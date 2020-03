19 bang kiện Tổng thống Trump vì tiền xây tường biên giới

Cá bang tham gia vụ kiện là California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia và Wisconsin.

Vụ kiện diễn ra sau khi ông Trump vào đầu tháng 2-2020 thông báo sẽ chuyển 3,8 tỉ USD từ các quỹ của Lầu Năm Góc sang dự án xây bức tường biên giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp nhà lãnh đạo Mỹ có bước đi như thế.

Trước đó, vào năm 2019, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết đứng về phía chính quyền ông Trump sau khi nhà lãnh đạo này ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới và chuyển hơn 6 tỉ USD ngân sách quốc phòng sang xây bức tường biên giới.

Ông Trump tuyên bố sẽ chuyển 3,8 tỉ USD tài trợ quốc phòng sang xây dựng bức tường biên giới giũa Mỹ và Mexico. Ảnh: UPI

Bang Washington gần đây cũng đệ đơn kiện để đòi lại khoảng 90 triệu USD trong quỹ quốc phòng để sử dụng cho các dự án địa phương. Tổng chưởng lý Bob Ferguson của bang Washington lập luận rằng việc chuyển khoản tiền trên cho các mục đích khác sẽ cản trở một dự án xây dựng tại căn cứ tàu ngầm Bangor ở bang này, từ đó ảnh hưởng đến kinh tế địa phương.

Một thẩm phán liên bang sau đó ra phán quyết ủng hộ bang Washington và khẳng định phán quyết của bà không mâu thuẫn với phán quyết trước đó của Tòa án tối cao. Theo thẩm phán này, vụ kiện của Washington liên quan đến các nguyên đơn khác nhau và các tổn thất khác nhau.

Giờ đây, vụ kiện của 19 bang dường như sử dụng những lập luận tương tự vụ kiện của chính quyền bang Washington, tức hành động của chính quyền ông Trump "gây hại cho các nền kinh tế và lợi ích của các bang liên quan".

Các thành viên đảng Cộng hòa cũng quan ngại về động thái của ông Trump. Nghị sĩ Ken Calvert cảnh báo trong phiên điều trần hôm 3-3 rằng việc chuyển ngân sách quốc phòng sang dự án bức tường biên giới có thể làm suy yếu quyền phân bổ ngân sách của quốc hội.