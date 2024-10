2 công ty chứng khoán top đầu đồng loạt báo lãi quý 3 giảm mạnh

Mới đây, Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu hoạt động giảm 8% xuống gần 151 tỷ đồng.

Nguồn thu chính tới từ lãi từ các khoản cho vay và phải thu đem lại hơn 104 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận hơn 9 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 71%. Tương tự, doanh thu môi giới chứng khoán cũng giảm 39% còn ghi nhận 36 tỷ đồng. Yuanta không ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) trong kỳ.

Ngoài ra, chi phí hoạt động giảm nhẹ gần 1 tỷ đồng trong kỳ xuống còn 83 tỷ đồng; cùng chiều chi phí quản lý công ty chứng khoán giảm 7% còn 35 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Yuanta đạt 34 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. So với quý 2/2024, lợi nhuận trong quý 3/2024 sụt giảm khoảng 19%, ghi nhận quý thứ 2 tăng trưởng âm liên tiếp về mặt lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Yuanta tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 469 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 9% lên 124 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 3/2024, khoản đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) có giá trị 723 tỷ, giảm 65 tỷ so với đầu năm. Dư nợ cho vay margin và UTTB của Yuanta đạt 4.325 tỷ đồng. Riêng dư nợ margin đạt 4.284 tỷ, giảm 78 tỷ so với đầu quý.

Ngoài Yuanta, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng công bố báo cáo quý 3/2024 với doanh thu hoạt động sụt giảm mạnh 38% so với cùng kỳ xuống còn 224 tỷ đồng.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ “bay hơi” 89%, còn hơn 7 tỷ đồng. Tương tự, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn giảm mạnh 68% xuống 20 tỷ đồng. Khoản lãi từ cho vay và phải thu gần như đi ngang mang về 140 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí hoạt động ghi nhận 37 tỷ đồng, “đi lùi” 37% so với cùng kỳ; chi phí tài chính cũng sụt giảm 50% xuống 74 tỷ đồng. Kết quả, KBSV ghi nhận lãi trước thuế 61 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ và giảm 23% so với quý liền trước. Đây đồng thời là quý thứ 2 liên tiếp KBSV ghi nhận lãi tăng trưởng âm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của KBSV ghi nhận 799 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 221 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 5% so với cùng kỳ 2023.

Thời điểm cuối quý 3/2024, khoản mục FVTPL của KBSV có giá trị thị trường gần 468 tỷ đồng, giảm mạnh 86% so với hồi đầu năm, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi của LPBank (215 tỷ); VPBank (152 tỷ) và BIDV (101 tỷ đồng).

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) có giá trị 1.972 tỷ đồng, toàn bộ là tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng. Khoản mục AFS có giá gốc gần 900 triệu đồng là cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella.

Dư nợ cho vay margin và UTTB của KBSV đạt 6.707 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với đầu quý. Riêng dư nợ margin đạt 6.187 tỷ đồng, tăng nhẹ 42 tỷ đồng so với đầu quý.