi săn sư tử, voi và các động vật hoang dã khác.

Và một số chuyến thám hiểm săn bắn có thể tiêu tốn tới 70.000 đô la, theo tờ USA Today.

5. Khiêu vũ

Việc tham gia một lớp học khiêu vũ chắc chắn sẽ không khiến bạn vỡ nợ. Nhưng nếu bạn biến khiêu vũ thành một sở thích nghiêm túc và bắt đầu muốn cạnh tranh thì chi phí thi đấu, học phí, và các chi phí khác có thể lên tới 10.000 đô mỗi năm, theo CostHelper.

Điều đó không quá ngạc nhiên, vì chỉ riêng các khóa học khiêu vũ ở cấp độ chuyên nghiệp đã có giá từ 50 đô đến 200 đô mỗi cặp đôi cho mỗi buổi học.

6. Sưu tầm động vật quý hiếm

Đối với một số triệu phú, sở hữu một chú chó hoặc mèo trong nhà là chưa đủ. Họ thích sưu tập những động vật quý hiếm và đắt tiền. Thật không may, sở thích này đi kèm với một cái giá quá đắt đỏ.

Mua một con báo đốm có thể có giá trung bình từ 15.000 đến 25.000 đô la. Một con hổ con có thể có giá 3.200 đô la, trong khi một con hổ trưởng thành có thể có giá 50.000 đô la. Và một con sư tử con tốn từ 1.500 đến 15.000 đô la. Đối với những tài phiệt muốn sở hữu những con mèo lớn như thế này, họ phải tốn hơn 94.000 đô la để xây dựng nơi ở cho chúng, và chi phí chăm sóc hàng năm là hơn 8.000 đô la, theo Big Cat Rescue.

7. Sưu tầm đồ cổ

Bạn không cần phải quá giàu để có thể bắt đầu sưu tập đồ cổ. Nhưng đối với những người giàu có, dư giả, sưu tầm đồ cổ chắc chắn là một sở thích tốn kém. Ví dụ, một người sưu tập thảm thủ công có thể trả 257.000 đô la cho một tấm thảm lụa Ba Tư 150 năm tuổi.

8. Đua ngựa

Đến trường đua ngựa và đặt cược chắc chắn không tiêu tốn của bạn quá nhiều tiền. Nhưng nếu bạn muốn nhân giống, huấn luyện và đua những con ngựa của riêng mình trong các cuộc thi, điều đó chắc chắn tiêu tốn một khoản tiền lớn.

Theo The Jockey Club, chi phí trung bình cho một con ngựa đua vào năm 2015 đã vượt quá 65.000 đô. Và chi phí cho sở thích này sẽ tăng lên khi bạn cộng thêm số tiền phải trả cho thức ăn, đồ chăm sóc lông và nhà ở của ngựa.

Hơn nữa, chi phí huấn luyện tại một trường đua từ cấp trung bình đến cao cấp có thể tốn từ 30.000 đến 50.000 đô la một năm, theo NBC New York.

9. Leo núi

Bất cứ ai cũng có thể leo núi để tập thể dục hoặc ngắm cảnh. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải chi một khoản tiền không nhỏ nếu muốn leo đến đỉnh của những ngọn núi nổi tiếng nhất thế giới.

Chinh phục những ngọn núi này đồng nghĩa với việc bạn phải tìm kiếm hướng dẫn viên, thức ăn, trại để nghỉ ngơi và bình dưỡng khí. Tất cả những yếu tố này đều có cả khác nhau tùy thuộc vào bạn, nhưng chắc chắn một người leo núi phải trả ít nhất 11.000 đô la tiền giấy phép nếu muốn lên đến đỉnh Everest.

Và ngay cả một chuyến thám hiểm với kinh phí thấp cũng có thể tiêu tốn tổng cộng 25.000 đô la, theo MountEverest.net.

10. Khinh khí cầu

Một chuyến đi trên khinh khí cầu sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn tuyệt vời về cảnh quan bên dưới. Và với mức giá 250 đô la mỗi người cho 90 phút bay vào cuối tuần không phải là quá xa xỉ.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biến khinh khí cầu thành một thú vui cá nhân, bạn sẽ phải trả một khoản tiền lớn, khoảng 2.750 đô la cho trường dạy bay để học cách vận hành khinh khí cầu và 20.000 đô la hoặc hơn thế nữa cho một quả khinh khí cầu thực sự.

11. Chơi golf

Bất kỳ ai cũng có thể vung gậy gôn ở sân sau nhà của mình để tận hưởng bộ môn thể thao này. Nhưng những người giàu có trên thế giới luôn tìm kiếm những sân gôn cao cấp, đắt đỏ - và một số không ngại chi một khoản tiền lớn để có được đặc quyền chơi trong những sân chơi xa xỉ.

Tư cách thành viên của một số câu lạc bộ chơi golf độc nhất trên thế giới sẽ khiến bạn phải trả một khoản tiền khổng lồ nếu muốn tham gia. Ví dụ, nếu muốn gia nhập Trump National ở Westchester, bạn sẽ phải chi từ 30.000 đến 50.000 đô la.

12. Nhảy dù

Một lần nhảy dù có thể tiêu tốn của bạn khoảng 250 đô la. Tuy nhiên, để nhảy dù trở thành một thú vui thường xuyên, chắc chắn đó sẽ là một khoản đầu tư lớn. Theo CostHelper, chỉ riêng thiết bị nhảy dù đã tốn từ 5.000 đến 9.000 đô la để sở hữu.

13. Lặn biển

Lặn biển là một thú vui đắt tiền khác mà chỉ những người giàu có mới có thể chi trả thường xuyên. Giá của một giấy phép lặn với bình dưỡng khí và thiết bị là khoảng 500 đô, không quá cao. Tuy nhiên, lặn dưới nước sẽ trở nên khá đắt đỏ khi bạn lựa chọn lặn tại những bãi biển đẹp nhất thế giới, chẳng hạn như Great Barrier Reef, Vịnh Kimbe ở Papua, New Guinea và Vườn quốc gia Ras Mohammed ở Ai Cập.

14. Sưu tầm nghệ thuật

Sưu tập nghệ thuật cao cấp là một trong những sở thích đắt đỏ nhất. Một số tác phẩm nghệ thuật cực kỳ giá trị trên thế giới bao gồm kiệt tác của Pablo Picasso, "Les Femmes d'Alger", được bán với giá 179 triệu đô la cho một người đấu giá giấu tên vào năm 2015 và "When Will You Marry?" của Paul Gauguin, được bán cho Bảo tàng Qatar với giá 300 triệu đô la cùng năm. Vì vậy, nếu bạn muốn sở hữu những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới, chắc chắn số tiền bạn phải bỏ ra không hề nhỏ một chút nào đâu.

15. Du lịch khắp thế giới

Hầu hết mọi người đều có thể chi trả cho một kỳ nghỉ ngắn ngày ở đâu đó trên thế giới. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để đi du lịch và khám phá vòng quanh thế giới một cách xa xỉ. Với chi phí ăn ở, di chuyển giữa các quốc gia và một loạt những dịch vụ giải trí trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đương nhiên một chuyến du lịch vòng quanh thế giới có thể tiêu tốn của bạn tới 1 triệu đô la.

16. Sưu tập xe hơi cổ điển

Giới siêu giàu được biết đến là những tay chơi thích sưu tập những chiếc xe hơi cổ và quý hiếm. Giá của mỗi bộ sưu tập xe cổ điển luôn khác nhau, và đương nhiên bạn vẫn có thể mua mua một chiếc nếu bạn muốn, nhưng không thể là tất cả những chiếc xe trong bộ sưu tập, vì giá của chúng chắc chắn sẽ làm bạn sốc. Ví dụ, một chiếc xe đua Mercedes Formula One đời 1954 có thể có giá khoảng 29,6 triệu đô la.

17. Chuyên cơ riêng

Nếu bạn có ước mơ được lái chiếc máy bay của riêng mình, bạn sẽ cần phải chi một khoản tiền khá lớn. Đầu tiên, để có được giấy phép phi công tư nhân có thể tốn tới 12.000 đô la, và một chiếc chuyên cơ riêng, đương nhiên chúng có một mức giá khá "chát", điển hình như chiếc Cessna Citation CJ3 sáu chỗ đã qua sử dụng có giá lên tới 2,5 triệu đô la.

18. Đua thuyền

Những người có tính cạnh tranh và yêu thích tốc độ cao chắc chắn sẽ thích bộ môn đua thuyền. Thật không may, đây không phải là một sở thích rẻ tiền để bất cứ ai cũng có thể chơi. Thuyền đua cao cấp hiện nay đều có ​​giá từ 18.000 đến 679.000 đô la một chiếc.