18 tuổi lấy chồng, 21 tuổi tự thiết kế nhà riêng siêu rộng, cô gái khiến dân tình tấm tắc

Căn nhà là tài sản lớn mà hầu hết ai cũng ao ước, phấn đấu để có thể sở hữu. Nhiều người thậm chí phải tích góp cả đời mới có thể mua một căn nhà cho riêng mình. Vì vậy, câu chuyện về cô gái mới 21 tuổi đã sở hữu ngôi nhà hơn 200m2 do tự mình thiết kế khiến nhiều người bất ngờ.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Nguyễn Thị Tuyết Ngân (21 tuổi, đến từ Quảng Trị). Hiện, Ngân đang sinh sống cùng chồng tại quê nhà. Ngân kết hôn từ sớm và đã chuẩn bị khá lâu để có thể xây nhà riêng.

Tuyết Ngân chụp ảnh trước cổng căn nhà do cô nàng tự thiết kế. (Ảnh NVCC)

"Mình lấy chồng năm 18 tuổi. Lập gia đình sớm nên cả hai vợ chồng chịu nhiều áp lực. Hồi mới cưới, hai vợ chồng chỉ có 2 bàn tay trắng. Để có ngày hôm nay, một phần do may mắn, nhiều phần do nỗ lực. Cả hai vợ chồng đều làm trong ngành dịch vụ về Facebook. Thu nhập cũng không đều, tùy thuộc vào từng tháng, dao động từ 20-50 triệu đồng", Tuyết Ngân chia sẻ.

Ngân tiết lộ mảnh đất nền hai vợ chồng được bố mẹ cho, còn những kinh phí còn lại tự cả hai lo hết.

"Tổng chi phí để xây dựng căn nhà tính cả nội thất rơi vào khoảng 1,5 tỷ. Hai vợ chồng mình tiết kiếm trong vòng 2 năm. Về vấn đề tiền bạc, bọn mình đã xác định ngay từ đầu có chừng nào thì làm chừng đó, không vay mượn và quan trọng là phải để lại một khoản sau này lo cho con", Ngân nói tiếp.

Căn nhà xây trên nền đất diện tích 240m2.

Ngân chia sẻ thêm, căn nhà được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm ngoái, diện tích mặt sàn lên tới 240m2, gồm 1 sân để xe, 1 phòng thờ, 1 phòng khách kiêm phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và 1 ban công nho nhỏ.

"Phần mình thích và tâm huyết nhất trong căn nhà là phòng thờ và những nơi tâm linh như am thờ và bàn thờ ông địa vì mình khá tín. Tiếp theo là căn bếp vì mình thích nấu ăn. Tuy mình nấu ăn không ngon lắm, nhưng chồng thích những món mình nấu nên căn bếp được mình thiết kế khá rộng rãi và tiện nghi", cô gái 21 tuổi tiết lộ.

Không gian thờ cúng...

... và không gian bếp là nơi Ngân thích nhất trong căn nhà. (Ảnh NVCC)

Chia sẻ về lý do tự mình thiết kế nhà thay vì chọn một đơn vị thiết kế, Ngân cho biết ban đầu, cô đã thuê thiết kế nhưng vì không ưng ý nên cô đã bỏ bản thiết kế đó đi và tự làm theo sở thích. "Mình từng thuê thiết kế, nhưng kể từ sau khi đặt móng, mình đã thay đổi thiết kế theo ý mình. Vì bản thiết kế có vài chỗ không đúng ý, nên mình đã bỏ luôn bản thiết kế. Mình cũng chỉ thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, vì không thích cầu kỳ", Ngân nói.

Trong quá trình xây nhà, vợ chồng Ngân gặp không ít khó khăn. Khó khăn nhất có lẽ là việc thuê thợ: "Điều khó khăn nhất khi xây nhà là phải làm việc với những người thợ không có tâm. Nên ở trong nhà, có những nơi mình phải thay đổi 2-3 thợ làm liên tục".

Cô nàng thiết kế nhà theo phong cách đơn giản vì không thích cầu kỳ.

Vì xây nhà vào đúng mùa mưa nên vợ chồng Ngân gặp không ít khó khăn. Ngày nào cũng phải để ý xem hôm nay mưa hay nắng để tranh thủ đốc thúc thợ làm.

Ngân kể: "Mình xây nhà đúng vào mùa mưa nên thời tiết là một phần kỷ niệm khó quên. Tối nào, mình cũng xem dự báo thời tiết xem ngày mai có nắng hay không, cứ sáng 6h là dậy để xem thời tiết hôm nay mưa hay nắng vì nếu mưa, thợ sẽ nghỉ, nhà sẽ hoàn thành lâu hơn. Trong khi, mình mong ngóng từng ngày".

Nhớ lại chuỗi ngày lăn lộn dưới công trường cùng thợ xây nhà, Ngân bảo khi đó "cực nhưng vui". Hiện, vợ chồng Ngân đã dọn về nhà ở từ cuối năm trước mặc dù nhà chưa hoàn thiện. Dự kiến ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ sẽ sớm hoàn thiện trong thời gian tới.