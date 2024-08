2 anh tài điển trai của "Anh trai say hi" xuất hiện bùng nổ trong ngày hội chào tân sinh viên: Ngẫu hứng tặng cả nhẫn cho khán giả nữ

Đêm 25/8, sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được đắm mình trong không gian âm nhạc cực kỳ hoành tráng và đẳng cấp. Đặc biệt, sự xuất hiện của những ngôi sao trẻ đang được yêu mến như Vũ Cát Tường, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Double2T, Vũ Thanh Vân… đã khiến bầu không khí đêm hội chào đón tân sinh viên trở nên bùng nổ.

HIEUTHUHAI là ca sĩ được các khán giả gọi tên nhiều nhất trong đêm nhạc hội này. Với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, HIEUTHUHAI chinh phục trái tim nhiều fan nữ, nhưng bằng giọng hát nội lực và cuốn hút, anh cũng không thiếu fan là các chàng trai trẻ.

Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, HIEUTHUHAI cống hiến liên tục 5 bài hát “triệu view” của anh, gồm: Xoay một vòng, NOLOVENOLIFE, Vệ tinh, Không thể say, Ngủ một mình. Anh chàng cũng bắt nhịp cùng fan đồng thanh loạt loạt ca khúc trong chương trình Anh trai say hi: Walk, Ngáo ngơ, Love sand.

Một “anh trai” khác cũng đang hot trên sóng gameshow là Quang Hùng MasterD đã cống hiến cho khán giả Tây Nguyên một màn trình diễn đáng nhớ. Trong đó, khoảnh khắc đáng nhớ nhất phải kể đến là khi chàng ca sĩ này ngẫu hứng tặng một chiếc nhẫn của anh cho khán giả nữ.

Các khán giả khác cũng được Quang Hùng MasterD gửi tặng món quà âm nhạc bao gồm chùm ca khúc viral của anh như: Đừng khóc một mình, Thuỷ triều, Catch me if you can.

Một ca sĩ khác góp giọng tại Happy 14 lần này là Vũ Cát Tường. Cô trình diễn loạt bài hát làm nên tên tuổi là: Từng là, Mơ, Don’t you go.

Khán giả biết đến Tường và yêu mến Tường dài lâu. Thậm chí khi Cát Tường bất ngờ “hát chay” một ca khúc từ cách đây 8 năm của cô, các bạn sinh viên Tây Nguyên đều thuộc lòng bài hát này và cùng cô hòa ca.

Đến với học sinh - sinh viên Tây Nguyên còn có nhà vô địch Rap Việt Double2T. Anh trình diễn liên tục 4 hit: À lôi, Theo anh về bản, Người miền núi chất.

Tại đây, Double2T được các bạn trẻ chào đón nhiệt tình không chỉ bởi màn trình diễn sôi động mà còn bởi ngoại hình trẻ trung, năng động bất ngờ.

Một nữ ca sĩ họ Vũ khác cũng đồng hành cùng với đại nhạc hội của các bạn sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên là Vũ Thanh Vân. Nàng thơ vừa tự chơi đàn, vừa trình diễn các ca khúc: Missing you, Em đừng, Em không.

Cũng trong buổi tối 25/8, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên đã có phần trình diễn của các nữ sinh trong màu áo đồng phục, áo dài và áo dạ hội. Tại đây, Ngô Thị Hiền đã trở thành Nữ sinh thanh lịch FPT Polytechnic 2024. Cô sẽ là gương mặt đại diện của nhà trường trong nhiều hoạt động sắp tới.

Là một trong những nhạc hội thường niên được đánh giá là “chịu chơi” nhất trong giới sinh viên từ khi ra đời cho tới nay, Đại nhạc hội Happy Bee luôn hứa hẹn mang đến không khí lễ hội mùa hè rực cháy cho hàng vạn sinh viên từ Bắc chí Nam. Năm 2024, Happy Bee tổ chức 5 show diễn ở 5 tỉnh/thành khác nhau, bao gồm: Cần Thơ (1/8), TPHCM (4/8), Hà Nội (8/8), Đà Nẵng (11/8), Tây Nguyên (25/8).