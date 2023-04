2 "chúa đất" nức tiếng của nước Mỹ: "Thâu tóm" lượng đất đai lớn gấp 8 lần Bill Gates, rộng hơn cả diện tích Singapore

Có rất nhiều “thuyết âm mưu” được đưa ra về lý do tại sao nhiều tỷ phú như Jeff Bezos và Bill Gates… lại đổ xô đi gom đất nông nghiệp. Tuy nhiên, câu trả lời đơn giản hơn chúng ta tưởng. Đó chính là trong thời kỳ suy thoái kinh tế, đất nông nghiệp chính là một loại tài sản đã được chứng minh về khả năng bảo vệ của cải.

Đầu năm 2022, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin tỷ phú Bill Gates là người sở hữu nhiều đất nông nghiệp nhất nước Mỹ. Bill Gates hiện sở hữu 110.000 ha đất nông nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, thông tin này không đúng vì có 2 cá nhân khác đang sở hữu lượng đất đai khủng hơn nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft rất nhiều.

Tỷ phú John Malone: 890.000 ha

Theo báo cáo trong năm 2022 của Land Report 100, tỷ phú John Malone - cựu CEO của Tele-Communications đang là cá nhân sở hữu nhiều đất đai nhất nước Mỹ. Tỷ phú 82 tuổi này sở hữu 890.000 ha đất trồng trọt, trang trại, rừng, chủ yếu ở Maine, New Mexico, Colorado và Wyoming. Diện tích đất đai mà ông đang sở hữu lớn hơn gấp 8 lần lượng đất đai mà tỷ phú Bill Gates đang sở hữu, đồng thời rộng cả diện tích đảo quốc Singapore với khoảng 72.860 ha.

Nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông và hiện đang là chủ tịch của Liberty Media, John Malone còn sở hữu 3 khách sạn ở Dublin, Ireland và khách sạn thứ tư ở Limerick. Ông còn nắm giữ rất nhiều lâu đài tại Ireland, quê hương của bố mẹ ông, trong đó có lâu đài Humewood rộng hơn 3.000m2 trị giá 11 triệu USD. Ngoài ra, hơn 40.000 ha đất rừng gần Boothbay, bang Maine cũng được tỷ phú này tận dụng làm nơi neo đậu các siêu du thuyền của mình.

Theo chia sẻ, sau khi dành một mùa hè làm việc tại một trang trại của gia đình ở Pennsylvania, vị tỷ phú kỳ cựu trong ngành truyền thông này đã đưa ra quyết định đầu tư hàng tỷ USD tài sản vào đất đai. Trong đó, trang trại Bell Ranch ở New Mexico, một đồng bằng rộng 117.400 ha là một trong những giao dịch đất đai đầu tiên của ông.

Trả lời thắc mắc của công chúng về lý do chi tiền khủng cho đất đai, tỷ phú John Malone cho biết rằng "đất đai sẽ không sản sinh ra nữa" và bảo tồn chính là động lực gom đất của ông. Dưới góc độ tài chính, Chủ tịch của Liberty Media cũng luôn khẳng định đất đai là nguồn thu nhập đáng tin cậy và là hàng rào vững chắc và an toàn đối với sự mất giá của tiền. Do đó, tỷ phú 82 tuổi này còn dự định sẽ mua thêm nhiều đất đai hơn nữa.

Tỷ phú Ted Turner: 809.000 ha

Người theo sau John Malone trong “cuộc đua gom đất” này là tỷ phú Ted Turner - Người sáng lập hãng tin CNN Ted Turner, với tài sản trị giá 2,2 tỷ USD. Theo chia sẻ của “chúa đất” John Malone , chính Ted Turner là người đã “lây căn bệnh mua đất” này cho ông.

Ông trùm truyền thông Ted Turner nắm giữ 809.000 ha đất trên khắp nước Mỹ, có thể kể đến một số bang, New Mexico, Nebraska, South Dakota, Montana… Nổi bật trong số đó là thương vụ mua được mảnh đất đắc địa ở Nebraska với giá 10 triệu USD.

Phần lớn số đất mà ông trùm này nắm giữ là các trang trại canh tác, chăn nuôi thân thiện với môi trường, được gọi là chung là "Turner Ranches". Các trang trại này hoạt động như một cơ sở kinh doanh chăn nuôi bò rừng và cung cấp các dịch vụ như săn bắn, câu cá và tham quan.

Hoạt động này đồng thời cung cấp thịt bò rừng bison cho chuỗi nhà hàng Montana Grill của ông cũng như cũng hỗ trợ nhiều dự án môi trường bao gồm quản lý tài nguyên nước, tái trồng rừng và đưa các loài vật bản địa trở lại với môi trường thiên nhiên hoang dã. Theo đó, ông trùm truyền thông cũng là người sở hữu đàn bò rừng bison lớn nhất hành tinh với 51.000 con.

(Tổng hợp)