2 con giáp nhiều cát tinh bậc nhất năm Giáp Thìn, tiền bạc đầy nhà song cần cẩn trọng để tránh thị phi

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024 là một năm tốt lành với 2 con giáp dưới đây. Được nhiều cát tinh vây quanh, có thể nói cuộc sống của họ giống như được trải hoa hồng vậy.



Tuy nhiên, vẫn có những thời điểm trong năm mà 2 con giáp này cần phải thận trọng để tránh rơi vào những chuyện thị phi không đáng có.

Hãy cùng xem đó là những con giáp nào nhé.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, dưới ảnh hưởng tốt của nhiều yếu tố thiên thời địa lợi, người tuổi Dậu chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 với đặc biệt nhiều thuận lợi. Ngay từ tháng 1 âm lịch họ đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực chạm đến với mình với nhiều cơ hội tốt trong nghề nghiệp cũng như kiếm tiền mở ra cho họ.

Có được điều này là do trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Dậu có rất nhiều cát tinh trợ giúp, như Tuế Hợp, Ngọc Đường, Địa Giải, Nguyệt Đức, Đường Phù.

Tuổi Dậu cần thận trọng để tránh rơi vào chuyện tình cảm thị phi. (Ảnh minh họa)

Sao Ngọc Đường và sao Nguyệt Đức chủ về những may mắn trong chuyện tiền bạc, tài chính, quý nhân trợ giúp. Được 2 cát tinh Tuế Hợp và Ngọc Đường độ trì, tuổi Dậu có nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp trong công việc, các dự án ngày càng phát triển tốt hơn, tiền bạc thu về ngày càng nhiều, khi cần đều có quý nhân trợ giúp.

Trong khi đó, sao Tuế Hợp và sao Địa Giải sẽ đem lại những may mắn trong cả công việc và cuộc sống cho những người tuổi Dậu.

Cuối cùng, sao Đường Phù sẽ giúp tuổi Dậu ngày càng nâng cao được vị thế của mình. Họ không chỉ có tiền mà còn có quyền, được người khác nể trọng, cuộc sống xuôi chèo mát mái, nhiều điều thuận lợi.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tuổi Dậu không cần chú ý điều gì. Nếu nói về tính cách, tuổi Dậu tuy tư chất thông minh nhưng nhiều khi lại dễ mủi lòng. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì trong số các hung tinh cản đường họ năm nay có 2 sao là Hàm Trì và Đào Hoa, nếu không cẩn thận sẽ dễ rơi vào những mối quan hệ thị phi, vừa mất tiền lại mệt người mà không thu được kết quả gì tốt đẹp.

Do đó, tuổi Dậu cũng cần chú ý hơn trong giao tiếp, đối nhân xử thế để có thể hạn chế khả năng dính vào những rắc rối không đáng có.

Tuổi Hợi

Theo quan niệm tử vi học, những người tuổi Hợi là những người có tính cách rất thú vị. Họ vừa chăm chỉ làm việc nhưng lại cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Chính vì thế, cuộc sống của họ thường là tràn đầy niềm vui và tiếng cười.

Năm Quý Mão 2023, do được thế cục tam hợp nâng đỡ, tuổi Hợi đã có một năm rất suôn sẻ, may mắn và dự đoán trong năm Giáp Thìn 2024 sắp tới, do Thìn và Hợi có mối quan hệ tương hợp nên tuổi Hợi vẫn sẽ tiếp tục có một năm đầy thành công, thịnh vượng về mặt tài chính.

Tuổi Hợi cần chú ý để tránh rơi vào kiện tụng, thị phi. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, năm Giáp Thìn, tuổi Hợi còn có sự trợ giúp của nhiều cát tinh như Long Đức, Tử Vi, Học Đường và Hồng Loan nên con đường sự nghiệp và tình cảm của họ như được trải hoa hồng, nhiều chuyện sẽ được như ý.



Sao Long Đức trong tử vi đại diện cho sự nhân hậu, cao thượng, đoan chính, có thể hóa giải tai nạn hoặc đau ốm, cho thấy năm 2024 người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, dù làm gì cũng được trợ giúp.

Trong khi đó, sao Tử Vi chủ về quyền lực, danh tiếng, là những điều mà tuổi Hợi sẽ có được sau quá trình phấn đấu của mình. Sao Học Đường sẽ mang đến may mắn và sự thăng tiến cho những người đang học hành, công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng cần cẩn thận với sự xuất hiện của 1 hung tinh mang tên Quan Phù. Đây là một sao xấu, chủ về những rắc rối, kiện tụng, thị phi nên người tuổi Hợi, đặc biệt là những người làm về kinh doanh cần hết sức lưu ý.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.