2 đại án "rúng động" thị trường BĐS sắp được mang ra xét xử trong năm 2024

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử của UBND TP Hà Nội, sáng 5/12, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chánh án TAND Thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024.

Theo đó, ông Chính cho biết năm 2024, Tòa án sẽ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo như vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (đã thụ lý với 15 bị cáo) và vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC...

Liên quan đến vụ án của Tân Hoàng Minh, mới đây ngày 22/11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Đỗ Anh Dũng (chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt (phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và 13 người khác bị truy tố cùng tội danh trên.

Cơ quan truy tố cáo buộc ông Dũng cùng các đồng phạm bàn bạc, lên kế hoạch, thực hiện các phương án gian dối trong phát hành trái phiếu và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư lên đến hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng. Theo cáo trạng, số tiền huy động được từ việc gian dối phát hành trái phiếu đã bị chủ tịch Tân Hoàng Minh sử dụng gần hết không đúng mục đích, như dùng hơn 5.100 tỉ đồng trả cho nhà đầu tư đến hạn trước...

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng còn khai vào năm 2022 sử dụng 585 tỉ đồng từ huy động trái phiếu để đặt cọc đấu giá đất ở Thủ Thiêm (TP.HCM). Khi đó, Công ty Ngôi Sao Việt (thành viên của Tân Hoàng Minh) bỏ mức giá 24.500 tỉ đồng, gấp 8,3 lần giá chào. Tuy nhiên sau đó đã bỏ cọc, xin đơn phương chấm dứt hợp đồng gây nhiều ồn ào trong dư luận.

Trong quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Chủ tịch Tân Hoàng Minh được cơ quan tố tụng đánh giá đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án.

Liên quan đến vụ án của Tập đoàn FLC, ngày 28/10/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính hơn 732 tỷ đồng.

Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197.511.082.182 đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng; sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 04 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra Quyết định khởi tố bị can đối với 01 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015.

Ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34/KL-VPCQCSĐT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.