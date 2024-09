2 con giáp tiền bạc đủ đầy, đón nhiều tin vui cuối năm nhưng cần thận trọng trong tháng 8 âm

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu như trong năm Quý Mão 2023, tuổi Mão phải đương đầu với nhiều khó khăn do hạn năm tuổi và cục diện Trực Thái Tuế, công việc cũng dậm chân tại chỗ, dù nỗ lực nhiều nhưng kết quả thu được chẳng bao nhiêu, thì bước sang năm Giáp Thìn 2024, mọi chuyện sẽ thay đổi chiều hướng tích cực hơn cho con giáp này. Với sự kiên cường và chăm chỉ là các ưu điểm nổi bật, tuổi Mão sẽ đạt được những thành công rực rỡ.

Với sự xuất hiện của 2 cát tinh là Thái Âm và Mạch Hoạt, chủ về sự quyền quý, giàu sang, may mắn trong công việc, tiền bạc, người tuổi Mão được cho là làm gì cũng nhận được sự trợ giúp.

Ngoài ra, con giáp này được cho là sẽ có liền 2 giai đoạn cực kỳ may mắn, chính là tháng 9 và tháng 10 âm.



Tử vi học có nói, tháng 9 âm, lục hợp mang lại cho con giáp này nhiều điều tốt lành. Được quý nhân trợ giúp, tuổi Mão sẽ được tiếp cận với nhiều cơ hội tốt trong công việc, không những giúp họ tăng khả năng thăng quan tiến chức, mà tiền bạc thu về cũng ngày một dồi dào hơn. Ngoài ra, những vấn đề sức khỏe của họ cũng được giải quyết, giúp tuổi Mão yên tâm cống hiến cho công việc và tận hưởng cuộc sống.

Dư âm may mắn của tháng 9 âm còn chưa kịp qua đi, tuổi Mão lại đón nhận một tháng 10 âm nhiều lộc lá. Theo tử vi học, tam hợp sẽ tiếp tục mang đến cho con giáp này vận may về tiền bạc. Dù có làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì khả năng thành công của tuổi Mão trong khoảng thời gian này là rất cao, nên biết cách nắm bắt. Theo dự đoán, chính nhờ có 2 tháng liên tiếp gặp may mắn này mà tuổi Mão sẽ trở nên giàu có, đón năm mới Ất Dậu 2025 trong sự thịnh vượng.

Tuy nhiên, để có thể gặp được những thuận lợi như trên, tuổi Mão sẽ cần phải trải qua tháng 8 với nhiều lưu ý. Với sự xuất hiện của các hung tinh như Bệnh Phù, Dương Nhẫn, tuổi Mão có thể sẽ gặp các vấn đề về sức khỏe, hoặc dính phải chuyện thị phi khiến họ mất tiền và hao tổn tâm trí. Đặc biệt, Dương Nhẫn là hung tinh dễ khiến tuổi Mão đưa ra những quyết định bốc đồng, không suy xét kỹ càng nên để lại hậu quả. Do đó, để tránh gặp chuyện không hay, tuổi Mão cần phải hành động cẩn trọng hơn, đặc biệt trong chuyện tiền bạc, đầu tư.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Dậu là một trong những con giáp có vận số đỏ bậc nhất. Được cát tinh Ngọc Đường, Nguyệt Đức độ trì, nên trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Dậu sẽ được quý nhân giúp sức. Với trí tuệ tinh tường, sắc sảo vốn là những ưu điểm nổi bật của mình, tuổi Dậu sẽ từng bước đạt được những thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ.

Với sự có mặt của sao Đường Phù, họ còn được dẫn đường chỉ lối, không chỉ có tiền mà còn nâng cao danh tiếng, quyền lực, có thể nói là vừa có tiền, vừa có quyền, được người khác coi trọng, nể phục.

Với sự xuất hiện của 2 cát tinh quan trọng nữa là Tuế Hợp và Địa Giải, tức là những ngôi sao có tác dụng giải nạn, bệnh tật, tai ách, tuổi Dậu dù có gặp những thử thách trong năm nay thì cuối cùng cũng được độ trì, tai qua nạn khỏi, việc dữ hóa lành, về đích viên mãn vào dịp cuối năm.



Cũng giống như tuổi Mão, tuổi Dậu cũng sắp có 2 giai đoạn rất đáng mong chờ trước mắt, đó là tháng 10 âm và tháng 12 âm.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Dậu được quý nhân trợ giúp nên có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, nếu biết nắm bắt thì dễ thăng quan tiến chức, kinh doanh thành công, tiền bạc dư dả. Ngoài ra, quý nhân cũng mang đến cơ hội gặp được ý trung nhân cho tuổi Mão, người độc thân nên biết nắm bắt.

Sau khi trải qua tháng 11 âm yên bình, ổn định, tuổi Dậu tiếp tục có tháng 12 âm nhiều lộc lá với vô số cơ hội kiếm tiền, giúp họ về đích viên mãn, đón năm mới trong sự giàu sang.

Tuy nhiên, để đến được 2 giai đoạn viên mãn nói trên, tuổi Dậu cần có sự chuẩn bị tốt hơn trong tháng 8 âm này. Sau khi trải qua tháng 7 âm với nhiều khó khăn, con giáp này tiếp tục có một tháng 8 âm với những thách thức nhất định. Với sự xuất hiện của các hung tinh như Tử Phù, Tiểu Hao và Đào Hoa, tuổi Dậu cần chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt, tránh chi tiêu lãng phí hoặc đầu tư rủi ro. Ngoài ra, cũng nên có tâm lý phòng ngừa khi kết bạn khác giới để tránh những điều không hay trong chuyện tình cảm.

